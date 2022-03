RUSSIA TODAY: – Vi kan gjerne diskutere om sperring er den rette måten å møte russiske propagandakanaler på. Men da må vi først være klare over hva det er vi diskuterer, skriver kronikkforfatterne.

Bør vi sperre russiske propagandakanaler?

Vi kan gjerne diskutere om sperring er den beste måten å møte russiske propagandakanaler som RT og Sputnik News på. Men først må vi være klare over hva disse kanalene faktisk er for noe.

JOHN FÆRSETH, forfatter av Fyrtårnet i øst – Putins Russland og vestlige ekstremister

MARIT ØIMOEN, kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund

Siden den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar, har de to russiske mediekanalene RT og Sputnik News vært blokkert i EU. Nå vurderer Norge det samme, noe som har blitt kritisert av norske medieorganisasjoner.

Denne teksten er først og fremst ment som et bidrag til en mer opplyst debatt, ettersom det er nødvendig å vite hva det er man diskuterer for å gjøre seg opp en kvalifisert mening.

Først av alt: Hva vi velger å gjøre med RT og Sputnik News, påvirker neppe mediesensuren i Russland. Den kraftige innskrenkingen vi ser nå, som både rammer russiske og utenlandske medier, handler mest av alt om å hindre at det russiske publikumet får informasjon om hva som skjer i Ukraina eller om den voksende krigsmotstanden på hjemmebane.

For det andre: Debatten om RT og Sputnik News handler ikke bare om krigen i Ukraina, selv om krigen har aktualisert den. EUs sperring handler heller ikke om sanksjoner på grunn av krigen. Tyskland har forbudt RT siden februar, etter en langvarig konflikt om hvordan den tyskspråklige utgaven i to år hadde spredt motstand mot vaksiner og andre koronatiltak. I Storbritannia har man diskutert å sperre den på grunn av konspirasjonsteoriene kanalen spredte rundt drapsforsøket på avhopperen Sergej Skripal i 2018.

Den russiske satellittkanalen RT ble startet opp i 2005, og er eid av det statlige, russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. Den sender på en rekke språk, og har også et nettsted med artikler og kommentarstoff. I 2014 fikk kanalen selskap av nyhetsnettstedet Sputnik News, som også er eid av russiske myndigheter.

Den opprinnelige hensikten med kanalen var trolig ærlig nok, nemlig å tilby et alternativt perspektiv på verdensnyhetene slik al-Jazeera og France24 ønsker å være et alternativ til det angloamerikanske nyhetshegemoniet. I tillegg skulle den bidra til et mer nyansert bilde av et land mange mest forbandt med vodka, mafia og pelsluer.

Men siden krigen mot Georgia i 2008 har RT vært mindre opptatt av å fortelle verden at «Russland er bra», enn at «Vesten er like dårlig, eller dårligere». Dette blir gjort ved hjelp av reportasjer om politisk uro og korrupte myndigheter, og apokalyptiske advarsler om en kommende samfunnskollaps. Ofte som et resultat islam, innvandring, feminisme og «politisk korrekthet».

Særlig på kommentarplass florerer konspirasjonsteorier, i mange tilfeller med tvilsomme og obskure nettsteder som kilder. Konspirasjonsteorier og falske nyheter har også blitt spredt i samspill med russiske ambassader og trollkontoer på Twitter. Hensikten er å undergrave tilliten til våre egne institusjoner, politikere og medier, og styrke krefter som er kritiske til «maktelitene».

RT brukes også til en særegen type krisehåndtering når Russland har stått i fare for å tape kampen om fortellingene og andre kommunikasjonsverktøy ikke fungerer. Som etter okkupasjonen av Krim, nedskytingen av det malaysiske MH17-flyet i 2014, anklagene om gassangrep fra Russlands allierte i Syria, og drapsforsøket på Skripal.

I alle disse tilfellene publiserte RT og Sputnik News systematisk en lang rekke alternative og innbyrdes utelukkende forklaringer, for å skape usikkerhet om hva som hadde skjedd og om det overhodet er mulig å finne sannheten.

For å få ut slike budskap i utlandet, trengs det utenlandske stemmer til å presentere det. Etter hvert som stadig færre tradisjonelle kritikere av USA og Vesten har villet delta, har man i stedet bygget opp en stall av høyreekstremister, konspirasjonsteoretikere, nettroll og representanter for marginale politiske partier som kan gå inn i forskjellige roller ut fra hva det for øyeblikket er behov for.

For eksempel var den tyske nynazisten Manuel Ochsenreiter en hyppig gjest på RT fra 2013 til sin død i 2021. Ochsenreiter ble vekselvis presentert som ekspert på konfliktene i Syria og Ukraina, tysk politikk og skandinavisk «kjønnsideologi». Parallelt med dette opptrådte Ochsenreiter som «valgobservatør» i russisk-okkuperte områder i Ukraina og Georgia.

Da han døde var Ochsenreiter på rømmen fra tyske påtalemyndigheter, etter å ha forsøkt å organisere en terrorhandling mot et ungarsk kultursenter i Vest-Ukraina. Hensikten var trolig å gi ukrainske nasjonalister skylden. Ochsenreiter er bare en av en lang liste av navn som har blitt rekruttert blant ekstremister og nettroll de siste årene.

Noen vil kanskje innvende at det uansett er verdifullt å vite hva slags informasjon russerne får, eller hvordan verden ser ut fra Kreml. Under andre omstendigheter ville dette vært et godt argument. Men når det gjelder RT, er dessverre budskapet i den russiskspråklige versjonen ofte et annet enn det man formidler til et vestlig publikum. For eksempel anmodet den russiske versjonen av RT folk om å vaksinere seg, samtidig som den tyske utgaven aktivt fremmet vaksineskepsis.

Budskapet kan til og med variere mellom ulike vestlige land: I Sverige har man forsøkt å styrke motstand mot EU- og NATO-medlemskap ved hjelp av falske nyheter om disse organisasjonene, inkludert at EU er i ferd med å kollapse på grunn av masseinnvandring. I USA har man advart mot at Biden-administrasjonen forbereder overvåkning og utestenging av republikanere under dekke av tiltak mot ekstremisme. Og i Tyskland har som sagt vaksiner og koronatiltak vært et viktig tema. Noe som gjør at RT i beste fall gir et innblikk i hva man for øyeblikket vil ha oss til å tro.

Sist, men ikke minst, har mange de siste dagene advart mot en mulig «falsk flagg»-operasjon i Ukraina, i form av et fingert, ukrainsk angrep med kjemiske våpen eller en aksjon i Hviterussland. Trolig vil en slik operasjon få drahjelp fra RT, i håp om å overbevise i hvert fall noen om at det ikke er så sikkert at Russland står bak.

Som sagt: Vi kan gjerne diskutere om sperring er den rette måten å møte russiske propagandakanaler på. Men da må vi først være klare over hva det er vi diskuterer.