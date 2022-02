«NORSK-DEBATTEN»: – Om jeg er «stolt av å være norsk?» Ikke alltid, men jeg er stolt av at jeg aldri skal slippe å være det, skriver Tore Mangseth.

Stolt nok av Norge?

Hva ville jeg svart om noen uten kjennskap til Norge spurte meg følgende: «Er du, og andre nordmenn, stolte av å være norsk hele tiden?» Svaret for de fleste er nja.

TORE MANGSETH, skribent

Lørdag 12. februar hadde VGs Hanne Skartveit en nokså interessant mening i VG. Hun engasjerte seg i debatten som har pågått om en skal være stolt av å være norsk eller ikke.

Skartveits ord for stå for egen regning, men det er utvilsomt en interessant debatt, som dessverre virker til å være nokså ensporet. Enten er man stolt av Norge, eller så er man ikke stolt av Norge.

Enten eller, altså. For svaret for de fleste av oss nordmenn, født og oppvokst i Norge, ligger nok et sted midt imellom. Og Skartveits kommentar reiste en interessant problemstilling for meg: Er jeg stolt av å være norsk hele tiden?

Vi kan begynne med det enkle svaret med så populistiske undertoner at Trygve Slagsvold Vedum ville blitt stolt av oss. JA! Selvfølgelig er vi stolte av Norge. Flott natur, trygt og demokratisk, verdens beste nasjon i vinter-OL, 17. Mai, dugnaden, pølse på termos, og Kvikklunsj og appelsin i fjellene.

Eller vi kan svare like bombastisk nei som enkelte av de som startet debatten gjorde. Det er vanskelig å komme til Norge. Nordmenn er rasistiske uten å mene det, og nokså sneversynte når det kommer til å definere hva det vil si å være norsk nok.

Igjen er antagelig svaret et sted midt imellom, men den debatten skal noen andre få ta.

Jeg er vanvittig stolt av Norge, og av det å være norsk noen ganger. Vi har verdens laveste gjentagelsesfare når det kommer til kriminalitet. Våre fanger blir rehabilitert, og kommer tilbake til samfunnet i så stor grad at andre land kommer hit for å lære av oss. Vi er et av verdens mest likestilte samfunn, og likestillingsdebatten handler om småtteri, og små justeringer om vi sammenligner oss med andre land. Det finnes intet land det er så lett å få statlig støtte om man skulle få varig nedsatt arbeidsevne, og vår antibiotikabruk i landbruket har alltid vært verdens laveste.

Norge er kjent for sin evne til diplomati, og for å ikke miste hodet under forhandlinger med andre land. Vi blir sett opp til når det gjelder megling med stater, og for vår evne til å igangsette gode bistandsprosjekter, selv om det selvfølgelig også her er legitimt å kritisere Norge for et for høyt bistandsnivå.

På den andre siden er jeg utrolig skamfull over Norge. Da det ble klart at Solberg-regjeringens rusreform gikk på et nederlag hadde jeg fysisk vondt i kroppen i flere dager. Tenk hvor egoistiske, sneversynte, og kristenmoralistiske vi kan være mot de som har det aller verst. Den dagen Aps landsmøte sa nei var jeg flau over å være norsk.

Jeg syntes også det er flaut at andre land ikke kan få seg til å begripe hvordan vi forvalter våre rovdyr. Når store aviser som The Guardian skriver på lederplass en nokså usminket versjon av «Hva i h ... ... er det dere holder på med?» Med henvisning til Norges store skogsområder og internasjonale forpliktelser. Norge tar på ingen måte sitt ansvar for å forvalte vill natur og truede dyrearter, og dette blir lagt merke til av andre.

En mann fra Litauen sa til meg en gang «Oh, you are from Norway – the ones that are killing all the wolves?» Altså, ulvejakt var det han forbandt med Norge. Ikke Grieg, ikke Ibsen, ikke OL-medaljer, ikke demokrati. Men ulvenedslakting. Flaut. (Det hører også med til historien at nevnte Litauer selv var bonde, og hadde ingen forståelse for konflikten mellom bønder og naturvernere)

Jeg kan bli flau over maten vi gir våre eldre, at det stadig vekk er egen karakter i sidemål, over at vi bruker seks milliarder av skattebetalernes penger på fjas og overtro i form av religion, at vi ikke klarer å bygge veier til samme pris som våre naboland, plan og bygningsetaten, høye strømpriser, stortingsgarasje, politikerlønninger, at vi høylytt diskuterer om vi skal ha 11 eller 16 avdankete politikere som statsforvaltere, Norges innsats i ESC, kunstnerlønn, for romslige eller for trange krisepakker, NAVs saksbehandling, og masse mer. Men dette er politikk. Alt dette kan jeg stemme meg vekk fra under frie valg hvert fjerde år (Kanskje ikke ESC da) Og det gjør meg unektelig stolt.

Så til konklusjonen. Er jeg stolt av å være norsk? Noe som kan bety «Er jeg stolt av politikken Norge fører?» Nei, slettes ikke alltid, og noen ganger velger Norge så katastrofalt feil i viktige spørsmål at jeg blir flau- som i rusreform og rovdyrpolitikk.

Men på tross av det, så bor jeg i et land der jeg kan legge meg med ulåst dør, hvor risikoen for å bli ranet på åpen gate er minimal, hvor jeg kan stemme inn parlamentet hvert fjerde år, og hvor jeg vet at jeg ikke er overlatt til meg selv dersom jeg skulle bli alvorlig syk, og ikke kan jobbe. Dette er på ingen måte enestående norske verdier, men det er en del av det å være norsk, og det å bo i Norge, og min ganske bastante påstand er at om man ikke kan sette pris på dette, så er man ikke norsk eller stolt av det norske.

Så for å svare på «Er jeg stolt av å være norsk?» Ikke alltid, men jeg er stolt av at jeg aldri skal slippe å være det.