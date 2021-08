Kommentar

Barna får corona om de ikke vaksineres

Av Astrid Meland

ESTLAND: 13 år gamle Gloria Raudjarv fikk vaksinen sin i Tartu i slutten av juli. Foto: Raul Mee / AP

Skal vi bare la dem smittes? Norge har ennå ikke bestemt seg for om barna skal få vaksine mot covid-19.

Snart åpner skolene. Elevene skal ikke i karantene som før. Og smitten er på vei opp.

Det kan det bli riktig mye smitte av. For barna er ikke vaksinert.

Det er annerledes i andre land. Alle 12-åringer i Finland tilbys nå vaksine mot coronaviruset. Canada, USA og Israel har startet for lengst. Danmark tok også tidlig en beslutning og er kommet godt i gang.

TILBYR 16-ÅRINGENE: Carlota Espino (16) på Gran Canaria fikk en dose Moderna i slutten av juli. Foto: BORJA SUAREZ, Reuters

Det er fullt mulig også i Norge. Vaksinene mot coronaviruset er godkjent for alle fra 12 år og oppover.

Men den norske regjeringen sier den først skal bestemme seg senere i høst.

TESTER SEG SELV: Eleven Luisa ved en skole i Berlin er en av mange som har måttet teste seg selv dette året. Foto: Joerg Carstensen / DPA

Spørsmålet de baler med er om det er verdt det. For om barn og unge knapt blir syke av covid-19, er det ikke så sikkert. For vaksinene har også bivirkninger.

Skal vi tilby alle vaksine, bør det gå i pluss for den enkelte, og ikke bare for storsamfunnet, selv om alle ønsker flokkimmunitet og barn kan være avgjørende for å nærme oss noe der.

INDONESIA: I Banda Aceh er de i gang med å vaksinere barn med den kinesiske vaksinen Sinovac. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

De få alvorlige bivirkningene av vaksinene som er avdekket, er svært sjeldne. Enkelte har fått betennelsestilstander i hjertet, særlig noen få, yngre gutter. Det er også registrert noen sjeldne tilfeller av et alvorlig lammelsessyndrom etter Janssen-vaksinen.

Begge deler ser ut til å være noe coronaviruset også i sjeldne tilfeller kan føre til. For heller ikke covid-19 er uten risiko for barn og unge, selv om de rammes i mye mindre grad enn voksne.

Vi vet at når svært mange smittes, vil en god del ende opp på sykehus og noen vil dø.

Det er dessuten en liten andel som etter infeksjon får et alvorlig betennelsessyndrom. I tillegg kan også barn få lang covid, men vi har ikke god nok oversikt over omfanget.

ISRAEL: En ungdom får vaksinen ved det medisinske senteret i Clalit i Ashkelon. Foto: AMIR COHEN

Fra USA kommer det nå stadig mer skremmende rapporter fra sykehusene om at barna er sykere.

Helsepersonell mener deltavarianten gir mer alvorlig sykdom. Men foreløpig har vi bare enkelthistorier, og ikke skikkelig data. Kanskje får de ansatte et skjevt bilde, fordi yngre og uvaksinerte dominerer på avdelingene etter at eldre er vaksinert.

Men delta kan likevel endre regnestykket i favør vaksinen, fordi smittsomheten er så høy.

En annen, stor belastning for unge som FHI legger vekt på, er stengte skoler og andre tilbud. Det kan vaksinen være med på å hindre.

Men når skolene åpner i Norge de neste to ukene, er det med uvaksinerte barn. Det bekymrer også yrkesgrupper som lærere, som vil møte mange barn og som kanskje bare har fått satt en dose i armen.

Britiske myndigheter mente inntil nylig at det ikke lønner seg å vaksinere barn. Men så tok de en U-sving og bestemte seg i forrige uke for å tilby vaksinen for alle over 16 år. Ifølge britiske medier er det fortsatt skepsis mot å tilby det samme fra 12 år og oppover.

I Norge har FHI også gitt regjeringen råd om å vaksinere de over 16. Regjeringen har sagt at de i første omgang skal avgjøre om de vil tilby vaksine til disse. Og i neste omgang 12 til 15.

Helseminister Bent Høie har pekt på at dette uansett ikke haster, fordi vi først skal gjøre ferdig vaksineringen av de voksne, noe han anslår skjer i løpet av september.

VAKSINERER BARN OG UNGE: USA har lenge tilbudt vaksine til de fra 12 år og oppover. Bildet viser vaksinering ved en videregående skole i California. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Men er det helt presist? Noen kommuner kunne vel ha gitt barna beskyttelse før skolestart?

Stadig hører vi om kommuner som har overskuddsdoser. Kommuner som var tidlig ute og har slitt med mye smitte, som Oslo, kunne ha startet nå.

Danmark, som får vaksiner fra samme sted som Norge, har vaksinert 35 prosent av de unge, og ytterligere 10 prosent har fått time.

VAKSINERT: 20 minutter ventetid etter at dosen er satt i Valencia i Spania. Foto: STRINGER

Det er også kommet inn mer data fra land som har vaksinert barn, som gjør det lettere å ta en beslutning.

Tallene fra Israel og USA etter at millioner av barn er vaksinert, tyder på at det er trygt, og at risikoen for barn og unge knyttet til covid-19 er større enn faren ved vaksinene.

Fremover vil vaksinasjon også bli aktuelt for yngre barn. Ryktene vil ha det til at Pfizer vil søke om godkjenning for sin vaksine for de yngste barna i høst.

Det kan være at for noen aldersgrupper er det like greit at de smittes og får immunitet på den måten. Det mener i alle fall noen forskere, som fremhever at det er billigere og enklere.

Men dette hviler på noen forutsetninger vi ikke vet nok om, nemlig at barna ikke blir særlig syke og at de får solid immunitet.

For unge som i halvannet år er bedt om å passe seg og ikke fått møte mer enn et fåtall venner, vil det være en utfordring for regjeringen om de skal fortelle dem at fremover er det bare å bli smittet.

Her kan man ikke satse på å bli gratispassasjer. Det som etter hvert er tydelig, er hvor krevende det er å få flokkimmunitet. Se for eksempel på Island og Malta, hvor godt over 80 prosent av befolkningen er vaksinert, men de likevel får nye smittebølger.

Så om du ikke vil ha covid-19 er valget enkelt. Enten vaksinerer du deg eller så får du viruset. Men før den tid, blir antagelig skolene denne høstens smittesentrum.