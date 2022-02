«NORSK»-DEBATTEN: Bjørnstjerne Bjørnson var inkluderende selv i en tid som var preget av nasjonalisme og kamp for nasjonal selvstendighet i Europa. I dag står vi midt opp i en konflikt om grenser for multikultur. Og den debatten må vi ta – uten berøringsangst, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser Bjørnson-minnesmerket utenfor Aulestad, Bjørnson-familiens hjem i Gausdal.

Hva ville Bjørnson sagt om norskhet i dag?

Jeg tror arven etter Bjørnstjerne Bjørnson kan hjelpe oss å skape en ny fortelling om Norge. En samlende fortelling slik den var på 1800-tallet.

SYLO TARAKU, forfatter, statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda

I dag har vi en forvirrende debatt om norskhet. Hva vil det si å være norsk? Det er ikke så lett å svare på. Kan vi finne veiledning fra mannen som skapte en fortelling om Norge på 1800-tallet? Det tror jeg at vi kan.

Jeg visste ingenting om Bjørnstjerne Bjørnson før jeg kom til Norge fra Kosovo som 18-åring. Jeg visste knapt noe om Norge i det hele tatt. Barna mine har lært om Bjørnson på skolen fordi de har måttet gjøre det. Selv har jeg lært om Bjørnson av ren nysgjerrighet. For å forstå Norge bedre. For å forstå hvordan Norge ble til som nasjon.

Når du kommer til et nytt land, så ser du forskjellene fra hjemlandet. Det er kontrastene man legger merke til. Og du begynner å spørre deg: Hvorfor er Norge et så fritt og trygt samfunn? Hvordan har Norge gått fra å være et samfunn folk har flyttet fra, til et samfunn folk ønsker å flytte til? Det er disse hvorfor-spørsmålene som ledet meg til Bjørnson.

Jo mer jeg ble kjent med Norge, jo mer imponert ble jeg. Imponert over den lave sosiale ulikheten og den høye toleransen for minoriteter. Dette fordi jeg kom fra et mislykket nasjonsbyggingsprosjekt. Jeg har vokst opp i det tidligere Jugoslavia som var et kommunistisk diktatur. Som sminket over både sosiale forskjeller og kulturelle spenninger. Men de var der. I høyeste grad.

Sosiale forskjeller var spesielt store mellom by og land. Disse forskjellene så jeg med egne øyne: Min far var født i byen, mens min mor var fra bygda. By og land gikk ikke akkurat hand i hand. Det var korte avstander, men å reise fra en by til en landsby var som å reise flere tiår tilbake i tid. Jeg har fantastiske minner fra da jeg besøkte mine onkler og tanter på landsbygda. Jeg var mye ute i naturen, jeg fikk ri hester og kjøre traktor. Men jeg fortalte ikke om det på skolen. For det var flaut.

Det som fascinerte meg med nordmenn jeg traff i Oslo var at de fortalte med stolthet at de egentlig kom fra en eller annen liten bygd. Her var det ikke flaut å komme fra en landsby, snarere tvert imot. Det virket som alle kommer jo fra et lite sted.

Det er alltid eliter som driver med nasjonsbygging, men her i Norge tok nasjonsbyggingen utgangspunkt i bøndene. Gjennom bondefortellinger bidro Bjørnson både til å kultivere dem og til å gi dem selvtillit. Dessuten har man i Norge ikke lagt lokk på konfliktene, snarere tvert imot. Nasjonsbyggingen har skjedd gjennom strid og frihetskamper. Bjørnson var opptatt av at bøndene skulle få mer makt mens embetsmennene skulle få mindre makt. Arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen er andre eksempler på strid som har formet Norge.

By og land er fortsatt aktuelt, men nå har vi også fått nye stridsspørsmål. Som spørsmålet om innvandring og nasjonal identitet i møte med innvandring. Hva betyr det å være norsk i dag? Debatten vi har om dette i disse dager viser at det er ikke så enkelt å svare på.

