KREVER ENDRING:President Donald Trump er svært kritisk til atomavtalen med Iran som ble fremforhandlet i Barack Obamas presidenttid.

Fare uten atomavtale

leder

Publisert: 25.04.18 04:23

2018-04-25

Atomavtalen med Iran er ikke perfekt, men ingen har klart å presenterte et bedre alternativ. Verden blir farligere hvis president Donald Trump tar USA ut av avtalen.

Innen 12. mai, Trumps egen tidsfrist, må presidenten bestemme seg. Han utsatte beslutningen i høst, med krav om at avtalen måtte forbedres. Denne uken er både Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel på besøk hos Trump i Washington, D.C. En hovedsak for USAs europeiske allierte er å redde en avtale som Trump i valgkampen kalte “den verste som noensinne er fremforhandlet”.

Atomavtalen fra 2015, som ble inngått mellom Iran og stormaktene USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og EU, legger begrensninger på Irans anriking av uran og åpner for internasjonale inspeksjoner av landet atomanlegg. Som gjenytelse ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet.

Iran har den samme rett som andre nasjoner til å bruke atomkraft til sivilt bruk. Hensikten med avtalen er å forhindre at Iran utvikler atomvåpen, noe de selv hevder at de ikke vil.

Irans ord er ikke nok. Verdenssamfunnet må forsikre seg om at atomkraften er til fredelig bruk. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har fastslått at Iran så langt har etterlevd sin del av avtalen. Trump har en rekke innvendinger mot avtalen: Avtalen er tidsbegrenset til ti år, Iran fortsetter å utvikle langdistanseraketter og destabilisere regionen.

Men konsekvensene av å rive i stykker avtalen er mye større enn svakhetene som påpekes. Kritikerne av atomavtalen har ennå ikke klart å formulere noe godt alternativ. Å skrote avtalen åpner bare skremmende perspektiver.

Iran truer med at de i en slik situasjon kraftig vil øke anrikingen av uran. Uten inspeksjoner står Iran fritt til å dreie atomprogrammet i militær retning, om de så ønsker. Risikoen for at Iran kan utvikle atomvåpen vil føre til kapprustning i regionen og større krigsfare.

Trump er opptatt av å forhandle med diktator Kim Jong-un om Nord-Koreas atomvåpen. Det er positivt, men det hjelper lite hvis han samtidig skroter den avtalen USA og andre stormakter har inngått med Iran. Å hindre spredning av atomvåpen må ha høyeste prioritet. Det pågår et arbeid med å styrke Iran-avtalen. Å rive den i stykker uten et godt alternativ er en farlig vei å gå.