OL kan bli gullbingo

Av Leif Welhaven

Arild Monsen, trener for Johannes Høsflot Klæbo og sprintlandslaget, er smittet av coronaviruset. Her er de to under VM i Oberstdorf i fjor.

Dagene frem til OL kan bli like avgjørende som ukene i Kina når medaljene skal fordeles.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar.

Det er ikke noe nytt at det er nerver involvert i forkant av de olympiske vinterlekene. Men nervedramaet vi nå ser utspille seg, er av en helt annen karakter.

Norge har allerede hatt coronasmitte i hoppleiren. Mandag gikk alarmen om at Arild Monsen, trener for Johannes Høsflot Klæbo og resten av sprintlandslaget, er coronasmittet.

Med tanke på inkubasjonstiden som kan gå før smitte gir utslag på tester, er det neglebitende timer i vente for mange som etter planen skal til OL. Langrennssjef Espen Bjervig har allerede varslet at enkelte utøvere kan få forsinket sin avreise, som ikke er en ideell problemstilling å forholde seg til så kort tid før et OL med stor tidsforskjell.

Med det tempoet omikron-varianten sprer seg i nå, er virusrisikoen overhengende i alle mulige miljøer. Therese Johaug har helt rett når hun snakker om et «kritisk punkt».

Coronafaren var nærmest skrevet i pannen på toppene i norsk idrett da Norges idrettsforbund og Olympiatoppen hadde «Åpen time» før helgen.

«Perleporten» kalte toppidrettssjef Tore Øvrebø det da, altså klarsignalet om å få sette seg på et fly til Kina for å være med i OL.

Det krever to negative tester kort tid før, og dessuten skal den norske delegasjonen for sikkerhets skyld gjennom enda en på flyplassen.

En positiv test vil utløse et skred av potensielle vanskeligheter, og det er heller ikke enkelt dersom en nå skulle bli definert som nærkontakt til en smittet.

Derfor er det nesten ikke mulig å beskrive hvor viktig det er å holde seg corona-fri på oppløpet. Slaget står på mange måter nå.

I Kina venter et sikkerhetsopplegg av det eksepsjonelle slaget, der det blir mer enn to uker med svært begrenset bevegelsesfrihet.

Alt gjøres for å holde viruset unna, men empirien viser jo igjen og igjen at coronatrusselen er uvanlig lumsk og idrettsfiendtlig.

I håndball-EM har vi sett en turnering skli ut i det parodiske.

Den dagen EM-gullet blir delt ut, vil vi aldri få vite om at laget som egentlig var det sportslig beste endte på toppen av pallen. Det kan like gjerne bli avgjort ut fra hvem som heldigst/dyktigst i smittevern. Det er jo ikke veldig hyggelig å tenke på.

I OL er visse ting annerledes. I tillegg til at boble-opplegget blir så steinhardt i Kina, er det jo primært utøvere som er mindre avhengige av fysisk kontakt enn håndballspillere er. Likevel lever man tett på hverandre over tid.

Et litt større spørsmål er kost/nytte-analysen ved å avvikle de største mesterskapene under så ekstraordinære omstendigheter.

Idrettens kår under coronapandemien har vært et diskusjonstema i snart to år nå. Det er argumenter i ulike retninger, men det er nok temmelig åpenbart at økonomi er det mest utslagsgivende for at «the show must go on»-holdningen råder så langt det er teknisk mulig.

Nå spørs det hvor stas det egentlig blir med disse annerledes-lekene som nærmer seg. Den godeste Øvrebø mener at lekene blir «fantastiske». Ham om det.

Dersom man bare tenker på norske medaljer, der målet er 32, er det godt mulig han har helt rett.

Men i en atmosfære preget av munnbind og munnkurv, for det er jo i praksis det utøverne står overfor, er det grunn til å stille spørsmål ved verdien av det vi har i vente.

For alle som har trent i evigheter for å få skinne i OL, med eller uten publikum på plass, er det selvsagt uansett ille om drømmen skulle bli knust på oppløpssiden.

20. februar har vi fasiten på hvordan medaljefordelingen blir. I beste fall får vi ikke særlig flere tilfeller, men faren er overhengende for at lekene ender med å et bingopreg.