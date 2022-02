Kommentar

Xi gir Putin ryggdekning

PARTNERE: Xi Jinping tok i mot Vladimir Putin i Beijing på åpningsdagen for de olympiske vinterlekene.

På kort tid kan Russland ha på plass tilstrekkelig militær styrke for å gjennomføre en fullskala invasjon av Ukraina, ifølge amerikanske forsvars- og etterretningskilder.

I verste fall kan 50 000 sivile ukrainere bli drept og fem millioner mennesker bli drevet på flukt. Den ukrainske regjeringen kan falle i løpet av to døgn, ifølge analysene som gjengis i New York Times og Washington Post.

Mens den sikkerhetspolitiske spenningen i Europa øker har Russlands president Vladimir Putin reist til Beijing for å møte sin kinesiske kollega Xi Jinping. Møtet resulterte i en omfattende felles uttalelse. Putin sikret seg kinesisk ryggdekning for sin motstand mot enhver Nato-utvidelse. For å svekke effekten av mulige vestlige sanksjoner er de to landene enige om å utvide samhandel og samarbeid, ikke minst på energisektoren.

ØVELSE: Russiske og hviterussiske styrker på øvelse. Bildet er offentliggjort av det russiske forsvarsdepartementet.

Ifølge de amerikanske kildene, som gjengis i Washington Post og New York Times, fortsetter den russiske styrkeoppbyggingen ved grensen til Ukraina. De siste to ukene skal Russland har økt antallet bataljoner fra 60 til 83. Det gjør at Russland har 70 prosent av styrkene på plass som er nødvendig for å angripe Ukraina på bred front. Flere bataljoner skal være på vei.

For noen dager siden hevdet amerikansk etterretning at Russland planlegger å iscenesette et falskt angrep, i form av en propagandavideo med ødeleggelser, lik og skuespillere i roller som sørgende. Ved å fabrikkere et angrep mot Russland, eller opprørskontrollerte områder i Ukraina, kan Moskva få et påskudd for å invadere. I januar hevdet britiske myndigheter at Russland allerede har utpekt stedfortredere som skal overta makten i Kiev, etter at regjeringen var blitt styrtet.

SPENT: I skyttergraven i det østlige Ukraina.

I Kreml avvises slike amerikanske og britiske uttalelser som galskap og skremselspropaganda. Russland nekter for at de har planer om å invadere Ukraina. Utenriksminister Sergej Lavrov har anklaget USA for å drive “massiv desinformasjon” i Ukraina-krisen. Kreml vet godt hva massiv desinformasjon er. De er eksperter på feltet. Over flere år har Russland utviklet avanserte strategier i ulike former for hybrid krigføring. Alt dette kommer til anvendelse i Ukraina.

Årsaken til at vestlige etterretningskilder i denne krisen deler informasjon med offentligheten kan være et ønske om å være proaktiv. Ved å fortelle åpent om hva Russland planlegger er det mindre sannsynlig at planene blir gjennomført. Overfor hybride trusler er åpenhet et forsvarsvåpen.

Vi konstaterer at Kina og Russland lover hverandre sterkere partnerskap og felles front mot vestlig innflytelse. Men det er ikke vestlige land som gjør verden mer utrygg. Trusler og press mot land i Øst-Europa og Øst-Asia kommer ikke fra vestlige land. Det kommer fra Russland og Kina.