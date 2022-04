Leder

Tydelig budskap til Kina

Krigen i Ukraina vil naturlig nok overskygge alt annet på det digitale toppmøtet fredag mellom Kina og EU. Europeerne bør sende et tydelig og samstemt budskap til Kina.

Kinas forsøk på å innta en nøytral posisjon i krigen er ikke troverdig. Beijing gjengir ukritisk Kremls versjon av hvorfor det ble krig.

Kina er mest opptatt av å kritisere USA, Nato og økonomiske sanksjoner mot Russland.

Beijings strategiske partnerskap med Russland veier åpenbart tyngre enn hensynet til Kinas viktigste handelspartnere i Europa og Nord-Amerika.

Ingen kan utøve større påvirkning på Vladimir Putin enn Kinas president Xi Jinping. Men det er ikke noe som tyder på at Xi så langt har forsøkt å overbevise Putin om å stanse den brutale invasjonskrigen.

Det vi ser er et unnvikende kinesisk diplomati og manglende vilje til å ta avstand fra Russlands brudd på folkeretten.

STÅR SAMMEN: Presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin møttes sist i Beijing 4. februar.

Kinas ambisjon er å bli verdens ledende nasjon i dette århundre. Det kan ikke være i Kinas langsiktige interesse å knytte seg tett til Putin i en situasjon der det store flertall av verdens land fordømmer invasjonskrigen.

Russland er i ferd med å bli isolert, økonomisk og politisk, på grunn av strenge sanksjoner. Kina trenger tilgang til de store markedene i Europa og Nord-Amerika for å sikre fortsatt økonomisk vekst og sosial stabilitet i sitt eget land.

Hvis Kina går for langt i å støtte Putins krig risikerer også de å bli rammet av økonomiske sanksjoner.

Onsdag ankom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov Kina. Han sa da at Kina og Russland vil etablere en ny verdensorden, som skal være «multipolar, rettferdig og demokratisk». Dette er regimer som hverken er rettferdige eller demokratiske.

Det vil i virkeligheten være en autoritær allianse, ment å utfordre samarbeidet mellom verdens liberale demokratier. Problemet for Xi og Putin er at deres modell for en verdensorden er svært lite attraktiv for andre.

Den eneste måten slike regimer kan få sin vilje er ved å bruke makt, økonomisk- eller militær makt. Når ikke Putin fikk sin vilje i Ukraina sendte han 180 000 russiske soldater over grensen.

NY VERDENSORDEN: Utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland og Kina vil utvikle en ny verdensorden.

Kina har i mange år lokket europeiske land med investeringer i infrastruktur og økt handel. Det har vært ulike oppfatninger i EU om hvor langt man skal gå i å kritisere Kina, enten det gjelder brudd på menneskerettigheter, politisk undertrykkelse eller urettferdige handelsordninger.

Den tiden er over. Kinas press mot Litauen ble en vekker for mange. Da Litauen i fjor tillot Taiwan å åpne et representasjonskontor under eget navn reagerte Kina med å innføre økonomiske straffetiltak. EU har stilt seg bak Litauen og anlagt sak mot Kina i Verdens handelsorganisasjon.

Men den viktigste årsaken til at EU nå står mer samlet enn på lenge er Putins aggresjon mot Ukraina, og Xis stilltiende aksept.

Kina kan ikke både støtte Russland, og samtidig forvente at det er business som vanlig med vestlige land. Det bør Kina få høre på fredagens toppmøte.