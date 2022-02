Leder

Kalkulert kaos

TRUSSELVURDERING: Politiets sikkerhetstjeneste har registrert økende aktivitet blant personer med antistatslige overbevisninger.

Personer med høyreekstrem eller ekstrem islamistisk overbevisning utgjør fortsatt den største terrortrusselen mot Norge det kommende året.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det som mulig at enkeltpersoner tilknyttet disse miljøene vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger på norsk jord.

Av statlige operasjoner mot Norge, er det særlig Russland og Kina som utgjør den største trusselen, ifølge de åpne trusselvurderingene som fredag ble fremlagt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), PST og Forsvarets etterretningstjeneste.

NSM har «observert en tredobling av alvorlige cyberhendelser mot offentlige og private virksomheter i Norge. En del av disse er utført av trusselaktører som opererer på vegne av fremmede stater. I 2021 har slike aktører lyktes med å bryte seg inn i nettverkene til norske myndigheter og private virksomheter».

«I all hovedsak er det Kina og Russland som står bak», heter det i rapporten.

PST har det siste året også registrert økende aktivitet blant personer med det de kaller antistatlige overbevisninger. Dette er grupperinger gjennomsyret av konspirasjonsteorier og som mener staten misbruker maktmidler, eller tiltar seg maktbruk som en stat ikke skal utøve.

Mange av påstandene som florerer i disse miljøene er hinsides fornuft, og handler i ulik grad om at verden styres av en hemmelig maktelite med en ondsinnet plan.

Konspirasjonene har like fullt utbredelse også blant presumptivt opplyste folk, og spres bevisst på såkalte alternative nettsteder.

Her deles antistatlig propaganda og tilhørende konspirasjonsteorier. Ideene sammensauses med forhold i utlandet. Retorikken inneholder til tider hets, hatefulle ytringer, trusler og oppfordringer om å utføre volds- og terrorhandlinger.

Det vurderes som lite sannsynlig at folk med slike overbevisninger vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge. Likevel bemerker PST:

«Gjerningspersoner bak flere volds- og sabotasjehandlinger i vestlige land de siste årene knyttes til de samme konspirasjonsteoriene som også forfektes av personer med antistatlige overbevisninger i Norge.»

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste er konspirasjonsteorier om coronapandemien et samlende tema. Teorier om at covid-19 er skapt av myndighetene for å kontrollere befolkningen, og at vaksinering vil medføre massedød, er blant de vanligste konspirasjonene.

PST ser her en delvis overlapping mellom antistatlig og høyreekstremt tankegods, og påpeker at konspirasjonsteoriene rundt covid-19-pandemien forfektes av flere høyreekstremister.

I så måte er ideen om at en skjult global elite styrer verden delvis sammenfallende med høyreekstreme antisemittiske forestillinger.

I flere storbyer ser vi nå hvordan ytterliggående krefter forener disse strømningene med generell misnøye mot myndighetene. Kalkulert kaos for å skape destabiliserende politikerforakt.

Det er kortsiktig støy som kan få langsiktige konsekvenser.