Kommentar

Urkraftens drømmedag: Kan ha reddet Norge

Av Leif Welhaven

Så glad var Eivind Henriksen da sølvet var sikret. Foto: Lise Åserud

TOKYO (VG) En sensasjon i sleggekast er trolig akkurat det troppen trengte for at det ambisiøse medaljemålet skal nås. Sportslig sett er OL i ferd med å kunne bli en stor norsk suksess.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Eivind Henriksen, mine damer og herrer!

Han er ikke den som er vant til å bli stoppet på Karl Johan og spurt om autografer. Han er ikke den som har stjålet overskriftene i forkant av De olympiske leker.

Han er spedbarnspappa ved siden av sleggesatsingen.

Men først og fremst er sliteren Eivind Henriksen utøveren som visste å prikke formen perfekt da det virkelig gjaldt.

En idrettsutøver av ypperste klasse leverte til gull da han sikret sølv på den store scenen.

Intet mindre enn tre ganger forbedret han sin egen personlige rekord på olympiastadion i Tokyo.

Til slutt stod Henriksen igjen med 81,58 onsdag kveld lokal tid.

Det er mer enn to meter lengre enn han hadde kastet før lekene. Bare polske Wojciech Nowicki snek seg foran, da en nordmann for første gang brøt 80-metersgrensen.

Hvor mye innsats og dedikasjon som ligger bak prestasjonen i slegge, er det vanskelig å sette seg inn i. Her er glamourfaktoren lav, men viljen til ofre noe for oppnå et mål tilsvarende til stede.

Noe det uansett er lett å forholde seg til, er hvilket uvurderlig bidrag denne sølvmedaljen har for den samlede norske prestasjonen her i Tokyo.

Kommentator Leif Welhaven i Tokyo. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det har en stund ligget an til at det kan bli på hengende håret om den modige målsettingen på åtte medaljer blir oppnådd eller ei.

Etter håndballguttenes exit mot Danmark kunne det se ut som om det ville bli ørlite for tøft å komme opp i det antallet.

Men sleggesølvet til Eivind Henriksen gjør at troppen er skikkelig på sporet igjen. Sleggebragden kan rett og slett ha reddet Norges mål.

Kristian Blummenfelt og Karsten Warholm har allerede vunnet gull.

Hermann Tomasgaard har sikret bronse.

Og nå har altså Henriksen gjort som Kjetil Borch før ham, hentet hjem en sølvmedalje.

«Five down, three to go».

Tidligere på dagen sørget sandvolleyballduen Anders Mol og Christian Strøm for å sikre semifinalebillett. Det skjedde etter en imponerende revansj mot de samme russerne de tapte mot i puljespillet. Nå venter Latvia.

Så fulgte håndballjentene opp med en sliteseier mot Ungarn i kvartfinalen, der veteranen Katrine Lunde ble utslagsgivende etter pause. Neste kamp ut er et revansjeoppgjør mot «ROC», som slo Norge i semien i Rio.

Nå har altså denne onsdagen endt med å bli en skikkelig norsk drømmedag i sum.

Når den siste uken i OL er midtveis, er Norge i skrivende stund på en 25. plass på medaljestatistikken.

Vi har dermed allerede passert Rio de Janeiro ut fra alle mulige parametre. Der ble Norge nummer 74, med en smultring i den gjeveste kolonnen.

Den største blomsterbuketten går til den sterkeste mannen.

Arbeidshesten. Beviset på hvor langt det er mulig å komme bare troen og dedikasjonen er sterk nok.

Øyeblikk som dette er den ultimate idrettsglede, som gir næring til hvor mye det kan bety å gi alt for å nå et mål.

Vi var sulteforet på suksess i Brasil.

Selv om det meste mangler i Tokyo på andre områder i tidenes rareste leker, kan vi fort reise hjem mette på sportslige gleder.

Men først må det leveres på Eivind Henriksens nivå i håndball, sandvolleyball og på 1500 meter ...