ALVOR: – Kommisjonens budskap er klart: Det er alvor. Det er tid for handling, og dette må vi gjøre helhetlig nasjonalt og internasjonalt, skriver lederen for Forsvarskommisjonen, Knut Storberget.

Et forsvarsforlik for Norge

Forsvarskommisjonen overleverer i dag sin rapport til regjeringen. Vi har vurdert sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer for forsvaret av Norge de neste 10–20 årene. Våre anbefalinger er preget av dypt alvor, men også sterk tro på våre muligheter og fortrinn.

KNUT STORBERGET, leder i Forsvarskommisjonen

Epoken etter den kalde krigen er over. Vi er over i en ny tid.

Internasjonale institusjoner og normer svekkes. Rivaliseringen mellom Kina og USA gjør at økonomi, teknologi og energi igjen er blitt sikkerhetspolitikk.

Viljen til å bruke militære og ikke-militære virkemidler for å nå uakseptable mål er stor hos statlige og ikke-statlige aktører.

Et mer sammensatt trusselbilde i hele krisespekteret utfordrer Norge. Et farligere Russland, Kinas vekst og USAs dreining mot Asia påvirker Norges sikkerhet direkte.

Europa må gjøre mer for egen sikkerhet, og Norge må ta sin del av ansvaret.

Sikkerhetssituasjonen og alvoret i utviklingstrekkene beskrevet i vår rapport, stiller norsk politikk overfor grunnleggende spørsmål om nasjonale prioriteringer.

En kraftig, langsiktig og helhetlig satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap er strengt nødvendig. Forsvarskommisjonen mener en slik satsing bør sikres gjennom et bredt politisk forlik mellom partiene på Stortinget.

Forliket må inneholde en forpliktende avtale om finansiering av en ny ambisjon for forsvaret av Norge.

For det første: Umiddelbare tiltak for å styrke Forsvarets egenevne gjennom å dekke kritiske sårbarheter og mangler, og forberede Forsvaret på et høyere og mer krevende aktivitetsnivå. Vi må få det Forsvaret vi allerede har til å virke.

For det andre: En nasjonal maritim satsing for hele bredden av Forsvaret og forsvarssektoren i samarbeid med samfunn og næringsliv. Store deler av våre og våre alliertes verdier, interesser og sårbarheter er knyttet til det maritime. Norge får en nøkkelrolle i alliert mottak og forsterkning ikke bare til Norge, men i hele Norden.

For det tredje: En helhetlig styrking av forsvarsevnen. Det er behov for å utvikle et gjennomgående større forsvar med større dybde og tettere kobling til det øvrige totalforsvaret, med sterk offentlig og privat involvering og med flere felles løsninger i en nordisk og alliert ramme.

Kommisjonen fremmer konkrete anbefalinger og utviklingsmuligheter for Forsvaret.

Blant disse er behovet for en snarlig og fremsynt beslutning om ny overflatestruktur, en omfattende satsing på luftvern og en sterkere landmakt i hele landet.

Styrkingen av forsvarsevnen vil koste, og det haster. Kommisjonen anbefaler en omfattende og tredelt økonomisk opptrappingsplan:

en umiddelbar styrking av forsvarsbudsjettet med 30 mrd. fra gjeldende budsjettbane

ekstrabevilgninger til sikkerhet, forsvar og beredskap gjennom avsetninger på 40 mrd. per år i en tiårsperiode

en ytterligere heving av budsjettet med 10 mrd. for ekstra driftsmidler etter perioden med ekstrabevilgninger.

Forsvaret av Norge utføres ikke av militære kapasiteter alene. Hele samfunnet må involveres for å styrke vår motstandskraft og øke vår beredskap og evne til å håndtere krise og krig. Informasjon om trusselbildet, forsvarsvilje og forsvarsevne må få fornyet oppmerksomhet og prioritet.

Flere må inn til førstegangstjeneste og unge må få mer kunnskap om sikkerhet, forsvar og beredskap i skolen.

Personellvolumet bør økes med 20 prosent.

Det er behov for en grundig gjennomgang av hvordan man kan beholde allerede tjenestegjørende personell, samt rekruttere flere.

Inntaket ved alle Forsvarets utdanningsinstitusjoner må økes og utdanningen styrkes.

Forsvarets bidrag til samfunnssikkerheten vil øke når satsingen på forsvar begynner å få effekt. Felles planforutsetninger for sivil og militær beredskap må utvikles. Håndteringen av nye og sammensatte trusler må bedres. Kampen om kompetanse vil øke.

En nasjonal satsing på karrieresamarbeid og kompetansedeling mellom forsvar, forvaltning, industri og næringsliv er nødvendig.

Nasjonal styring og ledelse i krisetid må løftes til et nytt nivå. Norge trenger en nasjonal sikkerhetsstrategi som setter retning for mål og prioritering av sikkerhet, forsvar og beredskap.

Det vil bidra til langsiktighet og strategisk prioritering og ressursbruk på tvers av sektorer.

Det er behov for tydeligere strategisk ledelse fra Statsministerens kontor, bedre samordning mellom departementer, etater og EOS-tjenester og tydeligere kobling med regionale og lokale beredskapsorganer.

Forsvarskommisjonens budskap er klart: Det er alvor. Det er tid for handling, og dette må vi gjøre helhetlig nasjonalt og internasjonalt.

Den gode nyheten er at Norges nasjonale fortrinn gir oss forutsetninger for å lykkes. Forsvaret har kvaliteter det må bygges videre på.

For å kunne forsvare Norge og verne om norske sikkerhetsinteresser de neste 20 år trenger vi et større forsvar, et mer moderne totalforsvar og sterke nære allierte.

Arbeidet må starte nå.