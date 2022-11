Leder

Fra misforståelse til vrangforestilling

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik møtte ikke opp i NRKs debatten om truslene mot det norske demokratiet. Det burde han gjort.

Regjeringen må klargjøre at de tar faren for russisk påvirkning av norsk ordskifte på alvor.

Debatten rundt rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om fremmede makters påvirkning på norske valg startet da oppdragsgiveren, kommunalminister og tidligere leder for Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik, tok det personlig at rapporten trakk frem EØS-debatten som eksempel på et område som kan utsettes for forsøk på manipulasjon.

Gjelsvik fant det mest formålstjenlig å returnere det han misforsto som en fornærmelse med en egen fornærmelse, og nektet derfor å publisere rapporten under henvisning til at forskerne burde «melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport».

Slukøret Gjelsvik

Dermed demonstrerte han noe av forskernes poeng: Deler av debatten rundt Norges tilknytning til Europa er emosjonell og irrasjonell og slik sett fruktbar mark for krefter som ønsker å så splid.

Etter noen runder på bakrommet i regjeringen måtte han slukøret likevel publisere rapporten.

Men hverken han eller hans Sancho Panzaer i Klassekampens redaktørkollegium som har holdt saken varm gjennom nesten daglige kommentarartikler, skjønner ennå hva et scenario er for noe:

En konstruert situasjon en gang i en mulig fremtid. Mye brukt i samfunnsforskningen og helt nødvendig for at man skal kunne forestille seg hvilke retninger utviklingen kan ta.

Statsminister Jonas Gahr Støre må sørge for at hans statsråder forstår hva et scenario er.

Like lite som rapporten er et angrep på klimaaktivister (klimakampen er et annet scenario i rapporten, uten at klimaorganisasjonene har hisset seg opp av den grunn) er den et angrep på folk som ønsker å avvikle Norges tilknytning til EØS.

Regjeringen må på banen

Torsdag kveld hadde denne misforståelsen fått gå hele veien til Debatten på NRK hvor Klassekampens redaktør Mari Skurdal fikk hjelp av fylkesleder Torgny Bakken i Demokratene og Tor Petter Ekroll fra Norexit til å holde liv i vrangforestillingen om at rapporten beskriver EØS-motstanderne som nyttige idioter for Russland.

Men fra Regjeringen, som er opphavet til denne feiltenkingen, stilte ingen. I stedet sendte man stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, som åpenbart forholder seg til norsk debatt som om den foregår på samme måte som i 1994; i tv- og radio-studioer, i avisspaltene og på folkemøter.

Det er alvorlig. For bortsett fra redaktørkollegiet i papiravisen Klassekampen, som heller ikke tok Russlands trusler mot Ukraina på alvor før det var for sent, vet de aller fleste medieaktører i dag hvor sårbare vi er for manipulering og påvirkning.

Så det er en på høy tid at regjeringen kommer på banen og forsikrer om at de behandler disse utfordrende scenariene med det alvoret det fortjener.