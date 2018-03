SITTER LØST: Lånemarkedet er opphetet Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX NORGE

Forbrukslån på ville veier

leder

Publisert: 27.03.18 03:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-27T01:18:40Z

Veksten i forbrukslån er nærmest eksplosiv. Stadig flere klarer ikke å betjene dem. Denne utviklingen må stanses.

Misligholdt kreditt er en underliggende trussel mot stabilitet i økonomien. I en artikkel i Dagens Næringsliv kommer det frem at tilstanden i markedet for forbrukslån er i ferd med å bli kritisk. I 2017 økte mengden av misligholdte lån til fire milliarder kroner fra to milliarder i 2016. Samme år vokste utlånene av denne typen med 40 prosent målt mot fjoråret. Namsmannen i Oslo opplever en kraftig vekst i såkalte utleggsforretninger, det vil si inndrivelse av lån hos dem som ikke klarer å gjøre opp for seg. Namsfogd Alexander Dey sier til DN at hans kontor hadde 51.000 slike saker i fjor. I finanskriseåret 2008 var antallet 23.000. Økningen i utleggsforretninger knytter seg i stor grad til forbrukslån og innkjøp på avbetaling.

Markedsføringen av forbrukslån er kraftig intensivert. Det pøses på med tv-reklame og tilbud i forbindelse med kjøp av en rekke varer, for eksempel hvitevarer og elektronikk. Flere nystartede finansinstitusjoner har forbrukslån som sitt dominerende forretningsområde. Det skyldes av risikoen for institusjonene er lav, ettersom norske lover og regler gir de som utsteder lån og kreditt anledning til å gå svært langt for å få igjen pengene. Misligholdt gjeld blir også videresolgt til inkasso- og betalingsselskaper. Forbrukslånmarkedet er i mange tilfeller fjernsynsprogrammet Luksusfellen i praksis.

Når veksten i misligholdte lån er større enn veksten i selve lånemarkedet, tyder det på at lånepraksisen er for slepphendt. Kommentator Bård Bjerkholt i DN mener ønsket om vekst for dem som låner ut penger gjør at de gir kreditt til dårlige betalere. Når lånene misligholdes kan det får betydelige konsekvenser for låntagerne. At vi ser denne utviklingen nå, mens renten er historisk lav, gjør at det er grunn til å frykte langt verre tilstander når rentene etter hvert blir høyere.

Tilgang til lån og kreditt er grunnleggende og viktig for norsk økonomi. I Norge er risikoen for dem som låner ut penger til privatpersoner lavere enn i mange andre land. Det er viktig for å sikre stabilitet i finansmarkedene. Men det er ingen unnskylding for å drive råkjør. Forbrukslånsmarkedet kan være i ferd med å bli uansvarlig. Det gjelder å snu den utviklingen før det blir et større problem. Bedre sjekk av folks evne til å betjene disse lånene er et godt sted å starte.

Denne artikkelen handler om Forbrukslån

Luksusfellen

Økonomi

Namsfogd

Inkasso