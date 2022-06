FERIEMODUS: – Vitnemålet med standpunktkarakterer deles ut til tiendeklassinger mer enn to uker før skolen er slutt og deretter oppbevares elevene med SFO-aktige opplegg som filmer og brettspill. Det er egentlig bare perling som mangler, skriver Sanna Sarromaa.

To uker med tull

Nå driver vi med oppbevaring, ikke med opplæring.

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og lektor

Jeg er mor til tre skoleelever og lærer til mer enn 70. Jeg er oppgitt hvert år i disse tider. I månedsskiftet mai/juni glipper det faglige ut av hendene i landets skoler. Det er en etablert praksis og vane i landet.

Den lange utflatingen mot sommerferien begynner den siste dagen i mai.

Vitnemålet med standpunktkarakterer deles ut til tiendeklassinger mer enn to uker før skolen er slutt og deretter oppbevares elevene med SFO-aktige opplegg som filmer og brettspill.

Det er egentlig bare perling som mangler, siden man ikke har lov til å gi elevene fri.

Også på andre klassetrinn skrus på feriemoduset på, med late dager og mye dødtid. Denne nest siste uken har mine egne niendeklassinger ikke hatt en eneste normal skoledag. Når de allerede denne uken har slått til med natur- og kulturstier, turer og tulleopplegg som bare varer en halv dag, er jeg spent på ukeplanen for neste uke.

Hvordan skal de overgå dette? Eller skal de vaske og rydde pulten sin en hel uke, slik som på barneskolen?

På videregående er det visst helt lovløst nå. Ingen eksamen og ingen fraværsgrense betyr ingen skole for veldig mange.

Hos niendeklassingene jeg har på jobben, forsøker man å holde faglig trøkk helt til den siste uken. Forsøker, altså. Det er ikke så lett for de også har fått standpunktkarakterer i noen fag og de ser jo at tiendeklassingene soser rundt.

Den siste skoleuken gir man bare opp og prøver ikke engang å lage noe faglig. Det blir en uke med sosialt opplegg. Det er hyggelig, akkurat som den ene dagen vi laget dorullnisser før juleferien, men ikke spesielt faglig eller viktig. Den siste uken driver vi en sommerleir, ikke skole.

Det er snakk om en ukultur som de færreste egentlig prøver å endre på – antageligvis fordi de ikke ser på det som en ukultur. Det er business as usual, vi er jo i Norge. Det går så det suser med landets økonomi, så et par ukes utfasing mot sommerferien virker ikke å bekymre noen andre enn oss utlendinger som er vant til et litt annet læringstrykk.

Som min bror i Finland sa: «Hadde ikke Norge hatt olje, så ville bruttonasjonalproduktet deres vært på størrelse med Etiopias.»

Jeg har lenge notert meg hvordan norsk skole møter kvalitative problemer med kvantitative løsninger. Reform 97 sendte seksåringene til skolen uten at noen har lært noe mer av den grunn. Det ble bare et helt år med oppbevaring.

I 2017 banket Kristelig Folkeparti gjennom en norm for lærertetthet. Lærerne ble ikke bedre, det ble bare flere av dem. To dårlige lærere er bedre enn en god en, tenkte sikkert KrF, men reformen ga ingen effekt på læringsresultater. Absolutt ingen.

For noen år siden økte man timetallet i matematikk og naturfag som om antall timer også var en garanti for god opplæring, men det er jo ikke det. Nylig forlenget man til og med lærerutdannelsen med et helt år – igjen i håp om at kvalitative problemer løses med kvantitative løsninger.

Men suppen blir ikke bedre av å øke mengden vann. Praksisstudentene på jobben fortalte hvordan det nye femte året på lærerutdannelsen ikke hadde noe innhold. De fikk lektortittelen og mer lønn, ja, men det siste året inneholdt ingenting og ga dem ingenting.

De hadde knapt nok undervisning det femte året.

Kanskje de to siste skoleukene er preget av denne samme, norske tankegangen? Kvantitet, ikke kvalitet? Oppbevaring, ikke opplæring? Man skal være på skolen et visst antall dager i året, men det i seg selv er naturligvis ingen kvalitetsindikator.

De siste to skoleukene er som det vannet man drøyer suppen med når man har dårlig råd. Er det noen som noensinne har lært noe i juni?

De to siste ukene før sommerferien kunne løses ved flere måter – om man ser på dem som et problem, vel å merke. Man kan vel rett og slett la være å gi standpunktkarakterer før den nest siste skoledagen?

Når disse karakterene er kommunisert til elevene, forsvinner jo incentivet til de fleste elevene. Da er det bare å slaske rundt.

Årsaken til at standpunktkarakterene gis så tidlig er vel bare at vi lærere skal slippe å bruke sommerferien vår på klagebehandling?

Hvis man skal spare lærere for klagesvar i sommerferien, kan man jo gi standpunktene som alltid før og fylle de to siste ukene med alt det som ellers forstyrrer undervisningen.

Den kulturelle skolesekken, arbeidsmarkedstiltak for landets kulturarbeidere, kunne bare kjøres konsentrert de første to ukene i juni.

Nå kommer kulturen og avbryter den faglige fremgangen flere ganger i året – alltid like ubeleilig og som oftest med noe skikkelig rart som knapt nok kan knyttes til læreplanen.

Det skal være så sabla flott med gratis kultur for barn og unge, men denne gratiskulturen tjener først og fremst kulturarbeidere som ellers ikke hadde hatt jobb – og de fylkeskommunale byråkratene som har ansvar for å drifte sirkuset.

Kultursekken respekterer aldri timeplanen, men kommer når det passer dem. Derfor kunne man jo hatt to uker med kultur når timeplanen uansett blir oppløst – nemlig i juni. Ukulturen i juni kunne altså løses med kultur!

Om en uke går vi landets lærere og elever offisielt ut i sommerferie. Uoffisielt startet vi nedtrappingen allerede for en god stund siden.