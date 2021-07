Kommentar

Hva skal vi med debatt?

Av Kristine Hovda

DEBATT: - Hvor ble det av den gode, meningsbrytende samtalen i det offentlige rom, spør Kristine Hovda, vikarierende debattansvarlig i VG. Foto: Roar Hagen

To uker inne i mitt vikariat som debattansvarlig i landets største avis, meldte spørsmålet seg.

Jeg så på innboksen, på strømmen av innlegg som omhandlet alt fra sparkesykler, ytringsfrihet og 22. juli til bakterier i badevann og prisen på bensin. Jeg så at mange av innsenderne var gjengangere, mange av dem politikere, noen privatpersoner med ytringsbehov og god tid.

Jeg så at kommentarfeltet ofte sporet av, jeg så at mange innlegg ble hengende i løse luften. Jeg så at debattene der det virkelig kokte, egentlig foregikk på innsendernes Facebook-profiler, selv om de kanskje begynte i våre spalter. Hvor ble det av den gode, meningsbrytende samtalen i det offentlige rom?

Jeg vokste opp i en familie der vi var glade i debatt. Vi var på en måte nødt til det, for vi var frikirkelige kristne, og vi bodde i tillegg på et lite sted der det var tynt mellom trosfellene.

Slik skjønte jeg tidlig at hva du mener har noe å si for hvordan du blir plassert i det sosiale hierarkiet.

Hva du mener har noe å si for hva slags venner du får. Det har senere noe å si for hvordan du beveger deg i verden, for det påvirker hvordan du blir møtt av andre.

Jeg lærte at det noen ganger var klokest å holde munn.

Jeg lærte at de tingene som var virkelig viktige for meg, var lurt å snakke om sammen med mennesker som ikke var altfor langt unna der jeg selv sto.

Hvorfor?

Fordi det jeg lette etter i samtalene, var ting som kunne nyansere og utdype det jeg selv mente. Jeg lette etter steder å stå på i en verden som ofte opplevdes som en synkemyr. Det siste jeg trengte da var mennesker som kunne dytte meg av det trygge stedet jeg sto på.

Møtte jeg folk som var langt unna der jeg selv sto, hørte jeg meg selv gå i forsvar, bli bastant. Jeg ble ikke noe klokere av det, jeg begynte snarere å mislike meg selv.

De siste ukene har jeg som sagt fått et lite innblikk i hva det norske folk er opptatt av. Jeg ser at folk har veldig ulikt utgangspunkt for å delta i debatt. Noen skriver som om det de kommer med vil bli lest og hørt. Andre skriver som om det offentlige rom er en krigssone de skal innta.

Som journalist har jeg lært at noe av det viktigste du kan lytte etter i en samtale, er det som ikke sies. Det gjelder også VGs debatt-innboks. Hvilke stemmer mangler?

Heller enn å lete etter de enkelte stemmene, vil jeg påstå at det vi savner i offentlig debatt i Norge idag, er et trygt, stort offentlig rom.

VG er et stort offentlig rom, men det er en illusjon at alle som leser VG mentalt befinner seg i det samme rommet. Demokratiseringen av offentligheten har gjort at hvem som helst kan komme til orde. Det er mye bra med det.

Det siste året har jeg studert teologihistorie, og noe av det jeg husker best er forelesningen om Martin Luther. Hvordan klarte en tysk munk å avskaffe avlatshandelen på mindre enn en uke senhøsten 1517? Nederlenderen Jan Huus hadde sagt mye av det samme som Luther hundre år tidligere, men han ble brent på bålet som kjetter.

Hvorfor ble ikke Luther brent som kjetter? Svaret er trolig medierevolusjonen som skjedde med trykkepressen. Luthers ideer ble spredt så fort at paven ikke våget å røre ham. Istedet fikk vi reformasjon, og den oppsiktsvekkende ideen om at hvem som helst kan nærme seg Gud, hvem som helst kan høre fra Gud. Et sterkere insentiv for offentlig, demokratisk debatt finnes neppe.

Hvorfor er jeg likevel betenkt?

Jeg ser at det offentlige rommet er så stort, folk står så langt fra hverandre, at det knapt blir rom for nyanser. For å skrive godt, må budskapet være tilpasset mottakeren. Når man ikke vet hvem mottakeren er, er det umulig å skrive godt. Og én ting er å bli hørt, en annen ting er å skape debatt som kan være med å forandre verden til det bedre.

Hjernen vår arbeider aller best når den er i flytsonen. Det vil si at den står på et trygt sted mens den samtidig prøver å strekke seg lenger. Det gjelder også offentlig debatt. Vi blir rett og slett smartere når vi føler oss trygge.

En offentlig debatt der meningsytrerne føler seg truet, skaper dårlige innlegg. Det fører også til at de av oss som kanskje er mer nyanserte, etter hvert hopper av.

Det er en utvikling vi er nødt til å ta alvorlig, særlig i lys av den siste tidens debatter om ytringsfrihet, og da er det nok å nevne Pride, ytringsfrihetskommisjonen og 22. juli. Jeg lurer allerede på hva jeg setter igang i min private innboks ved å skrive den siste setningen.

Her kommer det en setning til: Kanskje kommer behovet for å ytre seg noen ganger av en indre smerte som handler om helt andre ting enn selve saken. Det er lettere å mene noe om verdenssituasjonen enn å våge å stoppe opp, bli stille og anerkjenne vanskelige følelser.

Og her feier jeg først og fremst for egen dør, fordi jeg tror at de gangene jeg blir veldig opphengt i å mene ting, er det kanskje fordi jeg kjenner på en utrygghet.

Det å mene noe kan faktisk bli et hinder for å handle. Og ikke minst kan det bli et hinder for å lytte. Hvis jeg er trygg på hvor jeg står, hvorfor må jeg for enhver pris flagge det til andre, og hvorfor blir jeg så aggressiv?

Ikke at ikke sinne og frustrasjon er følelser som har sin rettmessige plass i offentligheten. Spørsmålet er hva som er best egnet for å skape endring.

Er ikke poenget med offentligheten at den skal være en tenketank for bedre løsninger? Dersom vi ikke tror at en annen verden er mulig, hva er det som gjør at vi likevel fortsetter å ytre oss? Kan det være at det er lettere å kaste stein enn å rydde opp i singelen i sitt eget glasshus?

En stor offentlighet kan være tryggende for mennesker som har kontroversielle meninger, som vi så det med Martin Luther. Men Luther hadde meninger som falt i god jord hos folk flest. Det kan vi ikke ha som forutsetning at alle fornuftige mennesker har. Det må finnes vern også for dem som tilhører mindretallet.

Og vi kan aldri vite når det er vi selv som tar feil, samme hvor hodeløse argumentene til meningsmotstanderen kan synes å være.

Det er likevel grunn til å argumentere for at mye god tenking må foregå utenfor det store offentlige debattrommet. Rett og slett fordi vi mennesker befinner oss i så ulike verdener at ikke alle samtaler bør tas over callinganlegget. Noen samtaler bør aller helst foregå sent om kvelden, med folk man stoler på, som vil støtte deg uansett hvilke meninger du skulle finne på å lufte, som lar deg ombestemme deg og til og med ikke mene noe som helst.

Det er der de gode ideene kommer. Det er der meningsmotstandere kan finne hverandre. Det er der vi endrer oss.

Og viktigere enn å endre meningene til motstanderen, må det i offentlig debatt være at vi lærer oss å tåle at vi ikke alltid vil være enige. Og at vi er mer enn meningene våre. Og at vi alle er på vei.