I dag finnes det langt flere innvandrere i Norge enn norske bønder, i betydning norske gårdbrukere. Hadde Bjørnson levd i dag, ville han kanskje skrevet en novelle med «innvandrerfortellinger». Ikke for å erstatte bondefortellinger, men for å supplere dem med noe nytt og aktuelt.

Debatten om hva norsk kultur og norsk identitet er kan være sprikende. Noen sier det holder å ha felles rettigheter og plikter. Andre fremhever tradisjonen med vafler og brunost.

Jeg mener at solidaritet forutsetter noe dypere. Noe subjektivt som har med følelser å gjøre, og ikke bare med ting og formaliteter. Dette skjønte Bjørnson godt. Han var ikke med å bygge Norge juridisk. Eller materielt. Men når han er så sentral rolle i nasjonsbyggingen, så er det fordi han skapte en fortelling om Norge. Og han ga folket en nasjonalfølelse. Han skrev ikke Grunnloven, men han skrev nasjonalsangen. Og med den fortsetter han å gi oss en nasjonalfølelse.

Når våre idrettshelter vinner medalje i OL, så vifter de ikke med det norske passet i hånden, men de synger nasjonalsangen med tårer i øyne. «Ja, vi elsker» synges også av barn med innvandrerbakgrunn på 17. mai. Det synes jeg er vakkert å se. De synger «Alt hvad fedrene har kjempet, mødrene har grett». Hvem sine fedre, og hvem sine mødre? Kan man spørre seg. Det er ikke så nøye. Bjørnson ville sagt at det viktigste er forestillingen om at de er våre fedre og våre mødre. Først må ting oppstå i vår forestillingsverden, så vil de materialisere seg i det virkelige livet etterpå.

Det betyr at også vi som ikke har fått norsk historie med morsmelken, må gjøre den historien til vår historie, selv vi har også en historie utenfor Norge. Akkurat som de som bosetter seg i USA snakker med den største selvfølgelighet om «our founding fathers» – altså våre grunnleggere.

Heldigvis er det ikke så vanskelig å ta eierskap til Bjørnson. Siden han kombinerte norsk nasjonalisme med internasjonal solidaritet. Og med et brennende engasjement for undertrykte minoriteter, som for eksempel slovaker som var undertrykt av ungarer. I mange debatter var han forut for sin tid. Også i spørsmålet om toleranse overfor fremmede. I 1892 skrev han i VG: «Hva var Norge uten de fremmede? I Håndverk, Industri, Teknik, Handelsskab, Kunst, sosiale og politiske oppgaver? Enten må vi ut iblandt dem, eller de må hit til oss.»

Han var inkluderende selv i en tid som var preget av nasjonalisme og kamp for nasjonal selvstendighet i Europa. I dag står vi midt opp i en konflikt om grenser for multikultur.

Og den debatten må vi ta – uten berøringsangst. Vi må utvide grensene for det frie ordskiftet, akkurat som Bjørnson gjorde i sin tid. Som alle de andre gamle konfliktene som har formet Norge, kommer også innvandringsdebatten til å sette sine spor. I denne debatten trenger vi Bjørnsons inspirasjon og veiledning. Fordi nasjonsbyggingen han satte i gang er ikke ferdig. Det er noe vi må drive med hver dag.

Hadde Bjørnson levd i dag, ville han utvidet sin fortelling om Norge. I den fortelling ville han gitt plass også til oss som kom fra andre land, men som ble en del av Norge. Han ville prøvd å samle oss rundt en forestilling om det felles norske uavhengig av våre forskjeller.

Vi kommer alle fra et sted. Fra en liten bygd i Norge, eller fra en annen del av verden. Men Norge er vårt felles hjem. Vi trenger derfor en fortelling om Norge som binder oss sammen. En fortelling i Bjørnsons ånd.