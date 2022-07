FRA CARLZON TIL ...: – SAS under Anko van der Werff driver egentlig, inspirert av amerikansk næringsliv og sosiale tradisjoner i land som Colombia, med det som kalles fagforeningsknusing. Det peker i radikalt negativ retning for den såkalte «nordiske modellen» på alle plan, skriver kronikkforfatteren.

Fra Janne Carlzon til Anko van der Werff

De sosialdemokratiske regjeringene i Skandinavia bør legges politisk press på SAS-ledelsen. Begynn gjerne med å sende hvert enkelt styremedlem ett eksemplar av Janne Carlzons «Riv pyramidene».

JOSTEIN GRIPSRUD, professor i medievitenskap, Universitetet i Bergen

Som mange andre modne mennesker fikk jeg mitt forhold til flyselskapet SAS bestemt for flere tiår siden.

Det å borde et SAS-fly på vei hjem til Norge etter måneder eller år utenlands, var som å komme hjem: Skandinaviske språk og en troverdig trivelighet i det ofte modne personalets omgangsform som skilte det fra for eksempel den amerikanske.

Opplevelsen av SAS som trygt på flere måter, både komfortabelt og teknologisk på topp, har vært varemerkets kanskje viktigste kapital. I dette flyselskapet var den «nordiske modellen» realisert både økonomisk, sosialt og kulturelt, i et samarbeid mellom tre svært avanserte land der sosiale relasjoner var preget av likestilling og pragmatiske forhandlinger.

Det er denne tillitskapitalen som nå står i fare, mens f.eks. en fersk kommentator i Bergens Tidende, Stig Arild Pettersen, syns «det er på tide at SAS går dukken».

Han nevner ikke med et ord at SAS nå står i en strid som også handler om den nordiske, globalt sjeldne, formen for sivilisert kapitalisme.

Unevnt er også at en verdensberømt tidligere omgang i denne striden ble vunnet med nye ideer og styrket internt samhold og samarbeid.

Da siviløkonomen og reiselederen Jan Carlzon (født Karlsson!) overtok ledelsen i SAS i 1981, hadde selskapet store økonomiske vansker.

Det hadde et årlig underskudd på 17 millioner USD og punktlighet rangert som nr. 14 på en liste over 17 selskaper.

Men Carlzon vendte selskapet om på flere måter som skulle gjøre det mer orientert mot kundenes interesser.

Retorisk viktig var at «første klasse» forsvant, mens godt betalende forretningsreisende over Atlanteren fikk en «Euroclass» i separat kabin, på europeiske ruter ble de beste setene til Euro Class.

Viktigere var det at SAS hadde hatt en sterkt sentralisert beslutningsstruktur, mens Carlzon gjorde en gjennomgripende desentralisering av makt og ansvar som skal ha styrket entusiasmen i hele organisasjonen.

Innen et år var selskapet blitt Europas punktligste, og alt i 1982 fikk selskapet et overskudd på 54 millioner USD. I 1983 ble SAS «Airline of the Year» i bransjebladet «Air Transport World» og i 1985 kom Carlzons internasjonale suksessbok «Riv pyramidene».

Men etter hvert kom det nyskapninger som opererte etter helt andre spilleregler i den internasjonale striden om markedene, ikke minst markedet for fritidsreiser, der lavest mulig pris var avgjørende.

Irske Ryanair ble etablert 1984, det kypriotisk-eide, britiske EasyJet kom til i 1995. De kunne selge flyseter til sterkt reduserte priser fordi de tilbød sine stort sett uorganiserte ansatte på bakken og i lufta helt andre vilkår enn de tradisjonelle selskap hadde gitt sine organiserte ansatte gjennom forhandlinger:

Finansbevisste eiere rådde grunnen aleine. Ikke tilfeldig er likheten slående med amerikansk næringsliv og det tilnærmede forbudet mot fagorganisering som gjelder der.

Det er dette som faktisk akkurat nå omsider møter motstand, som Nettavisen fortalte om 3. juli. Det finnes organiseringsforsøk i ulike land som nå tar initiativ for å endre forholdene.

