Om Norge, stormakter og menneskerettigheter

Når gamle og nye stormakter tar nakketak på verden og hverandre, trengs en sterk sosialliberal motkraft. Jeg er bekymret for hvor rakrygget Norge tør være i møte med en stadig mer totalitær og illiberal verden.

TRINE SKEI GRANDE, utgående Stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen

Vi er i en tid hvor de gamle stormaktene forsøker å gjenopprette fordums storhet. Storbritannia bryter med sine naboer i Europa for å skape et «Global Britain» i samarbeid med gamle kolonier. Russland har annektert Krim og har betydelige interesser i Midtøsten.

I Polen har de nasjonalkonservative forsøkt å kneble sivilsamfunn og svekke rettsstaten. Kina avskaffer Hongkongs begrensede demokrati, truer Taiwans uavhengighet og tar seg stadig mer til rette i Øst-Asia. I USA har det vært vaktskifte og en endring i retorikk, men også den nåværende administrasjonen ønsker å bremse USAs uunngåelige relative nedgang.

Dette er del av bakteppet det neste Stortinget og regjeringen må forholde seg til.

Det kinesiske kommunistregimets forhold til resten av verden vil prege det neste tiåret. Etter at fredsprisen ble gitt til Liu Xiaobo i 2010 ble det flere år i fryseboksen til kinesiske myndigheter. Forhandlingene om en handelsavtale med Kina ble gjenopptatt i august 2017, men er ennå ikke fullført.

Spørsmålet er om det spiller noen rolle.

Australia fikk erfare Kinas vrede da de ba om en uavhengig granskning av opprinnelsen til korona-viruset. Resultatet ble økte tolltariffer og importforbud mot australsk kjøtt. Også Canada har fått «straff» av Kina for å ha opptrådt i strid med kinesiske interesser.

Jeg er for frihandel, men mener ikke at Norge bør inngå en handelsavtale med Kina som kan brukes i et forsøk på å døyve norsk kritikk. For norsk økonomi vil bortfall av det kinesiske markedet kunne bety store tap på kort sikt. Mens det betyr lite for Kina. Så hvorfor skal vi likevel si ifra når vi mener noe er galt? Rett og slett fordi det er det riktige å gjøre.

Kommunistregimets framferd i Hongkong er en pekepinn på hvor opptatt de er av å overholde internasjonale avtaler, hvor de fratar innbyggerne deres rettigheter og slår knallhardt ned på demokratibevegelsen.

Norske myndigheter kan ikke sitte stille og se på grove menneskerettighetsbrudd i Kina. Et land som overvåker sine borgere og fengsler dissidenter. Et land som holder 1 million muslimske uigurer fanget i leire i Xinjiang.

Jeg er ingen tilhenger av boikott, heller ikke av Kina. Jeg tror på dialog, selv i de mest krevende omstendigheter. Men som liberaler vil jeg aldri akseptere udemokratiske og autoritære styresett.

Enkelte synes å ha en mer pragmatisk tilnærming til Kina. De fremhever at verden trenger et samarbeidsvillig Kina for å løse de store problemene vi står ovenfor, både når det gjelder klimakrisen, fattigdom og styrking av beredskapen for fremtidige pandemier.

Dette er for så vidt helt rett, men et regime som hevder at de har støtten til 1,4 milliarder kinesere (riktignok uten å spørre dem), må tåle å høre kritikk. Å unnlate å ta opp menneskerettighetsspørsmål i Kina ville vært et svik mot de mange kinesere som er opptatt av menneskerettigheter og demokrati, men som ser at styret til Xi Jinping ikke bryr seg om det samme.

Derfor gledet det mitt hjerte å se Europaparlamentet gi en tydelig beskjed til Kina.

Kinas vekst og økende innflytelse i verden er en viktig grunn til at jeg her støtter EU. Uten EUs liberale medlemmer ville også de autoritære kreftene i Ungarn og Polen kommet mye lengre enn i dag. Her hjemme vil jeg advare sterkt mot å sette EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet i spill, slik Senterpartiet, SV og Rødt tar til orde for. Det vil kaste Norge ut i et kaos på linje med Brexit.

I nord blir det viktig å balansere vårt forhold til Russland. Vi må som nabo kunne samarbeide om felles interesser, men samtidig ta avstand fra den stadig mer autoritære utviklingen i landet.

Mange vet ikke dette, men jeg er oppriktig glad i Russland. Jeg elsker russisk kultur og menneskene der. I min karriere har jeg reist mye i landet og bidratt til prosjekter og utvikling i det sivile samfunn.

Men selv om jeg er glad i Russland, er ikke Putin så glad i meg. Som kjent ble jeg som medlem av utenrikskomiteen sammen med Bård Vegard Solhjell (SV) nektet innreise til Russland i 2017.

Som kulturminister skulle jeg åpne en stor Munch-utstilling i Moskva i april 2019, men fikk heller ikke da tillatelse til å reise inn i landet. Som sosialliberal politiker vil jeg aldri la være å kritisere myndigheter som grunnløst begrenser sine egne borgeres individuelle frihet.

Russlands økonomiske kraft er ikke i nærheten av hva den var, og det er begrenset hvor mye makt man får bare med militær slagkraft alene. Uansett hvordan man ser det går det sakte mot et Russland post-Putin som vil måtte finne sin nye rolle i verden.

Jeg har et lite håp om en mer demokratisk utvikling i landet jeg er så glad i. Kanskje de en dag til og med slipper meg inn?

Jeg er ikke så redd for Russlands fremferd, og mener at Norge ikke skal overdrive deres makt i verden, selv om vi selvsagt heller ikke skal være naive. Til det fremtidige Storting er det en helt annen utvikling jeg vil advare mot.

Det er USAs uforutsigbarhet jeg frykter aller mest. Vi må anta at USA vil være opptatt med USA i en god tid fremover. Det største bidraget USA kan gi til stabilitet i verden er derfor å få orden i eget hus.

Amerikanerne trenger tid på å finne tilbake til et politisk samarbeid som fungerer. Så får Europa ta mer ansvar for sitt eget nabolag. Dette betyr ikke at jeg mener vi må frikoble oss fra USA, men vi må ha flere samarbeidspartnere å støtte oss på.

Demokrati og menneskerettigheter har stadig dårligere kår i verden. Hvis ingen er villige til å dø for disse verdiene, så dør disse verdiene.

Heller ikke i vårt land kan vi ta de liberale rettighetene vi har for gitt. Derfor må vi tørre å stå opp mot totalitære regimer og maktovergrep når det kreves av oss.