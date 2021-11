Leder

Et angrep på pressefriheten

ARRESTERT: NRK-medarbeiderne Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ble arrestert i Qatar. I går kom de hjem til Norge.

Ett år før åpningen av fotball-VM blir to NRK-journalister arrestert og plassert på glattcelle i Qatar. Enda en gang demonstrerer Qatar for all verden at de aldri burde ha blitt tildelt mesterskapet.

Vi fordømmer Qatars grove brudd på ytrings- og pressefrihet. Vi forventer at saken blir grundig fulgt opp av både norske myndigheter og idrettsbevegelse.

Det er bra at Utenriksdepartementet har innkalt Qatars ambassadør på teppet. Slik kan regjeringen tydelig gi uttrykk for Norges syn. Norges Fotballforbund (NFF) må bruke sin innflytelse for å få Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) til å reagere overfor Qatar.

Qatar har opptrådt totalt uakseptabelt overfor journalister som kun utfører sitt arbeid.

Mye av oppmerksomheten om Qatar som vertsnasjon for fotball-VM har vært rettet mot den grove utnyttingen av utenlandske arbeidere. Med god grunn. Det er blant annet blitt avslørt at sjokkerende mange arbeidere har mistet livet i arbeidsulykker.

Men Qatar bryter også med universelle politiske og sivile rettigheter.

Det er et paradoks at Qatar er hjem for medieselskapet Al Jazeera som ofte provoserer autoritære makthavere i Midtøsten med kritisk journalistikk.

Men på hjemmebane tåles hverken regimekritikk eller politisk opposisjon. Selv om Qatar har innført enkelte reformer er landet i praksis fortsatt et absolutt monarki. Emiren har alltid det siste ord.

David Beckham er hyret som ambassadør for Qatar. Her er han avbildet i Formel 1-sirkuset i ørkenstaten.

Qatar kan straffe såkalt partisk eller forutinntatt nyhetsformidling med inntil fem års fengsel og høye bøter. Når myndighetene definerer hva som er partisk fører det til selvsensur, noe som åpenbart er hensikten. Desto viktigere blir det for frie medier å rette et kritisk søkelys på forholdene.

En positiv side ved debatten om tildeling av store mesterskap til udemokratiske og autoritære regimer er at det har skjedd en økt bevisstgjøring i idrettsfamilien om viktigheten av å stå opp for menneskerettighetene. Dette er et engasjement Norge ved alle anledninger bør bringe videre i internasjonale fora.

Vi må opptre som pådrivere for grunnleggende reformer både i den internasjonale olympiske komité (IOC) og i andre internasjonale idrettsforbund.

At autoritære og pengesterke regimer stadig oftere blir tildelt store mesterskap står i en skarp kontrast til idrettsbevegelsens idealer. Det bryter også med idealene at mesterskapene er blitt ekstravagante, ekstremt kostnadskrevende og tilpasset en VIP-elite.

For å redde idretten trenger vi åpne, transparente og demokratiske prosesser. Da vil også flere land som respekterer menneskerettighetene ønske å påta seg ansvaret for å arrangere bærekraftige idrettsleker.