Selskapenes ansatte i Spania skal for eksempel ha en grunnlønn på 950 euro i måneden, som er 850 euro mindre enn deres kolleger i Frankrike og Tyskland.

«Kabinpersonalet i Ryanair planlegger å streike med krav om bedre arbeidsvilkår på ytterligere tolv datoer i juli. [ ...] En rekke flyplasser rammes av streikene i irske Ryanair[ ...].

Flyselskapets kabinpersonale streiket også i juni, samt fra torsdag til lørdag denne uken. Kabinpersonalet hos konkurrenten EasyJet varsler også at de vil legge ned arbeidet på totalt ni dager i juli. Det britiske selskapets ansatte krever betydelig lønnsøkning og en begrensning på flytider.»

SAS gikk med rekordoverskudd – over 2 milliarder SEK – så sent som i 2017-2018, og regnskapsåret 2018–2019 ga et resultat på 621 millioner svenske kroner. Det var altså en kraftig nedgang fra rekordnoteringen året før, men det var stadig overskudd.

Nå sier styrets leder, den danske styregrossisten Carsten Dilling, i et udatert brev til aksjeeierne, at selskapet har «i mange år vært tynget av en kostnadsstruktur som ikke er konkurransedyktig».

Den var altså ikke helt uholdbar så sent som i 2019, for tre år siden.

Toppsjefen Rickard Gustafsson økte sin godtgjørelse fra 2015 til 2018 fra 8,37 millioner til 11,49 millioner svenske kroner – over 37 prosent. Siden steg den til 12,5 millioner pluss 5 millioner per år i en pensjonspott. Styremedlemmenes honorar økte i 2018 med mellom 40 og 60 prosent.

De best betalte pilotene fikk i samme periode (2015–2018) en lønnsøkning på rundt åtte prosent, mens de lavest lønnede fikk et kraftig lønnshopp i 2016, da startlønnen økt fra rundt 360.000 til nærmere dagens nivå – 456.000 kroner. Topplønn er nå 1.272.000 kroner.

Hva med kabinpersonalet, så viktig for trygghet og trivsel? Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet i SAS i 33 år og har 36.800 kroner i måneden før skatt å rutte med.

Hun har rundt 2.000 kroner mer i lønn nå enn for 12 år siden. Startlønnen for en nyansatt i fulltidsstilling som kabinansatt i SAS er 25.039 i måneden.

Disse tallene sier noe om selskapets ledelseskultur. Og da Rickard Gustafsson for få måneder siden skulle skiftes ut, valgte styret den nederlandske Anko van der Werff.

Han ble nok ikke minst valgt fordi han hadde så stor suksess i halvannet års lederjobb i Colombias ledende selskap Avianca, med 24000 ansatte i regionen.

Der søkte nemlig Anko van der Werff Chapter 11 konkursbeskyttelse i USA, sparket eller ga opptil 80 prosent lønnskutt til tusenvis av ansatte – og trakk seg så tilbake med 3,7 millioner US dollar – oppunder 40 millioner kroner – i egen bonus.

De ansatte har opplevd måneder av forhandlinger som tegn på det samme som tidspunktet for levering av Chapter 11-søknaden: Det har aldri vært seriøse planer om å mobilisere ansatte og ledelse i et felles arbeid for en eventuell ombygging av det eksisterende selskapet.

Planen har hele tiden i praksis vært å sparke de ansatte og få dem til å søke nye jobber, i nye selskaper, der avtalene fra SAS ikke gjelder.

SAS driver egentlig, inspirert av amerikansk næringsliv og sosiale tradisjoner i land som Colombia, med det som kalles fagforeningsknusing.

Det peker i radikalt negativ retning for den såkalte «nordiske modellen» på alle plan.

De sosialdemokratiske regjeringene i Skandinavia bør legges politisk press på SAS-ledelsen.

Begynn gjerne med å sende hvert enkelt styremedlem ett eksemplar av Janne Carlzons «Riv pyramidene».