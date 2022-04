Kommentar

Litt for lett å angripe Glimt

Av Leif Welhaven

Ulrik Saltnes og Ola Solbakken spiller for et lag som vekker mye oppmerksomhet - av ymse art.

Bodø/Glimt gjør nok klokt i å legge om kursen på et par områder. Men behovet for noe mer ydmykhet betyr ikke at all kritikk av klubben er berettiget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er kort vei fra stjernene til grusen. Det gjelder ikke minst i en så følelsesstyrt geskjeft som fotball er, der konflikter er brød og smør og interessene florerer.

Mye kan sies om det Bodø/Glimt har levert på og utenfor banen den siste tiden, men det er i alle fall ingen som er likegyldige til hvordan de gule fremstår.

Det er i seg selv en kompliment til det største norske klubbeventyret siden Rosenborg under Nils Arne Eggen.

Nå får Glimt merke en side ved å ha blitt en stormakt, nemlig at terskelen for å bli kritisert er lavere enn om du er en middelhavsfarer.

Det er strengt tatt en logisk konsekvens av fotballens kjøttvekt.

Blir du best på banen, så må du regne med et helt annet trykk og en totalt annerledes oppmerksomhet enn før. Det betyr at hvordan du oppfører deg også havner under en kraftigere lupe - i kampsituasjoner og utenfor.

Her har Bodø/Glimt den siste tiden fått en solid dose pepper.

Det er delvis selvforskyldt. I noen sammenhenger må det være lov til å spørre om klubben er blitt litt for høy på seg selv.

Samtidig har nok styrken i kritikken delvis også sammenheng med hvor fristende det er å ta den flinkeste i klassen når muligheten byr seg.

Mange saker av litt ulik karakter blir fort lagt i samme kurv, med påstått manglende ydmykhet som en fellesnevner.

Her kan det være klokt å skille de ulike hendelsene litt fra hverandre. At Bodø/Glimt ikke har håndtert alt optimalt, betyr ikke at det er nødvendig å stå med luen i hånden rundt enhver kontrovers.

Første runde av Glimt-kritikk dukket opp mens pandemien fortsatt preget landet. Da valgte klubben et lengre opphold i Marbella, mens andre klubber holdt seg hjemme i en kollektiv krisetid. Grunnlaget for valget er det mulig å ha høyst ulike meninger om.

Jeg var - og er - blant dem som ikke hadde sans for linjen Glimt valgte under omstendighetene som rådet da. Samtidig er det grunn til å ha respekt for ulike syn på hvor solidarisk vi kan kreve at en ambisiøs klubb skal være.

Men denne sesongen har det blitt et annet nivå på Glimt-kritikken, ikke minst i sosiale medier. Dessuten har flere kommentatorer, inkludert i Avisa Nordland, den siste tiden stilt spørsmål ved hvordan klubbens frontfigurer fremstår i det offentlige rom.

Mye handler naturlig nok om håndteringen etter håndgemenget mellom Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos. Fortsatt er ikke saken ferdigbehandlet, men selv om det finnes en video er det lite som tyder på at det bare er sistnevnte som straffes. Det kan i tilfelle sikkert oppleves urettferdig, men det er grunn til å spørre om Glimt inntok offerrollen med litt vel store ord.

Videoen som angivelig skulle bevise alt, sa oss i realiteten usedvanlig lite, i alle fall hva gjelder versjonen som er offentlig kjent.

At Kjetil Knutsen valgte ord som «overgrep», mens Frode Thomassen fremstod svært skråsikker, kan nok ha vært noen knepp i overkant på selvhøydelighetsskalaen.

En annen sak som stjal overskrifter, var walk over-seieren over Aalesund i cupen. Her er det liten tvil om at resultatet ikke var særlig fair, og at tangotrøyene ble feilaktig skadelidende.

Men i denne saken er det i all hovedsak Norges Fotballforbund som er å klandre for en svak håndtering. At Glimt søkte om å flytting for å optimalisere Europa-sjansene, er ikke det største problemet.

Piggtråd-gjerde i møte med bortefansen og den generelle behandlingen av gjester i Bodø, er nok et tema som har fått oppmerksomhet i det siste.

Her ble det opplagt gjort noen dårlige vurderinger, men samtidig skal klubben ha ros for hvordan de raskt tok tak for å rette opp og justere kurs. Å slippe barn gratis inn på bortefeltet fremover, er for eksempel et grep som må legges i den positive vektskålen.

Verre var det med den usedvanlig dårlige ideen om at Kjetil Knutsen bare skulle kunne snakke med pressen i plenum etter kamp, av tidsårsaker.

Det var en grov feilvurdering av en situasjon der norsk eliteserie sårt trenger oppmerksomhet, og hvor det umulig kan være så slitsomt å snakke en stund etter match. Her er det litt rart at klubben ikke i forkant innså at ideen både var dårlig og ikke ville forbli bærekraftig.

Hvordan skulle de komme godt ut av et slikt grep?

Nå er det Ulrik Saltnes’ kne som får oppmerksomhet. Det er en situasjon han burde ha vært utvist for, og som det er positivt at sanksjonssystemet skal se nærmere på. For meg fremstår det logisk at det kommer en reaksjon. Samtidig må Kjetil Knutsen få lov til å ha en annen oppfatning, og i en adrenalinfylt situasjon må han få lov til å spisse eget budskap litt.

Summa summarum er det ikke tatt ut av løse luften at Bodø/Glimt nok har fremstått i overkant høye og mørke ved et par anledninger. Samtidig bør vi passe oss for å tillegge en håndfull hendelser altfor mye vekt, selv om Glimt har gjort seg litt unødvendig sårbare.