Dette går for tregt, Toppe!

Hanne Skartveit Politisk redaktør.

Norsk adopsjonspraksis gjennom mange tiår er en skandale. Da er det ekstra ille at granskingen fortsatt ikke er satt i gang.

Dette er en kommentar.

Barn er tatt fra foreldrene sine, og gitt bort til norske familier. Norske adoptivforeldre har trodd alt var i sin skjønneste orden.

Barna, mange av dem voksne i dag, har vokst opp med vissheten om at de ble forlatt, eller gitt bort av en mor som ikke maktet å ta vare på dem.

Så viser det seg at det for mange av adoptivbarn var helt annerledes. VG har kunnet avsløre at flere av adoptivbarna fra Ecuador og Sør-Korea har blitt tatt fra familien sin.

Som regel fra moren, som ofte ikke har visst hva som egentlig var på gang.

Det finnes grådighet og urett i verden. Det vet vi. Menneskehandel foregår. Kjøp og salg av kvinner og barn.

Desto viktigere er det at de som har ansvaret for adopsjoner fra andre land, sørger for at alle formaliteter er i orden når et barn hentes til Norge, og får en ny familie her.

Slik at både adoptivforeldrene, og barna selv, har kunnet være sikre på at alt er i orden. At adopsjon var den beste løsningen, fordi det ikke var noen der hjemme som kunne ta vare på dem.

Og at de nye foreldrene kunne være trygge på at de tok til seg et barn som ikke hadde andre. At de kunne få gi av sin kjærlighet og omsorg til et barn som trengte dem.

Ofte er det dette som er den virkelige og sanne historien. Voksne som ønsker seg barn, og barn som trenger voksne.

Så føres de sammen, og blir en familie, som andre familier. Med hverdager og fest, med kjærlighet og bekymringer. I visshet om at det var slik det skulle bli – fordi barnet ikke hadde noen til å ta vare på seg, og de voksne hadde så mye å gi.

Men det har ikke alltid vært tilfelle. Rutinene har vært for dårlige. Barn har kommet til nye familier i Norge, mens foreldrene i landet der de ble født, i årevis har lett etter dem.

Tidvis til og med henvendt seg til norske myndigheter. Uten resultat.

Det er opprørende. Derfor skulle man tro at det ville utløse øyeblikkelig handling fra norske myndigheter i det øyeblikket det ble klart for dem at noe ikke stemte.

Men det skjedde ikke. VG har funnet ut at myndighetene lenge har vært klar over at barn i noen tilfeller har stått oppført i papirene som foreldreløse – uten at dette var tilfelle.

Etter en tilsynsreise i Sør-Korea i 2002 fikk Barne- og familiedepartementet vite at det var systematisk og bevisst feilinformasjon i adopsjonspapirene herfra.

«Dette strider imot vårt lovverk og vår holdning til et barns behov for og rett til å kjenne til sitt biologiske opphav der dette er mulig,» heter det i rapporten til departementet.

Men det fortsatte som før. Barn ble hentet fra Sør-Korea til Norge. Til foreldre som ikke ante noe om at barnet deres egentlig tilhørte noen andre.

Det som skjedde, er et svik både mot barna, mot de opprinnelige foreldrene, og mot de norske adoptivforeldrene.

FORMIDLERE: – Hvis det var ulovlig, er det jo underlig at myndighetene ikke stoppet adopsjonene. Det gir jo ingen mening, sa lederen i Verdens Barn, Young K. Kim, til VG.

Det er foreningen Verdens Barn som har formidlet adopsjonene fra Sør-Korea. De anslår at rundt 70 prosent av barna som kom til Norge var registrert med «ukjent opphav».

Mange ble angivelig registrert slik for å spare kvinnene for stigmaet ved å få et barn utenfor ekteskap.

– Hvis det var ulovlig, er det jo underlig at myndighetene ikke stoppet adopsjonene. Det gir jo ingen mening, sier foreningens leder, Young K. Kim, til VG.

Også tidligere, etter en tilsynsreise til Sør-Korea i 1996, kom det varsler om at noe var galt.

Dermed vet vi at norske myndigheter allerede fra da av må ha vært klar over hvordan prosessen foregikk. Blant annet at mødrene ofte var kjente, men likevel utelatt i dokumentene.

Alle barn har rett til å kjenne sitt biologiske opphav, så langt det er mulig. Dette er slått fast både i norsk lovverk og i internasjonale konvensjoner.

Det som har skjedd i disse sakene, er derfor også i strid med barns grunnleggende rettigheter.

SENDREKTIG: – Toppe håper å få en ekstern granskning på plass før sommeren. I så fall kan arbeidet starte til høsten. Det er altfor sent.

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) varslet allerede for fire måneder siden en ekstern gransking, på bakgrunn av VGs avsløringer.

Men granskingen er ikke kommet i gang. Det er ikke engang bestemt hvem som skal lede den – eller hva granskingen skal omfatte.

Toppe håper å få dette på plass før sommeren. I så fall kan arbeidet starte til høsten. Det er altfor sent. Gitt alvoret i det som er avdekket, burde dette være ansett som en hastesak i Toppes departement.

Mange av de unge voksne som er berørt av disse sakene, har allerede ventet for lenge på svar.

Det er på tide å ta dem på alvor. De har rett til å få vite hva som har skjedd, dersom de ønsker det. Til å bli kjent med sin egen historie.

Så langt det er mulig.

