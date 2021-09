AVVISER KRITIKK: – Jeg skal ikke spekulere i om Einar Håndlykken (t.h.) har lest strategien som vi lanserte i august, men jeg er ikke sikker på om han hadde skrevet innlegget i VG hvis han hadde gjort det, skriver kulturminister Abid Raja.

Selvmål av Håndlykken

Det kan godt være at Odd hadde ligget høyere på tabellen hvis deres daglige leder ikke hadde scoret så mange selvmål.

ABID RAJA, kultur- og likestillingsminister (V)

Dette er sagt med glimt i øyet, jeg kjenner Einar – og jeg er glad for hans engasjement. Men jeg blir likevel skuffet når han hopper bukk over så mye som denne regjeringen har gjort for idretten. Vi er enige om at coronapandemien i altfor mange måneder har preget all aktivitet i landet. Men å dvele ved pandemien som om den skulle ha vært politisk vedtatt, har ikke noe for seg.

Jeg frykter konsekvensene pandemien vil ha for idretten, og det er grunnen til at denne regjeringen ikke bare støttet opp under store og små idrettslag over hele Norge gjennom pandemien, men også til at vi har tatt et aktivt valg om å løfte idretten, gjennom en helt egen idrettsstrategi.

Jeg skal ikke spekulere i om Håndlykken har lest strategien som vi lanserte i august, men jeg er ikke sikker på om han hadde skrevet innlegget i VG hvis han hadde gjort det. Vi kan ikke vente på at vi får den fulle oversikten over alle konsekvensene pandemien får for idrettsbevegelsen, men sette i gang arbeidet med å komme sterkere tilbake allerede nå. Så er det lett å kritisere dette for bare å være ord, og vanlig «politiker-snakk», men jeg kan berolige Håndlykken med at vi også følger opp med helt konkrete tiltak og penger. Vi skal hindre at pandemien skaper økte skjevheter i deltakelse, og vi skal sammen bygge en mer mangfoldig og inkluderende idrett.

Lokale lag og foreninger som organiserer idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom styrkes med et ekstraordinært tilskudd på 50 millioner kroner. De pengene skal gå aktivt til å senke terskelen for deltakelse. Særforbund og idrettskretser får et tilsvarende ekstraordinært tilskudd på 35 millioner kroner for å prioritere klubbutvikling i kjølvannet av pandemien. Tverga, som er et ressurssenter for dem som driver med egenorganisert idrett, får 3 millioner kroner for å styrke arbeidet overfor kommuner og egenorganiserte miljøer, og styrke innsatsen for mangfold og inkludering. Og slik kunne jeg fortsatt, men Håndlykken kan få lese selv.

Fordi idrettsbevegelsen er kanskje vår viktigste bevegelse, vi er alle innom den på en eller annen måte i løpet av livet. Enten i skateparken, som ivrig frivillig på skirenn eller utøver. Det er ikke forbeholdt daglige ledere i fotballklubber, eller statsråder, å bry seg om idrett og aktivitet.

Det er nok også noe av grunnen til at tre private aktører, deriblant både Aker/Stiftelsen VI og Obos ble med på et initiativ fra meg om å opprette en helt egen ordning for å skape varig økt deltakelse i idrett blant barn og ungdom fra lavinntektsfamilier, blant jenter generelt og minoritetsjenter spesielt og blant barn og ungdom med funksjonsnedsettelse.

Til dette prosjektet vil de private aktørene bidra med 100 millioner kroner, og regjeringen legger opp til at Staten vil stille opp med det samme – totalt 200 millioner kroner.

Alt dette gjør vi fordi vi forstår viktigheten av en sterk idrettsbevegelse, ikke bare for dem som ble valgt først i gymmen, som Håndlykken snakker varmt om, men også for dem som ble valgt sist, men som likevel vil og ønsker å holde på med sin aktivitet. For meg er det dem som er aller viktigst, og etter pandemien skal idretten komme sterkere tilbake.