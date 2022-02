LYST TIL Å HYLE: – I dag kjører russiske tanks over fremmed jord. Jeg kan knapt tro det. I hele mitt indre er jeg så dypt uforsonlig overfor dette at jeg har lyst til å hyle, skriver den russiske stjerneforfatteren Guzel Jakhina.

Debatt

Det går ikke an å tie

Dette er ikke min krig. Jeg nekter å se på den som min.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GUZEL JAKHINA, russisk forfatter og manusforfatter

Denne teksten skriver jeg til mine venner, forleggere, oversettere og lesere i andre land. Det er vanskelig å skrive – for å skrive må man ha klare tanker og avkjølte følelser, men mine følelser står nå i lys lue. Enda vanskeligere er det å fatte noe av det som skjer i Russland og Ukraina.

Men det går ikke an å tie nå. Jeg vil forsøke å få sagt i hvert fall noe.

Fjorten år av mitt liv – hele barndommen og ungdommen – tilbrakte jeg i Sovjetunionen. På den tiden sang den kommunistiske ideologien på siste verset. Vi som var pionerer, trodde på den, men liksom halvhjertet, ikke for alvor.

Det vi derimot virkelig trodde på, det var freden. Propagandamaskinen som ble satt i gang i sovjettidens morgengry gikk prikkfritt, men retorikken den produserte, var ikke så mye kommunistisk, den var snarere pasifistisk. «SSSR er et fredens bolverk», «Fred for verden!» – disse slagordene stod skrevet på veggen i hver eneste barnehage, hver eneste skole. En undervisningstime om fred var alltid den første timen hvert eneste skoleår, i alle klasser. Sanger og dikt om freden stod på programmet på hvert eneste pionerarrangement (og dem hadde vi nok av).

Fredsduer pyntet opp hvert eneste klasserom, hver veggavis og hver kladdebok. Vi trodde på disse duene – med en slik oppriktighet som bare barn er i stand til. Troen på fred var en uløselig bestanddel av den sovjetiske barndommen, og følgelig av personligheten til hver og en av oss. Denne troen tenkte vi på som urokkelig – for all fremtid.

Jeg forsto også en annen ting: Krig er så forferdelig at de som hadde opplevd den, tidde stille. Min bestefar var med i Andre verdenskrig i fire år, men han fortalte ikke om fronten med et eneste ord: Han skånet barn og barnebarn ved å være taus.

I dag kjører russiske tanks over fremmed jord. Jeg kan knapt tro det. I hele mitt indre er jeg så dypt uforsonlig overfor dette at jeg har lyst til å hyle.

Det er vanskelig å finne ord, ingen ord er sterke nok. Bitterhet, raseri, frykt, maktesløshet – alt så uendelig sterkt. Nyhetene vi fikk 24. februar 2022 knuste meg. Min verden ble ikke snudd rundt, den raste sammen. Jeg forstår ikke hvorfor pasifismevaksinen vår ikke har virket.

Jeg skriver på vegne av meg selv, men alle mine venner og kjente føler det samme som jeg. Det finnes ikke i min nærmeste krets, heller ikke i den fjernere, ett eneste menneske som støtter denne krigen. Sosiale medier er fulle av raseri og bønnfallelse, appeller og krav om å stanse krigshandlingene.

Tiden for enkle sannheter er inne, for å gjenta dem uten ende. «Nei til krig». «Fred for verden». «Et menneskeliv er den høyeste verdi». Vi skal gjenta dem helt til dette mørket løser seg opp og forsvinner. Vi skal hevde godhetens banalitet, så vi siden kan slippe å støte på ondskapens banalitet.

Dette er ikke min krig. Jeg nekter å se på den som min.

(Oversatt av Marit Bjerkeng)

– –

Guzel Jakhina er en russisk forfatter og manusforfatter, født 1977 i Kazan i Tatarstan. Etter å ha studert engelsk og tysk i hjembyen avsluttet hun utdannelsen ved filmhøyskolen i Moskva, der hun har bodd siden 1999. Jakhina debuterte som romanforfatter med «Zulejkha åpner øynene» i 2015. For denne ble hun tildelt Russlands viktigste litteraturutmerkelse «Den store boken» (Bolsjaja kniga). Boka ble også en bestselger, og var mellom 2015 og 2020 den mest lånte boka i Moskvas biblioteker. Også Jakhinas andre roman «Deti moi» («Mine barn», den har i oversettelse ofte fått tittelen «Volgabarna») vant «Den store boken», i 2018. Hennes tredje roman «Esjelon na Samarkand» («Tog til Samarkand») kom ut i 2021.