«25 under 25»: En «wake up call» om naturen

Verdens dyrebestander har sunket med hele 69 prosent på drøye 50 år, ifølge WWFs nye rapport. Dersom vi fortsetter slik vi gjør nå, kan vi stå overfor en kollaps av flere økosystemer, også her hjemme. Oslofjorden har bønnfalt oss om hjelp i tiår, det er på tide at vi lytter.

TOBIAS WAAGE BREMNES (18), fjerde kandidat for Akershus Venstre og leder av Asker og Bærum Unge Venstre

Opp gjennom barndommen min har jeg utrolig mange fine minner fra Oslofjorden. Jeg husker spesielt godt de sene kveldene, den oransje gylne himmelen, fisketurer med faren min og grilling og bading med mine beste venner.

Kysten er kun fem minutters gangavstand fra der jeg bor, og jeg har en sterk tilknytning til Oslofjorden.

Og det er derfor det er så utrolig tungt for meg å se Oslofjorden skrike, trygle og bønnfalle om hjelp; uten at vi kommer med gode og handlingskraftige tiltak.

På grunn av menneskelig aktivitet og dårlig fiskeriforvaltning, står økosystemet i Oslofjorden midt i en krise.

Tiår med overfisking, forsøpling, invasjon av fremmedarter som for eksempel stillehavs-østersen, og avrenning fra landbruk og kloakk er kun noen av problemene økosystemet står ovenfor.

I den nyeste rapporten til WWF dokumenteres det at verdens dyrebestander har minket med 6 prosent de siste 50 årene.

Årets rapport er den mest omfattende noensinne, og er en «wake up call» om at naturens ressurser ikke er utømmelig og at vi er nødt til å gjøre noe.

Dersom vi fortsetter slik vi gjør nå, kan vi stå overfor en kollaps av flere økosystemer. Det vil få store konsekvenser for det biologiske mangfoldet, næringskjeden og vår egen matsikkerhet.

Konsekvensene er allerede tydelige i Oslofjorden. Miljøet er nærmest ulevelig, og det er rekordlave fiskebestander. Kysttorsken er blant artene som er kritisk truet. Arten har nemlig mistet 90 prosent av bestanden de siste 20 årene, og marinbiologene er svært bekymret.

Både Havforskningsinstituttet og Miljødepartementet peker til at nedgangen i fiskeribestander skyldes overfisking og miljøendringer. Derfor er vi er nødt til å komme med gode og målrettet tiltak, som jobber for et levelig miljø i Oslofjorden.

Det er mange tiltak man bør innføre, men ett av de viktigste er å stramme inn på fiske- og bunntråletillatelsene. I tillegg er det også svært viktig at man oppretter flere vernesoner for hummere, og ved viktige yngleplasser for torsk og andre arter.

Et annet betydelig tiltak er å investere i flere nitrogenrenseanlegg rundt Oslofjorden. I fjorden er det nemlig en høy konsentrasjon av nitrater og fosfater som er med på å gjøre Oslofjorden ulevelig. Miljødirektoratet har poengtert at dette tiltaket er nødvendig.

Utfordringen med opprettelsen av flere nitrogenrenseanlegg er at det er en dyr investering for kommuner og fylkeskommuner. Dermed er det behov for statlig støtte, og samarbeid mellom kommunestyrer, fylkesting og Stortinget.

Vi trenger at staten setter av penger øremerket til investeringen av nitrogenrenseanlegg. I statsbudsjettet for 2023 har regjeringspartiene foreslått 20 millioner kroner til tiltak for å bedre miljøet i Oslofjorden.

Likevel, så er det et behov for at man øker summen betraktelig om man skal kunne bygge de nødvendige renseanleggene.

Jeg ønsker at kommende generasjoner, og de som vokser opp nå skal kunne ha de samme gledene som jeg har hatt av Oslofjorden.

Men det krever handlingsdyktige politikere som jobber godt og målrettet for god dyre- og miljøforvaltning. Det kreves derfor at velgerne stemmer for partiene som kjemper Oslofjordens sak. Venstre er det partiet som har stått i bresjen for dette.