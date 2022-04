Kommentar

Det er dette han har å true med nå

Av Astrid Meland

VIL HA RUBLER: Russland er en supermakt når det gjelder energi. Og Vladimir Putins krigføring i Ukraina har ført til gasskrig i Europa.

Mandag var det atombomber. Nå er det gass. Det er det Putin har.

«Utpressing» var karakteristikken fra EUs Ursula von der Leyen etter at Russland stanset gassleveransene til Polen og Bulgaria.

Putin bruker energi som våpen i krigen.

Beskjeden kom samme dag som 40 allierte land møttes for å koordinere hjelpen til Ukraina og Tyskland lovet å sende tanks. Det er også blitt kjent at Sverige og Finland søker om medlemskap i NATO.

Dagen før var Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ute og truet med atomvåpen.

På energi er Russland fortsatt en supermakt. Og de har flere atomvåpen enn noe annet land.

SNAKKET OM A-VÅPEN: – Faren for atomkrig er nå svært betydelig. Denne faren bør ikke undervurderes, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i et intervju med Russlands statlige Kanal 1 mandag kveld. Det ble tolket som en trussel i Vesten.

Det vekker oppsikt når gassflyten stopper opp. Dette kan bety energimangel i Europa. Og er et kraftig brudd med egenreklamen om Russland som stabil leverandør, nær sagt samme hva.

Også gjennom Den kalde krigen leverte Russland gass til sine fiender i Vesten.

Russiske Gazprom mener det ikke er de som har stoppet gassen. Problemet slik de ser det, er at de to landene ikke har betalt regningene.

INGEN GASS I DAG: Russland stoppet onsdag morgen gassflyten til det bulgarske selskapet Bulgargaz. Landet er avhengig av gass fra Russland. Bildet viser en av Gazproms drivstoffstasjoner i Sofia, Bulgaria.

Gasskonflikten startet i mars da Putin-regimet krevde at «uvennlige» land skulle betale for russisk gass i rubler, noe EU-landene påpekte var kontraktsbrudd.

Avtalen har vært å betale i euro eller dollar.

Russland krevde nå betaling til en europeisk filial av Gazprombank som veksler euro over til rubler. Flere land svarte nei og sa på nytt at de fulgte kontrakten.

Og siden har vi ventet på neste trekk.

For dette er risikabelt for begge parter. Russland trenger inntektene. De er svært bekymret for utviklingen, ifølge energieksperter.

Gass var det som skulle vokse fremover. Og siden gassrørene går til Europa, får de ikke solgt til andre land, slik de kan med olje.

Om de «uvennlige» landene ikke betaler, mister Russland krigsfinansieringen sin.

Europa på sin side trenger gassen til å lage livsnødvendigheter som strøm.

HAR SKAFFET SEG ALTERNATIVER: Denne polske LNG-terminalen for flytende gass kan ta imot en tredel av det landet trenger. Polen sier at landet er forberedt etter at russiske Gazprom stanset gassflyten onsdag.

Når Putin faktisk skrur igjen kranene til to land, ses det på som en trussel om hvor langt han er villig til å gå.

Frykten er hvilke land som kan bli de neste.

For det er ikke de to viktigste handelspartnerne Russland har kuttet ut nå. Det er ikke all verdens med gass de kjøper.

Polens avtale med Gazprom er sagt opp og skulle bare gå ut året. Landet har forberedt seg på å klare seg uten russisk gass, blant annet med et norsk gassrør som er under bygging. De har fulle lager, og beroliger med at de skal klare seg. Blant annet ved å brenne kull.

Bulgaria sa for en måned siden at de ikke vil forlenge sin avtale med Gazprom. De importerer nesten all gassen sin, og er avhengig av Russland. Nå vil de forsøke å kjøpe gass fra EU og Tyrkia.

STENGT: Gazprom informerte tirsdag kveld om at de stanser leveransene til Polen. De får gassen fra rørledningen Yamal som starter i Russland og går via Hviterussland til Polen. Bildet viser en hviterussisk ansatt på arbeid ved kompressorstasjonen utenfor Minsk i Hviterussland.

I kulissene skjelver tyskerne. For Tyskland er den store gasskunden som har bygget opp sin industri ved hjelp av billig russisk gass.

Og Tyskland har ikke gjort noe for å bli mindre avhengig av russisk gass de siste årene. Tvert om.

Om russiske gassleveranser til Tyskland stanser, står vi foran en økonomisk nedtur som også vil merkes i Norge.

De strømprisene vi har hatt i det siste, vil med ett bli lave. Industri vil bli lagt ned. Folk vil miste jobben.

Det er store penger som står på spill, og ved kontraktsbrudd kobles advokatene inn. Derfor er det sannsynlig at russerne stanser gassen først når regningene forfaller.

For Tysklands del snakkes det om at den største gassimportøren Uniper har frem til utgangen av mai til å betale.

Og Uniper ser ut til å mene at de kan betale på Moskvas måte uten å bryte de vestlige sanksjonene, ifølge Reuters.

EU-kommisjonens president Van der Leyen sa imidlertid onsdag at det er et brudd på sanksjonene å betale i rubler.

Anonyme Gazprom-kilder sa samtidig til Bloomberg at fire land har betalt i rubler. Dette er et budskap Russland nok ønsker å formidle, fordi de vil slå inn en kile i den europeiske enigheten.

MONOPOLIST: Gazprom er et statseid russisk selskap som har monopol på gass i landet. En stor del av den russiske gassen selges i rør til Europa.

Vi vet altså ikke om vi kan stole på den opplysningen. Men det hadde i alle tilfeller vært langt bedre om Europa hadde klart å kutte ut denne handelen.

Tyskland og naboer burde sett til Polen, som for flere år siden begynte arbeidet med å gjøre seg uavhengig av sin krigerske nabo.

Eller til Litauen, som i april ble det første EU-landet til å kutte russisk gass etter år med forberedelser. De får nå størstedelen av gassen sin fra Norge.

Flere eksperter har sagt at Putins Russland fremover kan komme til å kreve betaling i rubler for alle varer utlandet kjøper av dem.

Det er en måte å skaffe seg inntekter på når alt annet er frosset og sanksjonert.

Handelen som skulle gi gjensidig avhengighet og fred, har gjort kontinentet avhengig av et diktatur.

Det er ille. For på dette viset fortsetter Vesten å finansiere Russlands krig.