Kommentar

En liten oppreisning for Antonsen

BEKLAGET: Atle Antonsen har beklaget behandlingen av Sumaya Jirde Ali i sitt eget program «Misjonen». Onsdag fikk han medhold i at NRK har brutt et punkt i pressens eget regelverk i omtalen av saken.

NRK tabbet seg ut i Atle Antonsen-saken. Men PFU kan ikke renvaske ham.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hele syv punkter i pressens eget regelverk mente komiker Atle Antonsen NRK brøt i sin omtale av Bar Boca-saken.

Onsdag ble NRK felt av Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha brutt Vær varsom-plakaten på ett punkt.

Det manglet motstemmer, forbehold og NRK hadde flere faktafeil.

ER TILBAKE: Atle Antonsen fortalte i Misjonen i januar at han rømte landet i skam etter Bar Boca-hendelsen ble kjent. Nå er komikeren i gang med nye prosjekter.

Foranledningen for det hele er landskjent. Høsten 2022 møtte Antonsen samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali på Bar Boca i Oslo.

I fylla sa han noe slikt som at hun var for mørkhudet til å være der. Antonsen beklaget det som et mislykkede forsøk på humor.

«Jeg har aldri tenkt at det kan være mulig for meg å være rasistisk. Men etter denne kvelden og disse idiotiske kommentarene skjønner jeg at jeg må gå noen runder med meg selv,» skrev han på Facebook.

Riksadvokaten henla saken. Det kunne ikke bevises at han forsøkte å være hensynsløs, skremmende eller plagsom mot Ali. «For mørkhudet» ble sett som et mislykket forsøk på satire over rasisme.

Det går an å forstå om man tar et raskt blikk på norsk humorhistorie. Den er full av parodier på vulgære rasister.

Venstresidekomikere med politisk korrekt CV gosset seg i nedsettende stereotypier om innvandrere. Fordi de mente akkurat de kunne si slikt.

Det er ikke like gøy lenger.

NRK BEKYMRET: NRKs etikkredaktør sier til Journalisten at han er bekymret for takhøyden i direktesendte debattprogrammer etter fellelsen i PFU.

Antonsen klaget på at NRK brukte hans sak som et eksempel på at rasisme finnes. Han kalte dekningen ytterst stigmatiserende.

Han søker oppreisning, noe PFU egentlig ikke kan gi ham. Klageorganet frikjenner ikke folk for å si dumme ting.

De avgjør om pressens ganske tekniske regelverk er fulgt.

Ofte er feilene enkle. I denne saken kunne NRK lett havnet på rett side, selv om fellelsen ikke er overraskende.

Det går an å mene at ytringer oppfattes rasistisk også etter at en straffesak er henlagt. Men man må understreke at den faktisk er henlagt.

ANMELDTE ANTONSEN: Redaktør, poet og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali opplevde massiv rasistisk hets etter saken.

At Antonsen valgte å klage inn saken til PFU, er kanskje å forvente. En person som får så mye kritikk, lar ikke faktafeil lett passere. Men hva med offeret, Ali?

At hun har opplevd massiv rasistisk sjikane i kommentarfeltene etter saken, må ha veid tungt for Antonsen.

I sitt innlegg på Facebook gikk også Antonsen langt i å si at det var en rasistisk handling, selv om han ikke er rasist.

For ham ble likevel andre hensyn viktigere.

Etter «pedofil» finnes vel knapt noe verre enn «rasist» i Norge. Det til tross for at mange av oss har sagt ting som oppfattes hatefullt.

BEKLAGET PÅ FACEBOOK: – Jeg kan selv gjøre meg høy og mørk når jeg snakker om presseetikk, og så er det altså jeg selv som snubler, skrev NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad etter fellelsen.

Var det mediedekningen eller Antonsens handlinger som var det store problemet for Antonsen i saken?

Ytringene sto han for selv. Å ikke omtale dem ville for media vært å svikte samfunnsoppdraget.

Men det ble nok både mye og ensidig. En mer balansert dekning kunne endret synet i favør Antonsen.

Det virker for eksempel ikke som media lykkes så godt i å forklare hvorfor straffesaken ble henlagt.

Journalistikken er historiens kladdebok. Det gjøres feil hver dag. Mange feil er tilgivelige. Andre kan gjøre stor skade på den som omtales.

I denne saken var det Antonsen som sto for den største tabben. Og dekningen avdekket noe viktig: At dårlige vitser kan oppfattes rasistisk.

Antonsen kommer neppe til å spille rollen som de vulgære rasisten igjen, hverken på bar eller på scenen.

Og det er fordi få ler av sånt i dag. Ikke fordi han er kansellert.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post