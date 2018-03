BESØKTE ÅSTEDET: Russlands president Vladimir Putin besøkte mandag Sibir - akkurat tidsnok til å unngå skandale. Foto: Alexei Druzhinin / TT / NTB Scanpix

Nå har Putin trøbbel på hjemmebane også

Publisert: 28.03.18 11:13

Han fikk 76 prosent av stemmene ved presidentvalget for halvannen uke siden, men nå sliter Vladimir Putin også i Russland.

Det skyldes ikke de diplomatiske problemene med Vesten. Der har han russernes støtte.

Derimot har den tragiske kjøpesenter-brannen, som kostet 64 mennesker livet - 41 av dem barn - vakt et voldsomt sinne, ikke bare i Kemerovo i Sibir, der brannen var, men også blant mange andre russere.

På sosiale medier kryr det av rykter om at myndighetene juger om antallet dødsofre, og at det egentlig er hundrevis.

Disse påstandene blir benektet av sentrale og lokale politikere.

– Dere vet at sosiale medier er en skummel kilde for informasjon. Vi må stole på resultatene av den virkelige etterforskningen, sa Putin da han var på besøk i Kemerovo tirsdag morgen.

Presidenten dro til Sibir akkurat tidsnok til å unngå den helt store skandalen. Mange mente at han burde ha vært der før. Men uansett er det mange som er fortvilte og opprørte over det som skjedde søndag.

Kemerovos guvernør Aman Tulejev - som selv mistet en slektning i brannen - har oppført seg merkelig, noe som har ergret mange.

Han har beklaget tragedien overfor Putin, men ikke overfor de pårørende eller russere flest.

Det som vakte aller mest frustrasjon , var likevel da Tulejev sa at opposisjonen nå prøver å utnytte tragedien politisk. Han snakket om et folkemøte i Kemerovo, der folk blant annet krevde at han, guvernøren, måtte gå.

Senere tirsdag var det også en stillferdig demonstrasjon på Pusjkin-plassen i Moskva. Politiet hadde møtt opp i stort antall for å holde orden på folkemengden.

Heldigvis viste politisjefene såpass oppførsel at de lot være å gyve løs på dem som ville hedre brannofrene.

Branndramaet i Sibir er et bevis på at ting kan snu fort, selv om Putin er Russlands ubestridte leder. Det vet presidenten, og det er også derfor han er så ekstremt redd for et folkelig opprør.

På russiske sosiale medier snakker man nå om hvordan kjøpesenterbrannen er mulig, fordi korrupsjon blant offentlig ansatte er dagligdags og godtatt i Putins Russland.

Ja, vi skal - som Putin og alle andre - vente på etterforskningen av brannen. Forhåpentligvis vil den bli gjennomført på en bra måte.

Men mange russere er sinte .

