Leder

Unge bør få jobbe til midnatt

Ifølge NAV mangler norske virksomheter nå 70.000 arbeidstakere. Serveringsbransjen er blant dem som mangler ansatte.

Høyre vil åpne for å la 15 - 17-åringer få lov til å jobbe til midnatt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det vil gjøre situasjonen noe enklere for overnattings- og serveringsbransjen og andre som sliter med å skaffe nok folk etter pandemien.

Ifølge NAV mangler norske virksomheter nå 70.000 arbeidstakere.

I dag sier loven at for ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige, må arbeidstiden ikke overstige åtte timer i døgnet og 40 timer i uken. Du skal også ha fri mellom 23.00 og 06.00.

Det finnes unntak for dem som for eksempel jobber med oppvask, rengjøring eller lett vakthold. De kan jobbe til midnatt. Ifølge Høyre har det har liten mening i å skille mellom dem som skal vaske opp eller stå i en resepsjon mellom 23.00 og 24.00.

Arbeiderpartiet kaller forslaget nok et eksempel på at Høyre ønsker å svekke de ansattes rettigheter for å løse problemer i arbeidslivet.

I en Dagsnytt 18-debatt på NRK mellom stortingsrepresentantene Even A. Røed (Ap) og Erlend Svardal Bøe (H), fikk man inntrykk av at den ene timen det er snakk om kunne åpne en pandoras eske som ville rasere norsk arbeidsliv.

ULIK ARBEIDSTID: Ungdom som jobber med renhold, for eksempel på et hotell, kan ha arbeidstid til midnatt. Men unge som jobber i det samme hotellets respsjon, må slutte klokken 23. Dette vil Høyre endre.

Røeds partifelle, tidligere LO-topp Trine Lise Sundnes, uttalte til samme kanal at Høyres forslag «vil strekke strikken for langt sett opp mot konvensjonen om forbud mot barnearbeid».

Det er, med respekt å melde, det skjære tøv. At Ap på instinkt forsøker å forhindre ethvert forsøk på noe som kan minne om liberalisering av arbeidslivets regler, er en historisk betinget refleks. Men noen ganger det lov å vurdere pragmatisme opp mot prinsipper.

Alle synes å være helt enige om at det er bra at ungdom får arbeidserfaring om sommeren. De mener imidlertid at den ekstra timen ikke løser noen problemer.

Fra Ap-hold har det også blitt fremholdt at utelivet endrer seg kraftig mellom 23.00 og 24.00 og at det kan være farlig for en 15-åring å gå hjem så sent på kvelden.

Det siste argumentet gjelder vel omtrent bare Oslo sentrum, og vi har forståelse for at bekymrede foreldre kan synes det er ugreit at tenåringen beveger seg gjennom enkelte utsatte områder.

Det er likevel en annen sak, et lokalt ordensproblem, og må behandles som sådan. Logistikken med trygg hjemreise for en ung arbeidstaker ved midnatt bør være praktisk løsbar.

Det er viktig at ungdom får erfaring med arbeidslivet fra ung alder. En variert bakgrunn er en fordel uansett hvilket yrke man velger til slutt.

Samtidig er det selvfølgelig viktig at unge medarbeidere ikke utnyttes. LOs sommerpatrulje har gjennom mange tiår gjort en god jobb for å få bukt med det.

Vi kan likevel ikke se de store betenkelighetene med at en 17-åring jobber frem til midnatt, og støtter Høyres forslag om en forskriftsendring.