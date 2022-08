Debatt

Dobbeltsnakk om kraft

Folk fortjener å vite hva regjeringen faktisk holder på med i kraftpolitikken. Da kan ikke ulike statsråder gi vidt forskjellige svar på hva politikken går ut på.

SOFIE MARHAUG, stortingsrepresentant (Rødt)

Statsministeren har avvist å gripe inn i kraftmarkedet eller regulere eksporten til utlandet. Både makspris, regulering av eksport og krav til magasinfyllingen er ifølge ham uaktuelt.

I et intervju med Aftenposten 17. juli påstår Støre at folk ikke kan forvente noen rimelig sammenheng mellom kostnaden for kraftproduksjonen og prisen de betaler som kunder.

Vannkraft i Norge koster i snitt 10–12 øre kilowattimen å produsere, mens markedsprisen kan være flere kroner.

Fra olje- og energiministeren har pipen en annen lyd: Makspris, regulering av eksport og krav til magasinfylling er alle tiltak som skal vurderes, slås det fast i stortingsmeldingen om energi fra i vår.

Siden regjeringen la fram meldingen i april har de skjøvet foran seg at disse tiltakene skal utredes og at kraftsituasjonen fra sommeren 2021 til nå skal analyseres. Dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 i oktober.

Ved å stadig si at de «venter og ser», og kanskje skal innføre tiltak senere, kjøper ministeren seg tid.

Men det er vanskelig å tro at Olje- og energidepartementet gir forslag som regulerer kraftmarkedet en seriøs behandling når statsministeren allerede har sablet dem ned offentlig.

Folk fortjener et klart svar: Vil det tas grep for å regulere kraftmarkedet? Vi må kanskje «vente og se» til oktober.