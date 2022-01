REAGERER: – Tror Martin Johnsrud Sundby virkelig at noen av deltagerne i programmet vil bevege seg mer når de gruer seg til hver økt, spør Juni Hoem.

«25 under 25»: En katastrofe av et TV-program!

«16 ukers helvete» oppfordrer meg som seer til er å trene og sulte vekk skam og selvforakt. Jeg trodde vi var ferdige med slike programmer.

JUNI HOEM, registudent, TV-skolen i Lillehammer, HINN

Mandag 10 januar satt jeg meg ned foran TV-en for å se det nye treningsprogrammet på Discovery+, nemlig «16 ukers helvete.» I programmet skal seks kjente fjes få en kickstart på en bedre livsstil med hjelp fra Martin Johnsrud Sundby og Anette Skarpaas Ramm.

Det er en katastrofe av et program.

Jeg er verken TV-anmelder, ernæringsfysiolog eller toppidrettsutøver, men jeg er en ung kvinne som har vokst opp omgitt av slankekultur. Medier har kontinuerlig skapt stigma rundt vektoppgang og hyllet mennesker som har oppnådd vektnedgang. Til og med barn på barneskolen slanker seg, og tror at man får en større verdi dersom man er nærmere kroppsidealet.

Når det kommer til programmet «16 dagers helvete» uttrykker flere av deltagere at de også kjenner på denne skammen, og at de ønsker å gå ned i vekt for å føle seg bedre, samt leve et lengre liv. De har blitt anbefalt en langvarig livsstilsendring for å nå dette.

Programmet går derimot ut på å gi deltagerne for lite mat, da med timevis mellom hvert måltid, erstatte næringsrike mellommåltider med proteinshakes og fjerne måltider som frokost. I tillegg får de ikke lov til å nyte den maten de liker eller oppdage ny og sunn mat. De får beskjed om å følge en streng matplan, som gjør det vanskelig for dem å delta på familiemåltider eller middag med venner. Hvordan kan dette være langvarig?

Når det kommer til treningen har deltagerne fått det samme treningsprogrammet helt uten tilpasning. Det virker ikke som at det er rom for at de selv kan utforske aktiviteter som tilfører deltagerne glede og bevegelseslyst. Tror Sundby virkelig at noen av deltagerne vil bevege

seg mer når de gruer seg til hver økt?

Jeg håpet inderlig vi var ferdig med slike programmer bestående av knallhard og gledesløs trening, kombinert med lite mat. Det programmet oppfordrer meg som seer til er å trene og sulte vekk skam og selvforakt. Dette bidrar verken til fysisk eller psykisk god folkehelse slik jeg ser det.

Som sagt er jeg ingen ekspert, men jeg vet at et godt og variert kosthold og

lystbetont aktivitet er lettere å implementere i hverdagen. Livet er langt, så ta vare på kroppen din.

Men livet er også kort, så vær snill mot den.