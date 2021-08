Leder

Prisen på et liv

Hva er prisen på et liv?

Det ubehagelige spørsmålet har et svar. Du finner det i statsbudsjettet.

Å redde eller forlenge liv handler ofte om medisiner. I en ideell verden skulle alle nødvendige behandlingsformer være tilgjengelige for alle – uansett lommebok.

Slik er det ikke. Det er kostbart å utvikle effektive legemidler. Ikke like kostbart, nødvendigvis, å lage dem. Men produsenter av medisiner vet å ta seg betalt. Patenter og rettigheter gjør at legemiddelindustrien er en av verdens mest lønnsomme virksomheter.

Ingenting galt i det. Enkelte medisinmilliardærer er også filantroper, og gir noe av verdiskapningen tilbake til forskning og sosial veldedighet.

Når legemidlene er nye, derimot, og underlagt patent-begrensninger, er ikke industrien like sosialt innstilt. Da prissettes medisinene så høyt at pasienter i et offentlig behandlingsløp ikke kan regne med at sykehusene har råd til å foreskrive livreddende behandlig.

I en kronikk i Aftenposten tidligere i sommer problematiserte åtte helseledere ved landets fire regionale helseforetak hvordan produsenter av legemidler kan diktere pasientbehandlingen ved norske sykehus. På grunn av ensidig fastsatte priser fra legemiddelnæringen, har ikke offentlige sykehus alltid mulighet til å kjøpe nye og effektive medisiner. Ikke uten at det får konsekvenser for andre pasientgrupper.

Helt konkret: Siden de fleste nye legemidler som utvikles er innenfor behandling av fysiske sykdommer, såkalt somatikk, vil en overføring til nye medikamenter på dette feltet gjøre at det blir mindre igjen til psykisk helse og rus.

Når en andel av helseforetakenes bevilgninger flyttes fra en pasientgruppe til å betale for en uforholdsmessig kostbar behandling av en annen, risikerer man at det oppstår et samlet helsetap i befolkningen.

«Dette fordi helsegevinsten kan være større hvis pengene brukes for eksempel innen rehabilitering og psykisk helsevern, enn hvis de flyttes til behandling som prises altfor høyt i forhold til den kliniske nytten», skriver kronikkforfatterne.

Ikke uventet var legemiddelindustriens fremste advokat, den tidligere sosialdemokratiske statsråden Karita Bekkemellem, raskt ute og rituelt forsvarte industriens høye kostnadsnivå.

Det er selvfølgelig et poeng. Men som administrerende direktør i Legemiddelindustrien kan ikke Bekkemellem late som at den enorme lønnsomheten i næringen ikke finnes. Det er lett å tenke at det er noen i denne kjeden som utnytter monopol- og patentsituasjonen – simpelthen fordi det er mulig.

Industrien synes heller ikke å ta innover seg at store deler av grunnlaget for legemiddelutvikling i form av utdanning av kompetent personell og forskning allerede er betalt av vanlige folk. Enten via skatteseddelen eller som bidrag til organisasjoner og institusjoner som finansierer forskning.

Ingen betviler legemiddelindustriens ønske om å utvikle nye og mer effektive medisiner. Men skal dette komme folk flest til gode, noe som igjen også kommer næringen selv til gode, bør solidaritetstanken i større grad handle om pasienter og ikke aksjonærer.