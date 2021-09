VIL HA BEDRE TILBUD: – Psykiske plager venter ikke på ledige timer, skriver Linn Wøyen Lenes og Lars Vegard Fosser i dette innlegget i debattserien for unge «25 under 25».

25 under 25: «Du er ikke syk nok»

Tilbudet for personer med psykiske lidelser er for dårlig. Vi kjenner begge personer som gråter seg i søvn fordi de ikke får hjelp. «Du er ikke syk nok». «Vi har ikke plass til deg akkurat nå». Det er skremmende og alvorlig. Det kan ikke fortsette slik.

LINN WØYEN LENES (22), influenser

LARS VEGARD FOSSER (23), Stortingskandidat Østfold Senterparti

I fjor mistet 639 personer livet sitt til selvmord i Norge.

De siste tre årene har vi mistet 1965 unike personer til selvmord. Det er altfor mange, og viser at vi fortsatt har en stor jobb foran oss.

I dag er det verdensdagen for selvmordsforebygging. Budskapet for årets markering er: «Å skape håp gjennom handling».

Det handler om at du skal vise at du ser, lytter og bryr deg. Derfor vil vi starte dette innlegget med å oppfordre deg til å ta vare på de rundt deg og spørre de om hvordan de egentlig har det.

Vi vet at omtrent halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet, og at spesielt unge sliter psykisk.

Mange av personene med psykiske lidelser søker ikke hjelp. Det viser at vi ikke snakker nok om de vanskelige tinga, og at det er et for høyt tabu å snakke om det som er tøft.

I juni konkluderte riksrevisjonen med at mange psykisk syke pasienter ikke får hjelp når de trenger det og at ventetiden er for lang. I tillegg påpeker Barneombudet at flere skrives ut før de er ferdig behandlet. Kapasiteten innen psykisk helsevern er sprengt.

Tilbudet for personer med psykiske lidelser er for dårlig.

Vi kjenner begge personer som gråter seg i søvn fordi de ikke får hjelp. «Du er ikke syk nok». «Du veier ikke lite nok». «Vi har ikke plass til deg akkurat nå». Det er skremmende og alvorlig at situasjonen er slik. Det kan ikke fortsette slik.

Samtidig som folk får avslag på avslag har nesten halvparten av sengeplassene innen psykisk helsehjelp forsvunnet de siste 20 årene.

Når vi vet at stadig flere har det vanskelig, føles det uforsvarlig at så mange sengeplasser er forsvunnet. Nedbyggingen av sengekapasiteten har gått for langt.

Psykiske plager venter ikke på ledige timer. Som et av verdens rikeste land burde tilbudet for psykisk syke i det minste sikre at alle får hjelp innenfor det nasjonale målet for ventetid. For å greie det må noen ta grep.

Vi i Senterpartiet ønsker derfor umiddelbart innføre en tiårig opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler. Planen skal særlig rette seg mot kommunene, og sikre rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten krav om henvisning.

Vi vil også stoppe nedbygging av sengeplasser i sykehuspsykiatrien, og øke døgnkapasiteten i tråd med behovet.

Det er på høy tid å styrke det psykiske helsetilbudet. Psykisk syke må få hjelpen de trenger. Vi vil sikre at færrest mulig får en psykisk plage, og da må vi satse på forebygging før det er for sent.

Vi skal forebygge fremfor å reparere, slik at vi ikke mister enda flere.