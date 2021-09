Kommentar

Thriller uten ende

Av Per Olav Ødegård

SPENT STEMNING: Olaug Bollestad og Hans Fredrik Grøvan under Kristelig Folkepartis valgvake på Vulkan Arena mandag kveld.

KrF vaklet mellom tvil og tro, minutt for minutt, på valgvaken i Vulkan Arena.

Publisert: Nå nettopp

Valgkampen har vært en thriller av de sjeldne for KrF. Ville de klare å komme seg over sperregrensen på fire prosent? Spenningen ble ikke utløst da de første valgprognosene kom kl. 21.

Det gikk et gisp gjennom salen da KrF ble målt til 3,9 prosent.

Et par minutter senere brøt jubelen løs da prognosen viste 4,0, 4,1 og 4,2, før tvilen meldte seg igjen da partiet igjen balanserte helt på grensen av fire.

For KrF og partileder Kjell Ingolf Ropstad er dette et skjebnevalg.

I dag har KrF åtte representanter på Stortinget. Gruppen vil trolig bli redusert til tre mandater, hvis partiet faller under sperregrensen og ikke får utjevningsmandater. Da vil partiet kun få inn sine toppkandidater i Rogaland, Vest-Agder og Hordaland.

For fire år siden gjorde KrF sitt dårligste valg siden det ble et landsdekkende parti etter andre verdenskrig. Da var 4,2 en stor skuffelse.

I dag vil et slikt resultat bli oppfattet som en seier. Uansett hvordan dette ender har regjeringsdeltakelse ikke gitt partiet noen gevinst. Snarere det motsatte.

I 2018 tok KrF et avgjørende retningsvalg som førte til at partiet skiftet ledelse og gikk inn i Erna Solbergs regjering. Men meningsmålingen har i lang tid vært nedslående og de dystre spådommene om partiets fremtid har vært mange. KrFs hjertesaker, familie- og eldrepolitikk, har heller ikke dominert valgkampen.

Men i det stille har partiet jobbet hardt for å mobilisere kjernevelgerne. Det har skjedd på kristne sommerstevner, i forsamlinger og i fylkene der KrF har størst oppslutning. KrF håpet at det ville holde. At KrF fortsatt ville ha en tydelig stemme på Stortinget, om enn som opposisjonsparti.

Det ble en lang dags ferd mot natt på Vulkan. Ingen ønsket å forlate en valgvake der så mye sto på spill. Den minste opptur ble mottatt med jubel av et hardt prøvet parti.

Men det kan bli det dårligste resultat noensinne. Året 1997, da KrF oppnådde 13,7 prosent og Kjell Magne Bondevik kunne danne regjering, er bare et fjernt minne av fordums storhet.