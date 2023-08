BØR DROPPES? – Lekser er ikke bare unødvendig og urettferdig, det er også skadelig, hevder kronikøren.

Å være positiv til lekser er egoistisk

Foreldre som mener barneskolen skal ha lekser, argumenterer primært ut fra sine egne interesser – og ikke landets barn. Hva med å fokusere på forskning og fellesskap?

STIAN SÆVIG, far og musiker

Det stammer fra gamle dager da vi hadde omgangsskole. Da var det ikke skole hver dag, fordi lærerne måtte reise fra skole til skole.

Løsningen på lærermangelen? Lekser. Så kom grunnskolen, tilrettelagt med faste lærere, hyppigere og lengre skoledager – og dermed mindre behov for hjemmearbeid.

Lekser er nå suksessfullt fjernet mange steder, mens resten nøler med å ta det siste steget. Politikere frykter for populariteten, og gir ansvaret til skolene. Skolene tør ikke gjøre store endringer, for de er redde for oppstyr.

Det hele koker ned til konservative foreldre som sitter på bremsene. Hvorfor er de så vanskelige? På grunn av egoisme.

Noen sier det finnes forskning som sier at lekser er bra. Denne forskningen har jeg til gode å finne. Det er lett å finne teorier om at øvelse gjør mester, og så videre.

Men både forskningen og erfaringen er entydig andre veien: Lekser har lite eller ingen effekt på læring, det skaper sosioøkonomiske forskjeller, og kan gi helseproblemer som stress, angst og depresjon.

Lekser er altså ikke bare unødvendig og urettferdig, det er også skadelig.

Jeg har diskutert leksefri skole med mange foreldre, og det er når jeg oppsummerer motargumentene, det blir tydelig at egeninteresser sitter i høysetet.

«Lekser er en fin måte for oss foreldre å følge med på hva barna lærer.»

Tvinge barn inn i depresjon for å få bedre oversikt? Nå har vi Vigilo med oppdatering hver fredag, i tillegg til ukeplan. Mulighetene til innsyn er mange.

«Lekser er et privilegium!»

Synes du, ja.

«Mine barn liker lekser!»

Og ingen skal nekte dere å gjøre skoleoppgaver på fritiden.

Neste gang en modig forelder tar til orde for leksefri skole – støtt vedkommende!

Jeg vil anslå at 99 prosent av leksetilhengerne er såkalte ressurssterke foreldre, med gode muligheter til å følge opp barna hjemme.

Fra et egoistisk perspektiv er dette veldig logisk. Lekser gjør jo at mange andre barn mister motivasjon og faller ut av skolen, egne barn får mindre konkurranse senere i jakten på utdanning og jobb, noe som fører til mer penger og velstand i familien.

For ressurssterke egoister, er lekser en genial ordning!

Før større endringer skal gjennomføres, foretrekker en rektor å ha medhold fra FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg), som representerer skolens foreldre. Jeg vil anslå at 100 prosent av disse foreldrene – som har tid og overskudd til å være med i FAU – er ressurssterke.

De klarer seg alltids. Selv om de kunne tenke seg leksefri, er det få i FAU som gidder eller tør å dykke ned i noen stor leksedebatt, og den nødvendige revolusjonen uteblir i de fleste skoler.

Dropp egoismen, dropp lekser, lyder kronikørens parole.

Faktum er likevel at det finnes drøssevis med barn og familier som sliter og får ettermiddag på ettermiddag urettmessig ødelagt av krangling rundt lekser. Pluss alle de andre allerede nevnte bivirkningene.

Så når det viser seg at det ikke trenger å være sånn, skal vi ikke da sette egoisme og egeninteresse til side, og følge den naturlige utviklingen?

Vi voksne – med fritid som faktisk er fritid – gjør som vi vil. Vi spiser snop etter ungene er lagt. Vi lager husregler om skjermtid som kun gjelder for de minste. Vi påvirker barna til å tro og mene det samme som oss selv.

Kanskje er det greit å være egoistisk rundt egne arvinger. Men når egoismen går utover tusenvis av andre små barn, blir det feil.

Bønnen går altså denne gang ikke til kunnskapsministeren, andre politikere, eller skolene. Min bønn går til alle småbarnsforeldre. Du trenger ikke melde deg inn i FAU eller snakke foran forsamlinger.

Men neste gang en modig forelder tar til orde for leksefri skole – støtt vedkommende! Ikke tenk på hvor bra eller dårlig det går for din egen del. Tenk på forskningen og fellesskapets beste!

Dropp egoismen. Dropp lekser.