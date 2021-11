UTENLANDSADOPTERTE: – Det er ikke til å stikke under en stol. Vi opplever rasisme. Vi opplever diskriminering. Vi opplever hat. Og vi opplever å hele tiden bli misforstått. Det er på tide å snakke åpent om dette temaet.

Kanelboller uten kanel

Som utenlandsadopterte i Norge har vi alltid falt mellom to stoler. Vi er ikke norske nok. Og ikke utenlandske nok. Kan vi ikke sammen forsøke å få en endring på dette?

INGRID KLOSTER-JENSEN, 100 prosent norsk

De aller fleste av oss har spist nystekte kanelboller. Rykende ferske, rett fra ovnen. De fleste vil da være enige om at man ikke kan kalle det for en kanelbolle hvis den ikke har kanel i seg? Den blir kanskje ikke like god som de andre bollene. Den blir rar. Kanskje smakløs? Annerledes? Burde helst ligget for seg selv i en kurv? Eller kanskje sammen med hveteboller? Kanskje helst ikke serveres til noen?

Slik vil jeg påstå at mange utenlands adopterte i Norge føler seg. Som en kanelbolle uten kanel. Ikke passer vi inn i kurven med de andre bollene. Ikke passer vi inn med hvetebollene. Vi havner i midten. I en kurv for oss selv. Mens de andre ikke vil spise oss. Ikke vil akseptere oss. Rakke ned på oss fordi vi smaker annerledes. Vi smaker egentlig like godt. Vi bare ser litt annerledes ut.

Jeg er så glad for at VG publiserte en fin kronikk om adoptivbarn i Norge. Det er på tide at våre historier kommer frem i søkelyset. Adopsjon er et sårt og vanskelig tema for mange. De ikke-adopterte opplever det som vanskelig å vite hva man kan si og ikke si. De adopterte med en erfaring av å hele tiden måtte forsvare seg selv og sitt utseende.

Spørsmålet som alltid havner øverst på listen til oss adopterte er: «hvor kommer du fra?». Og nesten alltid med oppfølgingsspørsmålet «men hvor er du egentlig fra?».

For du må ikke tro at vi får lov til å si Oslo. Eller Bergen. Det er forventet at vi svarer Colombia. Kina. Sør-Korea. Det er forventet at vi tilfredsstiller behovet til den som spør. Vi må jo kunne svare på et enkelt spørsmål? De mener jo ikke noe vondt med det?

Men så skal jeg fortelle deg noe. Jeg skal fortelle deg som alltid føler deg berettiget til å spørre oss. Jeg skal forklare noe til deg som møter oss, kun ser et utseende eller en hudfarge og tenker at det er din rett å få vite mer.

Det er ikke slik. Du er ikke berettiget til noe som helst. Det er vår historie og vår identitet. Og selv om du kanskje mener noe godt med spørsmålene dine så kan det for oss være så sårende. Så nedlatende. Så vondt.

For det er ikke til å stikke under en stol. Vi opplever rasisme. Vi opplever diskriminering. Vi opplever hat. Og vi opplever å hele tiden bli misforstått. Det er på tide å snakke åpent om dette temaet.

Og vet du hva? Det er ikke spørsmålene, de stygge kommentarene eller diskrimineringen som sårer mest. Det som sårer aller mest er når de rundt ikke forsvarer oss. . Når familie, venner og bekjente ikke hjelper oss. Støtter oss. Ikke sier noe. Vi må møte stillheten alene. Vi må nok en gang forsøke å forsvare hvem vi er og hva vi føler oss som. Kan du som leser dette nå vær så snill å ta dette inn over deg? Jeg vet det kan være ubehagelig, vanskelig og kanskje til og med flaut. Men kan du vær så snill bare en gang få la oss slippe å ta kampen alene?

Vi har hele livet forsøkt å passe inn. Kjempet med nebb og klør. Noen av oss mer enn andre.

Vi ønsker så gjerne å få lov til å være norske. Være oss selv i et land som ennå ikke aksepterer at nordmenn er nordmenn. Uavhengig av fødeland eller utseende. Vi sier vi er norske. Men blir hele tiden påminnet om at vi kanskje egentlig ikke er det likevel.

Så til deg som alltid må spørre oss om hvor vi «egentlig» er fra. Som ikke respekterer våre svar. Kan du ikke slutte å spørre? Og heller la oss få dele vår historie med deg dersom vi ønsker det? Og hvis du absolutt må spørre likevel. Så si det heller på en annen måte. En mer åpen og aksepterende måte. For eksempel: «Hvor har du dine flotte trekk fra?»

Som utenlandsadopterte i Norge har vi alltid falt mellom to stoler. Vi er ikke norske nok. Og ikke utenlandske nok. Kan vi ikke sammen forsøke å få en endring på dette?

For hadde din søte venn, mormor eller kollega kommet til deg med en kurv nystekte boller av ulike typer – Så hadde du vel ikke takket nei? Selv om den ene kanskje var litt brent. Kanskje litt for stor. Kanskje litt dårlig hevet. Du hadde tatt imot den lille kurven og blitt så glad!

Så neste gang du møter meg. Se på meg som en kanelbolle uten kanel. Ta meg imot uten å tenke deg om. Ikke nøl. Ikke spør. Bare ta meg imot.