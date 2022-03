Leder

Desperat despot

At Kreml blankt avviser dommen fra FNs øverste domstol (ICJ) om å stanse invasjonen av Ukraina, overrasker ingen.

Helt siden han beordret det blodige overfallet på nabolandet, har Vladimir Putin konsekvent ignorert alle henstillinger om å respektere folkeretten.

I stedet har presidenten forsterket konfliktnivået med åpenbare løgner om angrepet på Ukraina, og kommet med «forklaringer» som får Iraks tidligere informasjonsminister, «Komiske Ali», til å fremstå som troverdigheten selv.

Ifølge russiske myndigheter er det ukrainske styrker som har bombet ikke-militære mål i sitt eget land, drept kvinner og barn, sprengt fødeklinikker, sykehus og skoler, ødelagt sivil infrastruktur, stukket museer i brann og forsettlig rasert kulturminner.

Kreml hevder også at det er Ukrainas narkomane nazi-junta, for å bruke Putins egne ord, som har ansvaret for at minst tre millioner ukrainere er drevet på flukt fra hjemlandet.

Det modige TV-stuntet til den russiske journalisten Marina Ovsjannikova, der hun protesterte mot Putins løgner, viser at den statsstyrte propagandaen er i ferd med å rakne. Selv massiv sensur kan ikke hindre at bilder og beretninger om angrepet på broderfolket i Ukraina blir kjent i Russland.

Den stadig mer aggressive ordbruken må derfor forstås i lys av en omseggripende desperasjon i Kreml-bunkeren.

Når Vladimir Putin tyr til gammelsovjetisk retorikk om «femtekolonister», «forrædere» og «avskum» for å beskrive russere som er imot Ukraina-krigen, og regelrett truer sin egen befolkning med represalier, er det som å høre Josef Stalin forut for Moskva-prosessene.

Et lederskap som ikke har annet å by på enn død og desinformasjon, er moralsk bankerott. I så måte føyer Putin-regimet seg inn i en tragisk russisk tradisjon.

Det kan bli vanskelig å få stilt Vladimir Putin for Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Russlands president risikerer likevel å måtte stå til ansvar for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Både USA og Storbritannia omtaler nå den russiske presidenten som krigsforbryter.

Putins frykt er at det internasjonale samfunn oppretter et ad hoc-tribunal, en midlertidig domstol for å behandle forbrytelser begått innenfor en tidsavgrenset periode. I nyere tid har vi hatt to slike; FNs internasjonale krigsdomstol for det tidligere Jugoslavia i Haag (1993-2017) og Sierra Leone-tribunalet i Freetown (2002-13).

Russland anerkjenner ikke Romavedtektene, som er stiftelsestraktaten for Den internasjonale straffedomstolen. Men så lenge 123 andre land inngår i domstolens jurisdiksjon, vil en eventuell arrestordre av Putin pålegge disse landene å pågripe ham for utlevering til Haag.

I praksis vil det bety at den russiske presidenten ikke kan reise ut av hjemlandet uten å risikere pågripelse.

Putin har nok også i bakhodet hva som skjedde med serberlederne Slobodan Milošević, Ratko Mladić og Radovan Karadžić. Lenge gikk de fri. Men en dag ble de pågrepet og utlevert. Av sine egne.

Det er talende hvordan Putin selv fordømmer fordømmelsene, og sammenligner den samstemte internasjonale kritikken av hans krig med Hitler-Tysklands angrep på fredelige naboland.

Den forvrengte virkelighetsoppfatningen er absurd inntil det sinnssvake, men forsterker først og fremst inntrykket av et regime som er i ferd med å miste grepet.

