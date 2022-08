Kommentar

45 millioner briter vil ikke klare strømregningen

På terskelen til den alvorligste økonomiske krise på 40 år, kan Storbritannia få en statsminister som ikke aner hvordan hun skal løse den – eller hvorfor.

Ferske kalkyler viser at 45 millioner briter i vinter vil få problemer med å betale de eskalerende regningene for strøm og gass. I januar kan to tredjedeler av britiske familier havne i det som kalles energi-fattigdom, som er knekkpunktet når utgiftene til oppvarming og elektrisitet overstiger ti prosent av husholdningens netto inntekt.

Nå sier en av fire briter at de ikke kommer til å skru på varmen i vinter. Andre vurderer å koble ut kjøleskap og frysere. Helsemyndighetene frykter at folk risikerer feilernæring og sykdom på grunn av bedervet mat. De verst stilte har ikke dét valget en gang; det er «heat or eat» – å spise eller holde varmen.

FAVORITTKANDIDAT: Liz Truss blir etter alt å dømme britisk statsminister neste uke. Dessverre har hun ingen plan for å takle den eskalerende økonomiske krisen i landet.

Så langt har den ledende statsministerkandidaten Liz Truss vært mer opptatt av å fore beistet som skal velge henne, enn å meisle ut en farbar vei gjennom alle de problemer som har tårnet seg opp for øyrikets innbyggere.

Det vil trolig sikre henne seier i det interne Tory-kappløpet om nøklene til 10 Downing Street, men oppholdet blir etter alt å dømme kort.

Strategien med å snakke den riktige gruppen av konservative velgere etter munnen, har gitt henne en ledelse på rivalen, tidligere finansminister Rishi Sunak, som har forsøkt en mer ansvarlig statsmann-tilnærming. Ikke minst i den økonomiske politikken.

Samtidig har Truss’ metode konsolidert opposisjonspartiet Labours forsprang på meningsmålingene.

Problemet for De konservative, både på kort og lang sikt, er at det såkalte elektoratet som kommer til å avgjøre statsministerduellen mellom Sunak og Truss, ikke er representativ for de nesten 14 millioner Tory-velgere som i 2019 stemte blått.

En overveiende andel av de drøyt 150 000 betalende partimedlemmene som i disse dager stemmer over hvem som skal bli ny leder og dermed statsminister, er hvite, velstående og godt voksne menn i det sørlige England.

De utgjør knapt 0,3 prosent av Storbritannias stemmeberettigede befolkning, og de færreste av dem har noen eksistensiell bekymring for energi-, bensin- eller matpriser.

På prinsipielt grunnlag mener de at skatter, avgifter og offentlige kostnader skal være lavest mulig, men de mister ikke nattesøvnen av bekymring for den neste lysregningen. Om lag 80 prosent av dem tilhører landets økonomiske elite, ifølge Financial Times.

Mens stadig færre Tory-velgere setter pris på Liz Truss, har hun styrket sin stilling i medlemsbasen. De liker hennes budskap om massive skattekutt, uttransport av migranter til Rwanda, krigen mot woke og hennes raljering med grønt skifte og solenergi.

Hun har også tatt orde for å gjenoppta utvinningen av petroleumsråstoff fra fossile bergarter via såkalt fracking, en omstridt måte som ble stanset av Boris Johnson etter frykt for at metoden kan utløse jordskjelv.

Briter flest, inklusive mange velgere som stemte konservativt i 2019, er imidlertid mer opptatt av økte levekostnader og hva tosifret inflasjon gjør med deres disponible inntekt.

I løpet av oktober forventes det at energiprisene går opp med ytterligere 80 prosent. Gjennomsnittsregningen for gass og strøm til en treroms vil da komme på ca. 40 000 kr. i året.

I januar 2023 vil den ifølge en analyse gjengitt i den konservative avisen The Daily Telegraph stige til ca. 61 000 kr., og til 75 000 kr. i april.

Medianinntekten i en britisk husstand (etter skatt) var i 2021 så vidt i overkant av 350 000 kr.

Denne kostnadsutviklingen vil nulle ut alle oppsparte midler til seks millioner briter, skriver The Telegraph. I tillegg vil ytterligere 2,2 millioner ha brukt opp sparepengene sine innen april 2024.

For lavinntektsfamilier betyr økte energikostnader at de må bruke omtrent en fjerdedel av sitt samlede innkomme bare på å ha på lyset der de bor. Pensjonister, på sin side, vil måtte bruke 40 prosent av disponibel inntekt på energiregningen, mot ti prosent i en normalsituasjon.

På mandag kåres Liz Truss etter alle solemerker til vinner av partilederduellen. Tirsdag ber i så fall dronning Elizabeth henne starte regjeringssonderinger, og trolig har hun hele kabinettet på plass innen få dager.

Mye tyder på at hennes første embetsgjerning blir en formidabel U-sving, der hun må gå tilbake på ett av sine mest populære løfter til basen – som var å erstatte sosialhjelp og kontantstøtte med skattekutt.

Hundre tusen bemidlede Tory-medlemmer kan alltids mene at det er en god idé. 45 millioner andre vil ganske sikkert være av en helt annen oppfatning.