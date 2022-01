VESTENS SKYLD? – Når forsvarsminister Anniken Huitfeldt eksplisitt påstår at det er Russland som har ansvaret for den økte spenningen, vitner det om historieløshet eller total ansvarsfraskrivelse, mener Rød Ungdom-politikerne.

USAs interesser truer norsk sikkerhetspolitikk

Vi hadde aldri godtatt at Russland utplasserte militærbaser og atomvåpen i Mexico og Canada. Likevel forventer vi at Russland skal godta det tilsvarende. I en kritisk situasjon må vi fjerne skylappene og anerkjenne at NATO og Vesten er medskyldige i den nye kalde krigen.

ALBERTE TENNØE BEKKHUS, leder i Rød Ungdom

SELMA FLO-MUNCH, sentralstyremedlem i Rød Ungdom

Før jul la Russland fram forslag til nye sikkerhetsavtaler. Dette, russiske styrker nær Ukraina og NATOs langvarige opprustning har gjort at det nå brenner rundt den ukrainske grensen. NATO møter fredag 7. januar og skal i møter med Russland neste uke. En spent situasjon har nå toppet seg.

Bildet av Russland som den «store, stygge bjørnen» er velkjent. Putins aggressive retorikk, politikk og at de vil nekte Ukraina NATO-medlemskap er uhørt og noe vi ikke kan godta. Men når vår egen forsvarsminister Anniken Huitfeldt eksplisitt påstår at det er Russland som har ansvaret for den økte spenningen, vitner det om historieløshet eller total ansvarsfraskrivelse.

Selv om NATOs militære er vesentlig større enn Russlands, har NATO siden Sovjetunionens fall trengt seg stadig tettere på Russlands grenser, på tross av løfter om det motsatte. USAs tidligere forsvarsminister Robert Gates har karakterisert USAs opprustning som feilslått og tidligere NATO-ambassadør Kai Eide har gått hardt ut mot NATOs retorikk.

Også Norge bidrar. Militærøvelsen Trident Juncture i Trøndelag 2018 utløste en russisk motøvelse utenfor norskekysten. Den nye baseavtalen vil styrke amerikansk tilstedeværelse i Norge, svekke vår suverenitet og gjøre Norge mer utsatt.

Sannheten er at blant urimelige krav, finner vi krav som dette: Russland og USA skal ikke ha atomvåpen utplassert utenfor eget territorium, USA og Russland skal ikke sende marinefartøyer og fly til områder der de kan angripe motparten, Russland og USA skal ikke utplassere mellomdistanseraketter i områder hvor de kan nå motpartens territorium og at militære øvelser ikke skal holdes nær grensen mellom Russland og et Nato-land.

Dette er politikk som, helt uavhengig av forslagsstiller, vil gjøre verden tryggere og bidra til avspenning. Det er politikk som vil gjøre Norge tryggere. Sjansen for at det skjer er dessverre liten: Det krever at Vesten innrømmer egne bidrag til vår nye kalde krig.

Norge må overholde våre forpliktelser som FN-medlem og ta til orde for avspenning, nedrustning og dialog. Samtidig må vi tørre å føre en selvstendig utenrikspolitikk, si nei til den planlagte baseavtalen og ha en reell debatt om norsk NATO-medlemskap, ikke bare dilte etter USA. Vestens løftebrudd og ekspandering har ikke skapt mer trygghet, men tvert imot ført til økt spenning, opprustning og krigsfare.

Det tjener kun USA-lojale karrierepolitikere, krigsprofitører og våpenprodusenter, men er stikk i strid med Norges sikkerhetsinteresser. Konsekvensen kan være krig mellom atommakter.