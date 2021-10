Leder

Gjør halloween bedre

Å ergre seg over halloween er bortkastet energi. Men det er all grunn til å bry seg litt om hva slags tradisjon vi skaper.

Halloween er nok kommet for å bli, men ikke la det bli en dag for utestengelse og ekskludering.

Til noens glede og andres forargelse har halloween for alvor festet seg som en tradisjon her hjemme. I religiøse skikker har allehelgensaften handlet om å minnes de døde, men de fleste forbinder nok kvelden med utkledde barn som tigger godteri.

Å ergre seg over halloween er bortkastet energi. Når så mange barn gleder seg og har omfavnet den amerikanske måten å feire dagen på, er det åpenbart fordi den faller i smak. Men det er all grunn til å bry seg litt om hva slags tradisjon vi skaper.

Altfor mange forteller om barn og ungdom som blir utestengt eller er redd for å ikke bli invitert med på feiring. Derfor har voksne et ansvar for å sørge for at halloweenfeiringen blir åpen og inkluderende, ikke nok en arena for utestengelse.

Det burde strengt tatt ikke være så vanskelig. I motsetning til mange andre norske høytider er halloween en uhøytidelig feiring som fortsatt er i støpeskjeen.

Både jul og påske har i stor grad handlet om å samle den nære familien. For mange oppleves det ekskluderende. Ensomhet er et samfunnsproblem, og det oppleves mye sterkere når man står utenfor et fellesskap.

Selv om vi ikke kan regulere privatlivet til folk, er det noe foreldre, lærere, trenere og andre voksenpersoner med fordel kan ha i bakhodet. På mange skoler har man eksempelvis gjort en betydelig innsats med barnebursdager. Her er man blitt enige om rammer som gjør at man inviterer alle eller ingen. Ingen skal risikere å stå utenfor fellesskapet.

Pandemien har dessverre gjort det enklere å utestenge andre. I mange måneder er vi blitt vant til begrensninger på hvor mange vi kan omgås, hvor mange vi kan samle og ha besøk av i våre private hjem. Statsminister Erna Solberg snakket til og med om å skape seg «sosiale bobler».

Det er verdt å minne oss alle om at det var en helt ekstraordinær situasjon som vi ikke må venne oss til. I en periode måtte vi begrense sosial omgang av smittevernhensyn, men det er stort sett usunt for vår psykiske og fysiske helse.

De fleste har nok en eller annen gang brukt pandemien som et påskudd for å slippe unna noe man ikke har lyst til. Dessverre er det nok ikke helt uvanlig at pandemien også er blitt et påskudd for å ekskludere andre, om det er bevisst eller ikke.

I helgen skal mange feire halloween. Vi må selvfølgelig ta hensyn til gjeldende smitteråd, men heller ikke glemme å ta hensyn til hverandre.