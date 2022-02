Kommentar

Putin valgte det verste

Av Per Olav Ødegård

Vladimir Putin må grovt ha forregnet seg. Det er vanskelig å finne en annen forklaring på at han startet en meningsløs krig i Ukraina. Og at han nå retter alvorlige trusler mot Europas sikkerhet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Natt til torsdag startet invasjonen i Ukraina. Putins angrepsordre forandrer alt. Hele Ukraina er blitt en krigssone. Og den internasjonale spenningen øker dramatisk.

Søndag ga Putin ordre om å øke Russlands atomvåpenberedskap. Det er som om historien spoles tilbake til de farligste perioder under Den kalde krigen.

Hvordan kom vi hit?

KATASTROFALT VALG: Vladimir Putin i en tale til nasjonen 21. februar. Valget om å gå til krig var tatt.

Jeg er gammel nok til å huske det delte Europa, opprustningen og frykten for en altødeleggende atomkrig. Jeg husker også den ubeskrivelige gleden over Murens fall og demokratiets seier i Europa.

Det var på den tiden Francis Fukuyama skrev at historien var slutt. Det liberale demokrati hadde for alltid vunnet kampen over totalitære og autoritære ideologier.

Men siden årtusenskiftet har tilbakeslagene vært mange. Hendelsene 24. februar bringer oss brått tilbake til en mørk fortid.

SLAGMARK: En ukrainsk soldat på et åsted for harde kamper i hovedstadsområdet 26.2.

Frem til da hadde Putin flere alternativer. Han valgte det absolutt verste, for Ukraina, for Russland og for verden. Det var en opsjon med så ekstreme konsekvenser at det aldri burde vært et alternativ.

Undervurderte Putin Ukrainas forsvarsevne, og ukrainerne vilje til å kjempe for frihet og selvstendighet?

Dette var ikke bare en «spesiell militæroperasjon», som han kaller det, men en fullskala invasjon av et naboland. Putin startet en katastrofal krig mot fredelige naboer. Millioner av russere og ukrainerne har familie og venner på den andre siden av grensen. Den russiske presidenten erklærte krig mot et broderfolk.

Krigen har allerede krevd mange liv, både ukrainske og russiske. Det kan bli en langvarig krig, med svært høye tapstall og enorme ødeleggelser.

ØDELAGT: En ukrainsk soldat undersøkte et ødelagt russisk militært kjøretøy ved Kharkiv 27. februar.

Undervurderte Putin vestlige lands reaksjoner på at han iverksatte den største invasjonskrigen i Europa siden andre verdenskrig?

Russere rammes av de hardeste økonomiske straffetiltak de noen gang har opplevd. Sanksjonene rammer Putin, hans nærmeste krets og mange av landets rikeste. Men også vanlige russere må betale prisen når økonomien lammes. Den russiske rubel faller i verdi. Inflasjonen er økende.

Russiske banker kommer til å bli utestengt fra SWIFT, det internasjonale systemet for betalinger over landegrenser. Det vil i praksis ramme Russlands eksport og import hardt. Europa og Nord-Amerika vil fryse midlene til den russiske sentralbanken. Når ikke reserver i utlandet kan brukes vil det bli vanskeligere for Kreml å dempe skadevirkningene av andre økonomiske sanksjoner.

På lengre sikt fører Russlands aggresjon til at Europa vil intensivere forsøkene på å gjøre seg uavhengig av russiske gassforsyninger. I sum fører Putins krig til at Russland blir økonomisk og politisk isolert fra store deler av verden.

I FN anklaget Russland kollegene for løgn søndag kveld – se video:

Putin har ikke mange venner igjen i det internasjonale selskap. Det er dårlig trøst å få støtteerklæringer fra diktatorer som Syrias Bashar al-Assad, Nord-Koreas Kim Jong-un og Hviterusslands Aleksandr Lukasjenko.

Den eneste Putin kan vende seg til er president Xi Jinping, i et håp om at Kina kan dekke opp for tapte inntekter og markeder. Men Kina trår varsomt. Kina avholdt seg fra å stemme da krigen i Ukraina kom opp i FNs sikkerhetsråd, unngår å kritisere Putin, men tar også til orde for diplomati.

Undervurderte Putin reaksjonene i sitt eget folk mot krigen?

De siste dagene er over 5200 personer blitt arrestert i Russland i forbindelse med antikrigsdemonstrasjoner i flere titalls byer over hele landet. Søndag var det demonstrasjoner i 45 byer. Mange kjente russere tar avstand fra krigen. De menneskelige og økonomiske belastningene ved krigføringen kan komme til å styrke folkets motstand.

Putin forsøker å overbevise sine landsmenn om at han ikke hadde noe annet valg enn å gå til krig. Selvsagt hadde han det. Det gode valg hadde vært å ta imot vestlige lands invitasjon til forhandlinger om rustningskontroll og tillitsskapende tiltak i Europa.

Putin hadde fått den oppmerksomhet han søkte. Men da vestlige lederne reiste til Moskva, eller satt i lange telefonsamtaler med Putin, viste det seg snart at alt var forgjeves.

Det kunne vært et fredelig søndag i Europa. I Ukraina skulle mennesker ha gått trygt i gatene. Levd frie liv.

I stedet ble det en sorgens dag i Europa. Sorg over tapte liv, tapte muligheter og at etterkrigstiden ugjenkallelig er forbi. I Ukraina må mennesker kjempe for sin frihet.

I 1946 sa Winston Churchill at det hadde senket seg et jernteppe over Europa. Nå senker mørket seg, enda en gang.