Leder

Nødvendig innstramming

Finanstilsynets forslag om å stramme inn utlånsforskriften kan komme til å stenge mange ute fra boligmarkedet. Men høye boligpriser utestenger flere.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Forslaget innebærer blant annet å skjerpe lånekravene, slik at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld endres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

I tillegg ønsker Finanstilsynet å redusere fleksibilitetskvoten, som gir bankene anledning til å innvilge boliglån til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften.

I dag er denne kvoten begrenset til ti prosent av alle lån hvert kvartal, unntatt i Oslo, hvor den er på åtte prosent. Finanstilsynet vil ha en grense på fem prosent i hele landet.

BOLIGJAKTEN: Et markant boligprisfall og økt arbeidsledighet vil trolig også bidra til å selvregulere bankenes utlånspraksis.

Eiendomsbransjen og storbanken DNB er mot forslaget. Det er også Høyre og Fremskrittspartiet. Frp vil ha færre reguleringer, og mener at bankene bør ha frihet til å gjøre egne vurderinger.

Da forskriften ble foreslått var Frp-leder Siv Jensen finansminister, og bakgrunnen var blant annet at bankenes vurderinger bidro til en boligprisvekst på over ti prosent.

Norges Bank mener på sin side at det ikke er nødvendig å stramme inn akkurat nå, men vil ha en bred gjennomgang av hele forskriften innen 2024.

Det er den økte risikoen for finansiell ustabilitet som gjør at tilsynet legger frem disse forslagene.

Ifølge en ny prognose fra Samfunnsøkonomisk Analyse er det flere tegn på at prisutviklingen på boligmarkedet er i ferd med å snu. Samtidig var fasit etter august måned at selv med et rekordhøyt tilbud av boliger på bruktmarkedet, steg prisene kraftig.

Finanstilsynet begrunnelse for strammere tøyler er at det til tross for klare tendenser i rente- og gjeldsutviklingen har vært en sterk økning i antall lån gitt til låntakere med gjeldsgrad opp mot maksgrensen, og at gjennomsnittlig gjeldsgrad har økt betydelig.

Kravene i gjeldende forskrift må derfor skjerpes for å motvirke oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, mener tilsynet.

Vi er enig. Uproblematisk er det imidlertid ikke. Enhver innstramming i forskriften for å begrense gjelds- og prisvekst vil kjøle ned aktiviteten, det er selve poenget, men det kan også få en uheldig fordelingseffekt.

Å skjerpe lånekravet betyr at de med solid økonomi fortsatt kan få de lån de vil ha, både til primær og sekundærboliger, mens de med svakere økonomi vil slite med å komme inn på markedet. Samtidig vil disse kunne få det lettere på lengre sikt ved at prisutviklingen bremses.

Les også «25 under 25»: Det er bra å eie sin egen bolig! Bare ikke hvis du er ung. Høstferieuken startet med at Finanstilsynet kom med anbefalinger til Trygve Slagsvold Vedum om å redusere maksgrensen…

Vi tviler ikke på at bankene er i stand til å gjøre egne kredittvurderinger, og at de tar høyde for kunders evne til å takle stigende renter.

Et markant boligprisfall og økt arbeidsledighet vil trolig også bidra til å selvregulere bankenes utlånspraksis.

Vi mener likevel at det er problematisk å basere seg på en slik forventning. Risikoen for at sårbare låntakere kan innvilges lån de ikke vil være i stand til å betjene, er høyst reell.

I så måte vil et stort omfang av nye lån til låntakere med høy gjeldsgrad ikke bare bidra til sårbarhet hos den enkelte låntaker, men også i det finansielle systemet.