Kommentar

De glemte å fortelle det med liten skrift

Av Astrid Meland

LOVER NORMALE TIDER: Erna Solberg og Bent Høie har sagt at de fjerner «meteren» og de fleste andre tiltak i september. Foto: Terje Bringedal

ARENDAL (VG) Høyre vil åpne samfunnet igjen i september. Arbeiderpartiet kan få ansvaret for å stenge det igjen.

LEDER PÅ MÅLINGENE: Jonas Gahr Støre ligger an til å ta over som statsminister. Her med Erna Solberg fra partilederdebatten i Arendal mandag. Foto: Helge Mikalsen

Vi kan leve helt som normalt igjen i september, sa helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg nylig til VG.

Tiltakene skal fjernes, og både klemming, tett dansing og det å gå på one nights stand blir tillatt, sa Høie.

Da han like etter fikk tak i en million ekstra vaksinedoser fra Polen, fremskyndet han åpningen enda et par uker, til rundt stortingsvalget.

Men vent nå litt!

I dokumentene fra FHI som ble offentliggjort samtidig, ser dette ut som en kortvarig glede.

For kun kort tid etter at landet er åpnet for fullt, kommer første reduksjon i kontakten vi kan ha. Det skjer allerede et par uker etter valget, mot slutten av september.

Her er naturligvis usikkerhetene mange, og det trenger ikke slå til. Men frem mot jul strammes det i denne modellen til flere ganger – til vi når strengeste nivå i januar 2022.

Da har vi halvert kontakten vår, antagelig både med frivillig holdningsendring og tiltak fra politikerne. Først våren 2022 kommer en ny gjenåpning.

FØLGER INTENST MED: FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa i en paneldebatt under Arendalsuka at de følger «intenst» med på tallene, og særlig på innleggelsene. Foto: Terje Bringedal

Det FHI her styrer etter, er å holde oss på under 200 innlagte samtidig. Det er dette FHI har sagt til VG er grensen. Kommer vi over dette, må det strammes inn.

Det store spørsmålet er hvor lett eller vanskelig det blir å holde oss under dette taket.

– Smitten har økt nå i fire fulle uker og det regner vi med vil fortsette, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg i paneldebatt i Arendal. Der understreket hun at det kan komme endringer i smitteverntiltakene, og at vi må være forberedt på at det kan bli flere tiltak.

Vinteren er ett problem. FHI mener smittespredningen dobles i den kalde tiden. Dessuten er halvannen million mennesker fortsatt ikke vaksinert.

– Full gjenåpning er mulig i august og september, men modellen indikerer at det vil bli nødvendig med tiltak for å redusere kontakt i høst og vinter, står det i dokumentet til FHI.

Høie rakk altså å si at han åpner opp Norge nå midt i valgkampen. Men han sa ingenting om hvor kortvarig det kan bli.

For FHI har også sett på hvordan det vil ligge an om vi fortsetter som nå, uten innstramminger.

Da får vi en skikkelig smittebølge, med over en million smittede og over 14 000 innlagte frem til mars 2022.

For dette er mye verre enn det vi har stått i det siste halvannet året. Og det selv om vi har vaksinert 90 prosent av de voksne.

Hvordan er dette mulig?

Regnestykket er slik: Vi har 1,1 millioner som er under 18 år. De regnes fortsatt som uvaksinert siden det ikke er tatt noen beslutning om dem.

FHI anslår dessuten at ti prosent av de voksne takker nei til vaksine, som er litt over 400 000 personer. I tillegg virker ikke vaksinene hundre prosent – her har FHI regnet med 94 prosent beskyttelse mot innleggelse.

Og helseminister Bent Høie har altså sagt at alle som ikke vaksinerer seg vil smittes.

Men vi kommer ikke til å få en så diger smittebølge i høst. Lenge før noe sånt inntreffer, vil myndighetene ha innført tiltak.

Akkurat hva slags tiltak det kan bli snakk om, om de er lokale eller nasjonale, milde eller harde, det står det ingenting om i de innfløkte dokumentene.

Poenget er bare at folk må ha mindre kontakt.

Det vi i tillegg kan gjøre er å vaksinere unge. FHI har også regnet på effekten av det.

Om vi får en kraftig vinterbølge, anslår FHI at man kan redusere innleggelsene med mellom 20 og 60 prosent i år i hele befolkningen om vi vaksinerer dem mellom 16 og 17 år. Men for gruppen selv betyr det bare en bitte liten reduksjon i innleggelser.

I tillegg kan vi også vaksinere de over 12 år, som mange andre land gjør nå.

Bent Høie glemte altså å fortelle det med liten skrift. Og det er at selv om alt blir normalt igjen, så kan det bli unormalt igjen ganske fort.

Men det slipper han kanskje å ta ansvar for.

Slik det ligger an nå på meningsmålingene er det noen andre som skal håndtere pandemien etter 13. september.

Det blir fort Jonas Gahr Støre som må avlyse de one night standene vi var lovet.