Kommentar

Kroppsangst kan ta liv

Shazia Majid

UNNGÅR NAKENHET: Innvandrerkvinner unngår kreftscreening. Årsakene er sammensatte. Både sosioøkonomiske forhold og dårlig informasjon spiller inn. Det gjør også kulturelle forskjell og frykt for nakenhet.

Mange kvinner i Norge møter ikke opp til mammografi og celleprøve. Det er en livsfarlig avgjørelse.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For å overleve kreft, er det ofte avgjørende at kreften oppdages tidligere. Derfor er det opprørende når Brystkreftforeningen forteller at 1 av 4 ikke møter opp til mammografiundersøkelse i Norge.

Og at de fleste av disse er innvandrerkvinner.

Bare 39 prosent av kvinnene i Oslo med ikke-vestlige bakgrunn møter til screening i en alder det er størst sannsynlighet for å utvikle brystkreft.

Dette er livsfarlig.

Og det gjelder ikke bare brystkreft. Det gjelder også en annen tabubelagt kreftform, nemlig livmorhalskreft.

Omfattende norsk forskning viser at innvandrerkvinner heller ikke tar celleprøver for å avdekke livmorhalskreft.

En kreftform som kan unngås dersom celleforandringer i underlivet oppdages på et tidlig tidspunkt.

52 prosent av innvandrerkvinnene har aldri tatt en celleprøve. Tallet er 54 prosent for kvinner fra Pakistan, og skyhøyt også for kvinner fra Øst-Europa.

Forhold som økonomisk bakgrunn, informasjon og mangel på sådan, dårlige norsk kunnskaper og helsepersonell uten nok innsikt i denne kvinnegruppen - er noe av forklaringen.

Men noe av forklaringen er også kulturelle forskjeller, følelsen av skam og at kvinnen har en mannlig lege, viser forskning.

Kunne overlevd

Vi har kreft i familien. Nær sagt alle har kreft i familien. Én av tre får kreft i løpet av livet.

Den blir gjerne oppdaget tidligere enn før. Det er blant annet på grunn av teknologier som mammografi og celleprøve.

Det finnes fortsatt ingen kur, men det finnes behandling. Tre av fire overlever kreft her til lands.

Det gjorde ikke mine to tanter i Pakistan. En døde av brystkreft i fjor, hun var i 50-årene. Den andre av livmorkreft bare 62 år gammel.

De «tapte» ikke for kreften, så mye som de tapte for bluferdigheten. Å ikke vise kroppen til fremmede.

Jeg tror de hadde levd lenger om kreften ble oppdaget tidligere.

Det gjør meg rasende.

«Sømmelighet»

En streng holdning til sømmelighet kan ta liv.

I 2019 møtte jeg min yngste tante i Pakistan – symptomene på brystkreft var nå så alvorlig at de kunne sees med det blotte øyet. Hun var døende. Likevel var hun ikke diagnostisert.

I familien var det ingen som tok ordet «kreft» i sin munn. Kreft er sykdommen som ikke skal nevnes ved navn.

I land som Pakistan er kreft ofte tabu, for det er ensbetydende med en dødsdom. Det paradoksale er at en kan dø, nettopp fordi en ikke snakker om det.

Brystkreft og livmorkreft er om mulig enda mer tabu. For i tillegg til sykdommen, handler det om kvinnekroppen.

Det var helt åpenbart at tanten min hadde kreft, som nå hadde rukket å spre seg. Likevel kviet hun seg for å gå til legen og få behandling. Til dyp fortvilelse for sin egen familie.

Hun ville ikke at fremmede skulle se hennes kropp, eller ta på den.

Da hun omsider kom seg til legen var det for sent. Også min eldste tante gikk for lenge med symptomer på livmorkreft før hun torde å fortelle noen.

Tabuene

I Norge er brystkreft den vanligste formen for kreft blant kvinner. 22 prosent av all kreft blant kvinner er brystkreft. I Pakistan er andelen 36,8 prosent, mens 6 prosent har livmorkreft.

I land hvor kvinnesykdommer er tabu, finnes det enorme mørketall.

Tabuene består ikke bare i å vise seg naken for fremmede, men også i manglende kunnskap. Mange kvinner har ikke nok informasjon, de vet rett og slett ikke om symptomene.

Så finnes en annen type sykdom. Den rammer patriarkalske samfunn. Og består i et syn som sier at den beste kvinnen er den som ofrer mest. For familien. Hun skal yte omsorg, ikke motta den.

Det kan være vanskelig å fatte. Men ikke når man vet at kvinner spiser sist og mindre enn menn, når det er mangel på mat. 150 millioner fler kvinner enn menn i fattige land led av sult i 2021.

Når familien er fattig, er det gjerne kvinnene som må vike.

Kulen i brystet

For meg er kreft personlig. Den har tatt livet til mange i familien. Det kunne også vært meg.

Jeg var 32 år og småbarnsmor da jeg ved en tilfeldighet oppdaget en kul i brystet. Den var 10 centimeter stor.

Jeg var forbannet på meg selv. For at jeg hadde latt den vokse så stor. Jeg hadde ikke giddet å sjekke brystene regelmessig. Slik jeg jo visste at jeg skulle gjøre.

Jeg fikk dødsangst. Den forverret seg da jeg så uttrykket til min fastlege, en kvinne. Jeg ble henvist til Ullevål sykehus, men kunne ikke vente.

På en privat helseklinikk ble brystene mine presset flate i en mammografi-maskin. Jeg fikk en lang nål stukket inn i kulen i brystet for en biopsi.

15 minutter etter ble det klart at det ikke var noen kreftceller å finne. Dette var en cyste etter amming. Likevel skulle kulen ut, og på Ullevål kunne de ikke utelukke kreft før de hadde lagt kulen under lupen.

Da det endelige svaret var negativt flere dager etter, var det som å få livet i gave.

Sjekk deg!

Ingen vil ha kreft. Det er opplagt. Men skal vi unngå visse typer kreft må vi faktisk la varme, snille hender presse brystene våre i en mammografi-maskin.

Og vi må legge oss på undersøkelsesbenken for å få utført en gynekologisk undersøkelse. Uansett om vi har innvandrerbakgrunn eller ikke.

Det er ubehagelig, og for noen et stort inngripen i det en har holdt privat og hellig.

Men denne kortvarige angsten er langt bedre enn dødsangsten.

Og her har særlig barn av innvandrerkvinner et ekstra ansvar. De må opplyse og informere og oppmuntre sine mødre.

Det er ikke bare helsemyndighetenes og storsamfunnets ansvar.

Ikke la angsten for nakenhet stå i veien. Den er ikke mer verdt enn livet ditt. Vær så snill og sjekk deg!