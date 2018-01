Foto: TEGNING: MORTEN MØRLAND

Den evige krigen

Publisert: 14.01.18 10:49

WASHINGTON DC (VG) Trump har lovet å gjøre USA stort og stolt igjen. Foreløpig har han lykkes best med medieindustrien.

Under pressekonferansen med Erna Solberg og Donald Trump i Det hvite hus onsdag denne uken var norske journalister gitt muligheten til å stille to spørsmål og amerikanske medier tre. Den norske pressedelegasjonen var blitt enige om to spørsmål om henholdsvis klima og sikkerhet/samarbeid. Amerikanerne var opptatt av muren mot Mexico og etterforskningen av et mulig Russlandssamrøre .

Trump, som godt vet hvem de forskjellige journalistene er, valgte selv hvem som skulle få ordet på amerikansk side. Han åpnet for to spørsmål fra Gabby Morrongiello fra konservative Washington Examiner og et fra John Roberts fra enda mer konservative Fox News .

I det Trump rundet av, begynte en av reporterne å rope et spørsmål til, som druknet i oppbruddet. Ingen rundt ham så ut til å reagere, men han fortsatte helt frem til spørsmålstegnet. Det var Jim Acosta fra CNN, og det er ikke uvanlig at han avslutter pressekonferansene på den måten.

Hvis mediene er Trumps hovedfiende , er Jim Acosta leder for opposisjonen. Det er omtrent et år siden at den enda ikke innsatte presidenten gikk til frontalangrep på CNN-reporteren da han prøvde å stille et spørsmål under en pressekonferanse.

– Nei, ikke du, ropte han. – Organisasjonen din er forferdelig.

– Du angriper oss, kan ikke jeg få stille et spørsmål, spurte Acosta.

– Ikke vær frekk. Nei, jeg lar ikke deg stille spørsmål. Du er falske nyheter, snerret Trump.

Og siden har det stort sett godt nedover med forholdet. Trefningene mellom Acosta og presidentens pressetalsmenn og kvinner er en nærmest daglig øvelse i Det hvite hus.

Mange, antagelig de fleste faste reporterne i Det hvite hus som er verdt saltet sitt, er frustrert over behandlingen og svarene, eller mangel på svar, som de får fra presidenten og alle hans kvinner og menn. Men Acosta er fortsatt den mest uttalte kritikeren. Han har kalt pressekonferansene for «bortimot poengløse» og den tidligere pressetalsmannen Sean Spicer for «mer eller mindre ubrukelig».

Og samtidig legger han ikke skjul på at han har moro av det hele. «Jeg har aldri hatt det så gøy før», fortalte han til Washington Post i fjor. «Dette er den største nyhetssaken i min levetid. Jeg er som en unge i en godtebutikk».

Acosta har fått kritikk for å krysselinjen mellom nyhets- og kommentarjournalistikk. Men sannheten er at han har forandret seg lite siden Obama var president. Da ble spørsmålene hans til den daværende presidenten og hans talspersoner ofte trukket frem på Fox News og andre konservative medier, fordi de var kritiske og pågående.

Og han har vinden i ryggen. Samme dag som Erna Solberg var i byen og han forgjeves prøvde å stille Trump et spørsmål, ble han forfremmet til leder for CNNs Hvite hus-redaksjon.

Acosta er viktig for nyhetskanalen, fordi han bidrar til å holde temperaturen oppe i den evige konfrontasjonen mellom president Trump og omverdenen, som mediene i Washington lever så høyt på.

Fra man skrur på tv idet man våkner og til man sovner foran skjermen med fjernkontrollen i hånden, kjører Fox News, MSNBC og CNN et høyenergisk, intenst politisk reality show med Trump i hovedrollen, hvor hver tweet fra Det hvite hus gjør situasjonen enda mer anspent.

Er presidenten mentalt ustabil ? Kalte han virkelig Haiti et «dritthøl »? Vil spesialetterforsker Mueller kreve å få avhøre Trump ? Har han ødelagt det historisk gode forholdet til England? – problemstillingene slynges mot seeren i et forrykende tempo, godt jazzet opp av forskjellige kommentatorer, eksperter og andre snakkehoder som holder temperaturen oppe.

Men mest av alt holdes temperaturen oppe av Trump selv. Mens vi norske journalister var opptatt av å referere at han så på Norge som «en god kunde», benyttet han den samme pressekonferansen til nok en gang angripe sin gamle fiende Hillary Clinton, samt å si åtte ganger (!) at det ikke var «noe samrøre» mellom hans kampanje og russerne.

– En ting vi kan slå fast er at Trump har gjort amerikansk journalistikk stor igjen, sa CNNs toppsjef, Jeff Zucker, på en konferanse i New York rett før jul.

Neste uke skal han dele ut sin egen pris for falske nyheter til den redaksjonen som er «mest korrupt og ensidig». Det kommer til å bli dekket med glupsk interesse av mediene.