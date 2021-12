Kommentar

Varianten som skremmer verden

Av Astrid Meland

VARIANT-TRØBBEL: Norge og en rekke andre land har strammet inn på grensen etter at omikron ble oppdaget. Her fra Schiphol hvor det nylig landet to fly fullastet med smittede.

Omikron får børsene til å falle og panikken til å stige. Det nye viruset kan gi ny nedstenging. Eller mildere sykdom.

Bak den første luken i adventskalenderen skulle det vise seg å være en ny variant i år: Omikron er oppdaget i Norge.

Det dukker helt sikkert opp flere smittede.

Regjeringen har vært rask, med regler for isolering og testing på plass før varianten var påvist i landet.

Apparatet har nok lært. Da Alfa kom før jul i fjor anbefalte FHI fortsatt frivillige tiltak.

Så endte vi med noe mye verre. Polet ble stengt. Vi fikk ring 1–2–3, Nordre Follo ble hele Norges Mordor.

VURDERER HARDERE TILTAK: Helseminister Ingvild Kjerkol kan for eksempel tenkes å sette inn flere tiltak på grensen. Nå skal kommunene intensivere jakten på Omicrom.

Vi klarte å utrydde Alfa. Men det skulle vise seg å ikke gå over. For ut av asken kom Delta.

Hadde ikke det skjedd, hadde pandemien vært over.

Delta snudde opp ned på alt. Varianten var så smittsom at den har fått land til å oppgi håpet om null covid.

Det ble noe stusslige måneder på vårparten i år. Oslo sentrum var folketomt. Og det gikk ikke an å bestille blomster i Viken.

Det var vaksinene og sommeren som kom og hjalp oss.

FIKK NAVN: Omikron skulle egentlig hett Nu eller Xi, som er de to neste bokstavene i det greske alfabetet. Men WHO mente det ville være dumt å kalle den noe som lignet på «ny» og Xi, som er navnet til Kinas president.

Men nå er det altså dukket opp en ny variant. Og den ser ut til å ha mutert herfra til helvete og tilbake igjen.

Det eneste som gikk opp på børsen da omikron ble introdusert på virusenes debutantball, var vaksineprodusentene.

For det store spørsmålet – som vi også lurte på da Delta kom – er om vi må ha en ny vaksine.

For i aller verste fall virker ikke vaksinene særlig godt lenger. I tilfelle er vi nesten tilbake til mars 2020 og ny nedstenging. Vaksinerte vil bli smittet og syke.

De fleste tror ikke det er så ille. Vi vil nok ha noe immunitet igjen. Og selv om vi får flere smittede, er det ikke sikkert de blir så syke. Vi har dessuten mer erfaring nå, medisiner mot covid-19 og vi kan lage en ny vaksine i løpet av første halvår 2022.

Og det kan også være at omikron er opphausset. Den ser ille ut på papiret, og den sprer seg raskt i Sør-Afrika. Men kanskje er det som Gamma, en variant som lurte immunsystemet og herjet særlig i Brasil. Men som bare fislet ut i Norge. Det samme gjelder Beta-varianten, som ble stor i Sør-Afrika, men en parentes hjemme.

At omikron gir mild sykdom er for eksempel noe som hevdes, med henvisning til den første sørafrikanske legen som fikk viruset på sitt kontor. Hun fortalte at hennes pasienter har hatt mild sykdom.

Men det kan bero på at hun behandler unge, friske mennesker i et rikt nabolag. Kanskje var de også vaksinert. Og det tar tid å bli innlagt.

Financial Times’ tall viser at samtidig som smitten eksploderer, går også sykehusinnleggelsene opp nå i Sør-Afrika.

Det ser ikke bra ut. Men de øker relativt sett mindre enn under de forrige bølgene.

Så er det ikke snakk om Norge, dette. Det er vanskelig å vite hvordan varianten vil oppføre seg her hjemme.

Vi har en mye eldre befolkning og vil på grunn av demografi rammes hardere.

Til gjengjeld er mange flere vaksinert, så om vaksinen fortsatt gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom har vi en fordel der.

Men i Norge er det vinter, og vi må derfor forvente enda raskere spredning her. Sør-Afrika er på vei inn i sommeren, og likevel spres altså viruset i rekordfart, etter å ha ligget lavt i ukene som har gått.

Sprer det seg så raskt fordi viruset er en såkalt escape-variant som lurer seg unna immunsystemet? Eller er det fordi denne varianten er enda mer smittsom enn Delta?

Forskerne kan isolere omikron og tilsette antistoffer for å se om de fortsatt virker. Dette tar noen uker. De kan også studere digre databaser for å se hvordan disse ulike mutasjonene har opptrådt tidligere.

Det ser ikke helt bra ut. Det er en del som tyder på at den nye virusmutanten klarer å snike seg unna antistoffene.

Men vårt immunforsvar har også andre våpen enn antistoffer. Vi har for eksempel morderceller. Forhåpentligvis kjenner de igjen og stopper omikron, selv om de ikke forhindrer smitte.

Derfor har teorien til FHI vært at vaksinene fortsatt beskytter mot alvorlig sykdom.

Men de vet ikke det. Det er mye her som gjenstår å se.

Et spørsmål vi sikkert snart får mer svar på, er hvor mye omikron som var her alt før regjeringen innførte tiltak på grensen. Vil det plutselig eksplodere? Vi har alt for mye smitte fra før av.

Hvordan skal kommunene, som akkurat har fått beskjed om å få opp farten på vaksineringen, rekke å drive intens testing og smittesporing? Det ble nedskalert da vi åpnet landet i september.

Helsedirektoratets siste beskrivelse av den pressede tilstanden i kommunehelsenorge er ganske dyster. Og det var før omikron.

Min favoritt-teori (som på ingen måte er sannsynliggjort) er at dette er virusets aller siste stikk. Nå har det vært her i to år og det har mutert nok. Vi står igjen med et smittsomt virus som er mye mindre farlig og bare gir mild forkjølelse.

Men da skal vi ha flaks. Det virker ikke som dette viruset er ferdig med oss ennå.

Vi trenger mer data. For bak den 24. luken i denne adventskalenderen kan det fort være noe annet enn julaften.