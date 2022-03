Kommentar

Vi må regne med stadig nye bølger

Av Astrid Meland

FOLKSOMT IGJEN PÅ KARL JOHAN: Bildet er fra i fjor sommer, da coronarestriksjonene var lettet på. I år kan vi se frem til den første normale feiringen av nasjonaldagen siden 2019.

Etter en heftig vinter, går smitten opp igjen i europeiske land. I Norge derimot, går den ned.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Dødstallene har aldri vært så høye i Norge. Det skaper få overskrifter i disse tider. Men det er altså flere enn noen gang med covid-19 på dødsattesten.

Samtidig går smitten ned i Norge. Og flere slapper av ettersom smitten har rast gjennom landets barnebarn.

Men viruset fortsetter å svirre rundt. Vi kan oppleve topper og daler frem til sommeren.

Og kanskje slapper de eldre og sårbare av på litt feil tidspunkt?

SMITTEN GÅR OPP IGJEN: Markering på Victoria stasjon i London søndag. På toårsdagen for nedstengingen går smitten og innleggelsene på nytt opp i England.

For det begynner å bli lenge siden en del fikk sin tredje dose. Spørsmålet er hvorfor de ikke har fått tilbud om en fjerde dose nå, slik som i Sverige og Storbritannia?

FHI vurderer saken. Men har så langt konkludert med nei. Det kan nok endre seg.

Svenskene begrunner fjerde dose med at vaksineffekten daler etter 3 – 4 måneder. De forventer høy smittespredning frem til sommeren, og viser til Israel der en fjerde dose ga færre alvorlig syke. Svenskene forventer at den samme gruppen uansett må ha en femte dose til høsten.

GIR FJERDE DOSE TIL DE ELDSTE: Anders Tegnell har nå sluttet som statsepidemiolog i den svenske folkehelsemyndigheten for å jobbe i Verdens helseorganisasjon. Men han rakk å anbefale en fjerde dose for de eldste før han byttet jobb.

Og dalende immunitet kan være noe av årsaken til at smitten går opp i Europa nå. Smitten øker også i områder som ganske nylig hadde heftige smittebølger.

Storbritannia, for eksempel. Siste topp var i januar. Nå øker innleggelsene igjen, bare tre måneder etter.

Også i land som Tyskland og Frankrike går smitten opp.

Og den går opp globalt. Fra Hongkong rapporterer Financial Times at rikingene har bestilt transport ut av byen for sine yachter og lamborghinier. De drar til friheten i Thailand eller Europa.

SER DØDSREKORDER: Espen Nakstad har sett rekordtall de siste fire ukene. Og antakelig er dødstallene enda høyere enn på papiret. Inntil nylig talte myndighetene kun med dem med laboratoriebekreftet covid-19 i statistikken.

Er det grunn til bekymring?

I land som Kina og Hongkong, absolutt.

De har ingen naturlig immunitet i befolkningen. Og eldre grupper er ikke like godt vaksinert.

Omikron er i seg selv ikke et mildt virus. Det er fortsatt farlig for uvaksinerte sårbare og eldre.

I Norge og andre land med god immunitet, derimot, trenger vi ikke være like bekymret.

Få bli alvorlig syke.

Vi er likevel ikke ferdige med viruset. Tvert om risikerer vi å smittes på nytt etter bare noen få måneder.

For tiden ramler det inn med historier om folk som blir smittet for andre gang etter bare fem – seks uker.

Vi har vi ikke oversikt over hvor mange det dreier seg om, siden så få tar PCR-test. Men en god del som har fortalt at de har vært smittet to ganger i 2022.

De er mest sannsynlig rammet av to ulike undervarianter av omikron. For det er ganske stor forskjell på dem.

FLERE FOLK MØTES: Ifølge britiske mobilitetsdata farter folk mer rundt nå enn tidligere i pandemien og de møter flere. I forrige uke var det tett på veddeløpsbanen i Cheltenham i England.

FHI spår en høstbølge eller sommerbølge av coronaviruset. De tror altså ikke at viruset kommer bare en gang i året foreløpig.

Hva er årsaken til det?

Til forskjell fra influensa, som er et sesongvirus som spres på vinteren når det er gode forhold for det, er vi ikke der ennå med corona.

Det er blant fordi coronaviruset muterer i kjempefart når smitten i verden er så høy. Siden november har omikron endret seg så mye at folk kan bli smittet på nytt.

Vi får også økt smitte når folk møtes mer enn før. Kontorene og kollektivtransporten er åpnet igjen. Det gir færre blindveier for viruset.

I tillegg er det ifølge ekspertene vanlig for en del luftveisvirus at immuniteten blekner etter et halvt års tid.

LOCK DOWN: I Kina derimot er flere regioner stengt ned etter smitterekorder. Det er fortsatt svært lav smitte i Kina, men myndighetene fortsetter sin nulltoleransestrategi. Bildet er fra Shanghai mandag.

Enkelt sagt oppstår smittebølger når viruset finner nok verter å spre seg til.

Og det skjer i Europa nå, selv om svært mange alt har vært smittet og har fått vaksine. De holder antakelig på med varianten BA2 mange steder. Den har vi alt hatt lenge i Norge.

Så var det egentlig fornuftig, det FHI antydet tidligere i år om at det kunne lønne seg å bli smittet?

Tanken om at alle skal smittes for å bli ferdig med det, den tror nok i alle fall færre av ekspertene på.

Men forhåpentlig vil den som har hatt omikron, få sterkere immunitet. Det er de ikke sikre på ennå.

TOMME GATER: Nesten ingen trafikk i Changchun som ligger i Jilin-provinsen i Kina, hvor tiltakene har vært harde.

Hvordan vil det gå fremover?

Folk kan bli smittet flere ganger. Men de fleste blir ikke like syke. Slik det ser ut nå er vi ferdig med den alvorlige delen av pandemien, den som truer helsevesenet og stenger landet.

Så spørs det når «Pi» dukker opp, og hvordan den neste varianten vil oppføre seg.

Om jeg skal tippe får vi tilbud om ny vaksine til høsten. Kanskje får vi også en kombivaksine både for influensa og corona.

På sikt vil smitten avta og mutasjonene blir færre. Da er håpet at vi ikke trenger å fylle på vaksine stadig vekk. Og dermed kan corona bli et mindre problem enn influensa.

Og det er dit vi er på vei. Ser det ut til nå.