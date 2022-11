Kommentar

Hermstads tynne mandat

SEIER MED BISMAK: Med én stemmes overvekt (som igjen skyldtes en blank stemme), vant Arild Hermstad kampen om ledertrøya i MDG.

Arild Hermstad ble valgt til partileder i Miljøpartiet De Grønne med én stemmes overvekt. Det kan knapt kalles et tillitsvotum til mannen som skal lede arbeidet med å gjøre partiet relevant igjen.

Det var ikke få som spådde at MDG skulle bli «det nye store» i norsk politikk. Klimasaken dominerte, MDGs sympatiske partileder gjorde en god figur, partiet ble dyktigere og mer profesjonelt, og internasjonalt var særlig det tyske søsterpartiet et forbilde å virkelig strekke seg etter.

Så kom pandemien og senere krigen – og klimaet var rett som det var ikke lenger den dominerende saken, enn si krisen, i vår samtid.

Valget i fjor ble en gedigen nedtur for MDG. De føk under sperregrensen, og skuffelsen var så stor internt at de nærmest overgikk hverandre i elendighetsbeskrivelser. Ikke om verdens klima, for en gangs skyld, men om det indre klimaet i MDG. Det var ikke måte på hvor dårlige de var i valgkampen.

Han som ledet denne interne renselsesprosessen var daværende nestleder Arild Hermstad. Partileder Une Bastholm forsvant mer eller mindre fra offentligheten, og Hermstad ble stående igjen med alene med stotrende skam over elendigheten.

Før sommeren ble Bastholm, som strengt tatt burde ha båret det største ansvaret for valgnedturen, gjenvalgt som leder, tross sin fraværende posisjon i den løpende politiske debatten. Så – som en liten kinaputt under Arendalsuka – gikk hun plutselig av, og Hermstad ble på nytt MDGs frontfigur, uten å være valgt til en slik rolle av de indre organene i partiet.

Ambisiøst nok erklærte han seg som lederkandidat så å si på sekundet da Bastholm sa farvel, noe en del krefter i MDG oppfattet som å være i overkant frempå. Motkandidater ble raskt presentert, og kampen var i gang.

En av disse var Kristoffer Robin Haug; en veteran innad i MDG, med varaplass på Stortinget og tidligere utfordret til Hermstads nestlederposisjon. Da vi i mediene begynte å snuse på striden, fikk vi høre fra sentralt hold at ledervalget kom til å bli noe av en formalitet.

Hermstad kom til å vinne på det ekstraordinære landsmøtet. Noe annet, fikk vi vite, var kun en teoretisk mulighet, og noe som mediene bare kunne spekulere om, mot bedre vitende.

Men så var det visst ikke så opplagt likevel. Haug og hans folk jobbet systematisk for å vinne støtte, og Hermstads og ledelsens forsøk på å avblåse striden ble oppfattet som vel autoritært av et parti som i kropp og sjel er antiautoritært.

I dag falt altså avgjørelsen. Med én stemmes overvekt (som igjen skyldtes en blank stemme), vant Hermstad kampen om ledertrøya. For en mann som har tilhørt MDG-ledelsen i mange år – først som delt «leder» (talsperson), så som nestleder, og til slutt som fungerende leder – må nok resultatet oppleves som en seier med atskillig bismak.

For å si det mer brutalt: Arild Hermstads mandat som ny MDG-leder er syltynt. Har han tyngden som skal til for å klare å gjenopplive den politiske kraften i partiet?

Utfordreren og nesten-seierherren Kristoffer Robin Haug er ukjent for de fleste utenfor MDG; altså for de aller aller fleste av oss. Selv om han har hatt en fremskutt posisjon i partiet i en årrekke, har han sjelden eller aldri klart å sette dagsorden i den brede offentligheten.

Men likevel klarte han altså nesten å fravriste parti- og miljøbevegelse-veteranen Hermstad ledervervet. Det må bety to ting: At stadig flere i MDG mener Hermstad representerer et tidligere regime som ikke klarte å utnytte momentumet etter det strålende fylkes- og kommunalvalget i 2019 – og at den beste løsningen hadde vært å lade om batteriene og satse på andre koster.

Som Kristoffer Robin Haug.

Ledelsen, for ikke å si establishmentet, i MDG klarte med et nødskrik å vinne kampen om klubba, men med det hårfine resultatet er det gamle regimet svekket internt. Det kan være at flere helst hadde sett at Haug faktisk vant slaget – for da hadde de hatt en ny historie å fortelle og et nytt prosjekt å samle seg om. Det er noe dette partiet virkelig trenger.

Politisk er ikke forskjellen mellom de to særlig mye å snakke om. De vil begge bredde ut partiet og samtidig være «best på miljø og klima». Men politikk er også person. Det kan hende at MDG ved å (så vidt) velge det trauste, gikk glipp av muligheten av å starte på nytt, med nye ideer og nytt pågangsmot.

Om under et år kommer svaret. Da er det valg igjen. For fire år siden fikk partiet hele 7,6 prosent oppslutning i fylkestingsvalget, og 6,8 prosent i kommunevalget.

Der ligger listen. Det kan fort ende med riv.