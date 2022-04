Kommentar

USA krangler fortsatt om munnbind

Av Astrid Meland

UENIG OM CORONA: Joe Biden lovet at han skulle følge vitenskapen da han tok over som president etter Donald Trump, som var lite begeistret for munnbind.

Liberale amerikanere nekter å slippe munnbindet.

På mandag kunne amerikanerne kaste munnbindene, etter at en dommer i Florida landet på at myndighetene ikke kan kreve at folk har det på fly, tog, taxi og trafikknutepunkter.

Folk klappet og tok av munnbindet i glede midt under flyturen.

Mens andre var rasende og redde.

FORTSETTER MED MUNNBIND: Selv om det fra mandag ikke lenger var påbudt, hadde de fleste som pendlet til finansdistriktet nederst på Manhattan i New York på seg munnbind da dette bildet ble tatt tirsdag.

Saken er et nederlag for Biden-administrasjonen, som vil anke og dessuten oppfordrer folk til å fortsette å bruke munnbind.

Biden har sagt at han skal lytte til fagfolk – i motsetning til forgjengeren Trump. Og fagfolkene hadde akkurat forlenget munnbindpåbudet til 3. mai.

Det hjalp selvsagt ikke at dommeren som avsa kjennelsen ble utpekt av Trump og at saken ble fremmet av republikanske munnbindmotstandere.

Nå er dommeren en stigende stjerne blant republikanerne. Mens hun henges ut i liberale medier for å være uerfaren og ha skrevet et togkrasj av en dom.

Hvem som har rett om jussen, er ikke godt å si. Men ekspertene er ganske enige nå om at munnbind beskytter mot smitte. Og det er mindre inngripende enn andre tiltak.

Sett fra Norge virker det likevel strengt med et generelt påbud om munnbind nå som omikron dominerer. Folk som ønsker det har fått tilbud om vaksine. Og vi vet at viruset ikke forsvinner.

Rett nok er smitten begynt å gå litt opp i USA igjen etter en kraftig bølge i januar. Men smitten er fortsatt lav. Innleggelsene er rekordfå. Langt færre dør.

I Norge fjernet vi munnbindkravet 12. februar da smitten var på vei mot toppen.

VIL FØLGE FAGLIGE RÅD: President Joe Bidens helsebyråkrater har anbefalt fortsatt påbud og ser på dommen i Florida som et nederlag.

Men USA har hatt mye mer omfattende munnbindbruk enn i Norge, med munnbind også i barnehager og utendørs.

Ingen av delene ser ut til å ha mye for seg.

Men forkjemperne sammenligner munnbindet med setebelte. Altså noe de vil bruke for alltid.

Det pussige er at også ellers svært fremragende fagfolk tviholder på at munnbindet må være påbudt og argumenterer med tynge for det.

Og det er ikke rart at mange vil bruke munnbind fortsatt. USA har mange med bakenforliggende lidelser og en god del uvaksinerte.

Samtidig har mange naturlig immunitet. Og det er mye som er langt farligere enn omikron.

Om munnbind ikke kan være frivillig nå, når kan det det?

MUNNBIND I BARNEHAGEN: Fortellingen om «Gruffaloen» ble lest da dette bildet ble tatt for et år siden i en barnehage i Brooklyn.

Årsaken til at frontene er så harde, er at smittevern tidlig ble dypt politisert i USA. Da pandemien tok energien ut av krangler om woke og islam, ble smittevern den nye saken som delte landet.

President Trump latterliggjorde demonstrativt viruset og munnbindet. Demokratiske velgeres motreaksjon var å jogge med munnbind. Og gjerne flere utenpå hverandre.

Munnbind ble en måte å vise hvem man støttet politisk. Var man engstelig for å bli tatt for Trump-velger, kunne helmaskering avverge katastrofen.

MUNNBIND BLE ET SYMBOL: Demokrater og republikanere delte seg i synet på munnbind i USA. Bildet er fra Milton Elementary School hvor de i fjor brukte munnbind og pleksiglass.

Det ble nok også vanskelig for fagfolk å gå gjennom dette helt upåvirket.

For eksempel da vaksinene kom. Det var utvilsomt årets beste nyhet. Men informasjonen om at vaksinene ikke beskytter alle og at de ikke stopper smitte, ble ikke akkurat løftet frem.

Bak lå et svært forståelig ønske om å få alle til å vaksinere seg.

Det oversalget slo tilbake. Fortsatt misbruker vaksinemotstandere dette og hevder vaksinene ikke virker, fordi vaksinerte smittes likevel.

Det er tull.

Fra starten kunne eksperter vært flinkere til å fortelle om forbeholdene og få frem at vaksiner utvikles for å forhindre alvorlig sykdom. De forhindrer gjerne ikke smitte.

Men dette ble selvsagt vanskelig i et klima der enhver nyhet som kunne brukes av motparten, ble slått stort opp.

Synet på effekten av munnbind og vaksiner farges av om du stemmer til høyre og venstre.

Men det er selvsagt ikke noe med saken å gjøre.

Likevel er amerikanerne fortsatt splittet. Å tvinge alle rundt deg å gå med munnbind til evig tid, er neppe veien ut av skyttergravene.