Norsk bondevett

Norske bønder viser vei i den globale kampen mot antibiotikaresistens.

Ifølge en ny studie fra Veterinærinstituttet, den såkalte NORM-VET-rapporten som publiseres årlig, er forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr nå godt under regjeringens mål.

Mens myndighetene ønsket å redusere antibiotikabruken med ti prosent i løpet av en syvårsperiode, har landbruket selv kuttet mer enn det dobbelte.

Også innen havbruksnæringen peker pilene i samme retning. Bruk av antibiotika til oppdrettsfisk defineres som «svært lavt», og ligger hele 99 prosent under nivået fra da målingene startet for tre tiår siden.

Immunitet mot antibiotika kan bli den neste pandemien hvis det ukritiske medisinforbruket vedvarer og verden ikke får kontroll over resistente og såkalte superresistente bakterier. Dette er mikroorganismer som praktisk talt ingenting biter på.

I regjeringens egen strategi mot antibiotikaresistens understrekes alvoret: «Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen kan få dødelige utfall», heter det i handlingsplanen. Her defineres antibiotikaresistens som en trussel mot moderne medisin.

Overfor Nationen fremholder forsker Petter Elstrøm ved FHIs avdeling for smittevern og beredskap særlig bøndenes innsats for å få ned forbruket av antibiotika i Norge.

Lavt forbruk i landbruket anses som vel så viktig som et lavt forbruk av antibiotika innen humanmedisin.

«Det bidrar til å holde forekomsten av resistente bakterier på et lavt nivå, og dermed beholde gode muligheter for antibiotikabehandling når mennesker blir syke med bakterielle infeksjoner», sier han til avisen.

Ifølge Elstrøm blir dette lagt merke til internasjonalt. Norske bønder blir brukt som eksempel på at det går an å drive et bærekraftig landbruk og samtidig ivareta god dyrevelferd uten omfattende bruk av antibiotika.

Dette fordi forbruket av antibiotika i de fleste land er høyere i landbruket enn i vanlig humanmedisin. I Norge utgjør imidlertid landbruket kun en mindre del av det totale antibiotikaforbruket. Målrettet innsats over tid, med økt bevissthet om dyrehelse, hygiene og strengt smittevern på gårdene har redusert behovet for bruk av denne type medikamenter.

Det er en kjensgjerning at forebyggende virksomhet både er billigere og mer langsiktig enn behandling. Det gjelder også i landbruket. I dette tilfellet er imidlertid konsekvensene ekstra alvorlige og vidtrekkende om man kommer til kort. Å mislykkes med dette arbeidet, kan få fatale konsekvenser for hele menneskeheten.

Covid-viruset var alvorlig nok, og var særlig farlig for mennesker med ulike svekkelser og underliggende sykdommer. En pandemi med resistente bakterier vil kunne ramme absolutt alle, og være tilnærmet umulig å stoppe medisinsk.

Derfor bør vi sende norske bønder en takk for at de står i frontlinjen for å få ned antibiotikaforbruket. Deres innsats betyr ikke bare at vi får en enda renere og tryggere matproduksjon i Norge. Det er en innsats som også garanterer for liv og helse.