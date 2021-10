Kommentar

Ta bølgen for «bølgen»

Av Leif Welhaven

«Bølgen» gikk på Ullevaal stadion mandag. Fenomenet vekker debatt.

Det siste fotballen trenger etter at publikum endelig er tilbake, er et «tribunepoliti» som rakker ned på hvordan folk velger å feire på stadion.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

På mange samfunnsområder finnes en klikk med besserwissere som liker å snakke ned noe folkelig.

«Musikkpolitiet» disser det som spilles på P4.

«Filmentusiaster» synes noe svarthvitt og smalt er mer høyverdig enn det som selger billetter.

«Litteraturvitere» kan nærmest rangere deg som menneske etter hvor tunge bøker du plasserer på nattbordet.

Og litt tilbake i tid var det ikke nødvendigvis en sosial vinner på fest å røpe at du jobber i en tabloidavis...

les også Fenomenet «Bølgen» splitter fotballpublikumet: – En styggedom

Men at fotballtribunene også er blitt en arena for elitisme, er et litt snodig fenomen. Ikke minst er det merkelig gitt at vi har levd så lenge uten muligheten til å fylle opp tribuneradene.

Det eneste som burde være interessant nå er AT det endelig er lov til å stimle sammen for å se på fotball igjen.

HVORDAN publikum velger å agere på stadion, burde andre fotballfans la være å henge seg opp i.

Likevel har vi fått en opphetet debatt om et fenomen som angivelig så dagens lys i Mexico-VM i 1986.

Bølgen.

les også Van Gaal før skjebnekampen mot Norge: – Håper ikke det blir slik

Altså bevegelsen når publikum reiser seg og setter seg igjen i en jevn strøm av syklisk sameksistens.

En av de tydeligste kritikerne er Tete Lidbom fra NRK-podcasten «Heia Fotball». Han kaller bølgen en styggedom.

Tilbake i tid var forfatter Dag Solstad tydelig kritisk til fenomenet.

«Når kampen var på sitt mest spennende for eksempel kunne publikum gi fullstendig faen, ivrig opptatt av å underholde seg sjøl ved å ta Bølgen», skrev han og Jon Michelet i sin bok om 86-VM.

Nå har sosiale medier blitt en arena for mye edder og galle mot bølgens berettigelse.

Det finnes argumenter for at bølgen kan være - om ikke irriterende, så i alle fall litt forstyrrende.

Hvis publikum blir mer opptatt av å se på seg selv enn på det som skjer på banen, kan jo fokuset på fotball spille litt annenfiolin.

les også Solbakken om landslagsjobben: – Har litt vondt med det

Men ærlig talt, du trenger ikke NM-gull i multitasking for å både nyte kampen og reise deg sammen med sidemannen noen ganger underveis.

Og om du selv ikke synes tribunebevegelsen er så artig, blir det småsmålig og lite raust å henge seg opp i at andre synes det skaper enda bedre stemning.

Tomålsscorer Mohamed Elyounoussi fortalte etter på at han fikk energi av publikumsstuntet. I seg selv er jo det et argument for å ta bølgen for denne måten å støtte landslaget på...

Uansett om enkelte mener at tribuneatferd bør være noblere enn som så.