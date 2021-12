VAKSINER DEG! – Helsevesenet trenger en frisk befolkning og befolkningen trenger et normalt samfunn. Den eneste veien dit er gjennom et stikk i overarmen din, skriver Kaveh Rashidi.

Debatt

Vær så snill, ikke la vaksinen drøye lenger

Er du usikker på om du skal ta vaksinen? Jeg skjønner deg godt. Men la oss snakke med hverandre om bekymringene dine, heller enn at vi sitter på hver vår tue og snakke om hverandre.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KAVEH RASHIDI, lege

La meg prøve å forklare hvorfor jeg mener at du burde vaksinere deg, til tross for disse fem argumentene mot vaksinen:

«Pandemien har snart vart i to år, til tross for at det er satt nesten 10 millioner vaksinedoser i Norge. Det er naivt å tro at vaksinen redder oss.» «De fleste som blir smittet klarer seg fint, selv om man er uvaksinert. Derfor er det lurt å stole på immunforsvaret, fremfor å gamble på vaksinen.» «Selv vaksinerte ender på sykehus, så den fungerer ikke godt nok.» «Farmasiselskapene, og andre store private aktører, tjener enormt på å selge oss legemidler som er utviklet over kortere tid enn vanlig. De bryr seg ikke om oss, men om å tjene penger. Derfor blir risikoen for bivirkninger for høy, spesielt på lang sikt, og man burde vente til det foreligger mer kunnskap.» «Det finnes mange leger som velger å ikke vaksinere seg. Jeg velger å høre på dem.»

Du er ikke en antivaxxer eller konspirasjonsteoretiker hvis du tenker på disse tingene. Ikke er du dum heller. Men jeg ber deg om å lese det jeg har å si om disse påstandene, med et åpent sinn, så kan det hende at du ser annerledes på saken.

1. «Pandemien har snart vart i to år, til tross for at det nesten er satt 10 millioner vaksinedoser i Norge. Det er naivt å tro at vaksinen redder oss.»

For å forstå vaksinens gevinst må vi sammenligne dagens situasjon med en hypotetisk hverdag der ingen i Norge var vaksinert. En måte å gjøre det på er å se hvordan helsen til de uvaksinerte er nå, og tenke oss at hele Norge hadde hatt det slik. Vi ser, og dette er objektive fakta, at uvaksinerte langt oftere blir svært alvorlig syke. Resultatet av en hel uvaksinert nasjon hadde vært en kaotisk tilstand med utallige dødsfall og lidelse. Så selv om vaksinen ikke har fjernet pandemien, fortsetter den å gjøre hverdagen overkommelig.

2. «De fleste som blir smittet klarer seg fint, selv om man er uvaksinert. Derfor er det lurt å stole på immunforsvaret, fremfor å gamble på vaksinen.»

Ja, infeksjonen har en lav risiko for alvorlig sykdom. Men du må sammenligne farene av infeksjonen med de til vaksinen, før du velger.

Det er gitt omtrent 8,5 milliarder vaksinedoser globalt, og nesten 10 millioner i Norge. Det er helt vanvittig høye tall, og knapt noen har fått livstruende bivirkninger. Til sammenligning har nesten 2 % (5,33 millioner) av de 272 millionene påviste covid-infeksjonene i verden ført til dødsfall. Det er ingen tvil: Sykdommen skader langt mer enn vaksinen. Og selv om det aller beste hadde vært å unngå begge deler, er det dessverre ikke et alternativ.

3. «Selv vaksinerte ender på sykehus, så den fungerer ikke godt nok.»

Vaksinen gir deg ingen garantier, på samme måte som at du ikke får en garanti mot lungekreft ved å stumpe røyken. Vaksinen reduserer risiko.

Og ja, går du inn på intensivavdelingen ser du også mange vaksinerte. Men det er feil å se på antallet, vi må se på andelen. Ellers blir det som å argumentere mot bruk av bilbelte med å si at de fleste som dør i trafikken brukte bilbelte. Ja, men du dør fortsatt hyppigere i trafikkulykker uten bilbelte – og hyppigere av korona uten vaksinen.

Et vanlig motargument her er at bilbelter er testet over lang tid, men at vaksinen innebærer mye større usikkerhet. Dette tar vi i neste punkt.

4. «Farmasiselskapene, og andre store private aktører, tjener enormt på å selge oss legemidler som er utviklet over kortere tid enn vanlig. De bryr seg ikke om oss, men om å tjene penger. Derfor blir risikoen for bivirkninger for høy, spesielt på lang sikt, og man burde vente til det foreligger mer kunnskap.»

Ja, vaksinen er produsert over kortere tid. Men nøyaktig de samme vitenskapelige prosedyrene er gjort på den korte tiden, som man ellers bruker lang tid på. Vaksiner som produseres over lengre tid bruker bare tiden mindre effektivt, så vi må ikke miste troen på denne vaksinen fordi produksjonen av andre vaksiner går for tregt.

Også den nye mRNA-teknologien er grundig forsket på i titalls år før man brukte det i coronavaksiner.

Jeg er heller ikke bekymret for langtidsbivirkninger. Vi vet nøyaktig hva vaksinen gjør i kroppen din, og hvilke deler av kroppen som reagerer og endrer seg. Disse faktaene ligger til grunn når det store flertallet av vitenskapsfolk sier at frykten for langtidsbivirkninger av vaksinen burde vært langt mindre enn frykten for langtidsbivirkninger av infeksjonen.

Og ja, mange tjener seg søkkrike på vaksinen. Men betyr det at vaksinen ikke fungerer? Gipsprodusentene tjener godt på at armen din brekker, og salveprodusentene tjener på bleieutslettet til ungen din. Det betyr ikke at vi bør la en arm forbli brukket eller et bleieutslett ubehandlet.

5. «Det finnes mange leger som velger å ikke vaksinere seg. Jeg velger å høre på dem.»

Ja, noen leger, riktignok et sterkt mindretall, velger å trekke egne slutninger. Disse menneskene tror jeg undervurderer kompleksiteten av vitenskapen som ligger bak vaksinene, og derfor har for stor tro på egne konklusjoner.

Vi må stole blindt på andre noen ganger, og akseptere at vi ikke forstår alt selv. Jeg synes for eksempel at det er helt absurd at et fly kan fly. Hvordan kan mange tonn metall sveve gjennom lufta? De krasjer også en gang iblant. Men jeg velger å ha tillit til ingeniørene og pilotene, fremfor å lese meg opp, stille kritiske spørsmål og være skeptisk til konseptet.

På samme måte har jeg, som lege, tillit til de store forskningsinstituttene i verden som alle forteller meg at vaksinen er trygg og effektiv.

Jeg håper noen av disse svarene kunne betrygge deg.

Vær så snill, ikke la vaksinen drøye noe lenger. Helsevesenet trenger en frisk befolkning og befolkningen trenger et normalt samfunn. Den eneste veien dit er gjennom et stikk i overarmen din. Og om du ikke gjøre det for noen andre, så gjør det for deg selv: Vaksinen er den beste forsikringen som eksisterer mot at du dør av en infeksjon som du helt sikkert kommer til å få.